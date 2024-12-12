فرص استثمارية فريدة أوسطياً بفضل التنويع الاقتصادي

ومن منظور الاقتصاد الكلي، قد تنشأ التحديات الرئيسية من أسعار النفط. تقول "سيلفا هانيل"، رئيسة حلول الاستثمار في "ميرسر" الشرق الأوسط، و"أندرو ماكدوجال"، رئيس الأصول المتعددة في "ميرسر" المملكة المتحدة: 'إن انتخاب إدارة جديدة في أمريكا يخلق ضغوطاً على كلا الجانبين - حيث من المرجح أن يؤدي التنظيم وتصعيد التجارة إلى خفض الأسعار، في حين من المتوقع أن تساهم القضايا الجيوسياسية في زيادة ضغوط التضخم. إذا ظلت الأسعار محصورة في نطاق يتراوح بين 70 و 80 دولار، وهو السيناريو المحتمل، فإن ذلك سيضع ضغوطاً على بعض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، مما قد يؤثر سلباً على أسواق السندات السيادية. ومع ذلك، هناك أيضاً فرص جديدة تنشأ من خلال مبادرات التنويع الاقتصادي المستمرة في مجالات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الطاقة الخضراء.