فرص استثنائية لرواد المأكولات في موسم القرية العالمية الثلاثين

تقدم القرية العالمية عبر هذه الفئة بنية تحتية متكاملة ودعماً فنياً ولوجستياً شاملاً يشمل تجهيز وتصميم الأكشاك وفق متطلبات الشركاء، إلى جانب الدعم في إجراءات استصدار تأشيرات الموظفين، ما يعزز من فرص نجاح المشاريع في بيئة متعددة الثقافات ويمنح روّاد الأعمال منصة مثالية لنمو أعمالهم وتطويرها، مع تحقيق تجربة ضيافة استثنائية للضيوف.

وقد شهد الموسم التاسع والعشرون للقرية العالمية إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز عدد الضيوف 10.5 مليون شخص، واحتضن أكثر من 250 منفذ مأكولات ومطعم قدّمت نكهات عالمية مبتكرة ومفاهيم متنوعة، ما عزز من مكانة الوجهة كمنصة رائدة لعرض فرص النجاح في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتحث القرية العالمية جميع روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع في القطاع على اغتنام هذه الفرصة المميزة والتسجيل ضمن فئة الأكشاك والعربات للاستفادة من مجموعة حصرية من المزايا والدعم، وذلك من خلال منصة الأعمال الرقمية المخصصة.