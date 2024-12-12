فرص استثمارية فريدة أوسطياً بفضل التنويع الاقتصادي
تقدم منطقة الشرق الأوسط فرصاً استثمارية فريدة، وخاصة في قطاعات الأسهم ذات النمو المرتفع، والبنية التحتية، والائتمان الخاص. ومع ذلك، يحذر خبراء الاستثمار من وجود تحديات مستمرة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وضيق هوامش الائتمان، والتعقيدات التنظيمية.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، قد تنشأ التحديات الرئيسية من أسعار النفط. تقول "سيلفا هانيل"، رئيسة حلول الاستثمار في "ميرسر" الشرق الأوسط، و"أندرو ماكدوجال"، رئيس الأصول المتعددة في "ميرسر" المملكة المتحدة: 'إن انتخاب إدارة جديدة في أمريكا يخلق ضغوطاً على كلا الجانبين - حيث من المرجح أن يؤدي التنظيم وتصعيد التجارة إلى خفض الأسعار، في حين من المتوقع أن تساهم القضايا الجيوسياسية في زيادة ضغوط التضخم. إذا ظلت الأسعار محصورة في نطاق يتراوح بين 70 و 80 دولار، وهو السيناريو المحتمل، فإن ذلك سيضع ضغوطاً على بعض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، مما قد يؤثر سلباً على أسواق السندات السيادية. ومع ذلك، هناك أيضاً فرص جديدة تنشأ من خلال مبادرات التنويع الاقتصادي المستمرة في مجالات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الطاقة الخضراء.
وقال مشعل الفرس، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في "جانوس هندرسون"، من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في المنطقة نمواً مع تخفيف أوبك+ لحصص الإنتاج، واكتساب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين زخماً. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ستظل الجهود التي تبذلها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصاداتها من خلال التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية ومبادرات البنية التحتية بمثابة محركات رئيسية للنمو. نحن نشهد موجة كبيرة من دخول الثروات الخاصة والاستثمارات إلى المنطقة، حيث ينتقل الأفراد ذوو الثروات العالية إلى وجهات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يحفز الاستثمار في العقارات والأسواق الاستهلاكية. يجب موازنة هذه الفرص بالوعي بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع احتمال استمرار التقلبات في أسعار النفط في عام 2025، مع التأثير الاقتصادي المحتمل ".
مع تحول التقويم، يرى الفرس أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من الجمع بين مجموعة أوسع من الفرص والمخاطر المحسوبة. وأضاف: 'في سوق الأسهم، قد يؤدي أداء السوق الأمريكية المتوسع إلى تحسين آفاق العائد للمستثمرين خارج قطاع التكنولوجيا، كما أن البيئة الاقتصادية المتفائلة وانخفاض تكاليف التمويل تجعل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر جاذبية بشكل خاص. أما خارج الولايات المتحدة، فإن انخفاض أقساط التأمين وإمكانية الصعود تستحق الاهتمام. وستحتاج الصين إلى الاستمرار في دعم السياسات إذا أرادت مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها. وهذا قد يدعم بدوره بعض الشركات الأوروبية المصدرة إلى الصين. وتشمل مجالات الاهتمام الأخرى الهند، حيث تسهم الإصلاحات في خلق بيئة عالية النمو، واليابان، التي تشهد تطبيق إصلاحات في حوكمة الشركات.
بالنسبة لعام 2025، يجب أن يكون التنويع على رأس الأولويات. وأضاف "هانيل وماكدوجال": "نحن أيضاً نشجع العملاء على إعادة تقييم استثماراتهم في صناديق التحوط لضمان أنها تعكس الخصائص الهيكلية المستهدفة، وهي الارتباط المنخفض والبيتا المنخفضة بالنسبة للاستثمارات التقليدية في الأسهم والدخل الثابت".
يواجه المستثمرون تغيرات جيوسياسية عبر المناطق المختلفة ويتكيفون مع أسعار الفائدة التي يعتقد المحللون أنها ستظل أعلى مقارنةً بمعظم فترات العقد الماضي. وقال الفرس: "إن الاقتصاد العالمي في مرحلة متأخرة نسبياً من الدورة الاقتصادية، مما يستدعي الحذر، ومع ذلك، تستمر البيانات في تحدي التوقعات، والنمو مستمر بثبات. وعلى أعلى مستوى، فإن الجمع بين خفض أسعار الفائدة والسياسات التوسعية المحتملة في الولايات المتحدة والتحفيزات في الصين يجب أن يقدم دعماً للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، من المهم أن يتم توخي الحذر عند إضافة المخاطر. بشكل عام، كانت الأسواق سريعة في تسعير تمديد الدورة الاقتصادية، مما يجعل التقييمات عرضة للتخفيضات إذا زادت المخاطر".
أشار الخبراء إلى أن الضيق في الفوارق الائتمانية العالمية يبرز الحاجة إلى تجنب السعي وراء العائدات المرتفعة في الاستثمارات ذات الدخل الثابت. وقال "هانيل وماكدوجال": "بشكل عام، نحن نفضل استراتيجيات التمويل المعتمدة على الأصول، لا سيما ضمن فئة الائتمان حيث تظل الفوارق جذابة، ولكن أيضاً في بعض المجالات المختارة ضمن الائتمان دون الاستثمار، بما في ذلك تخفيف رأس المال التنظيمي. أحد المجالات التي لم تشهد ضغطاً مادياً في العوائد هو دين أسواق الحدود – وهي فئة أصول غير مفهومة تقدم خصائص تنويع قوية مع الاحتفاظ بقدرتها على توليد عوائد مرتفعة مع تحمل مخاطر ملائمة. نعتقد أيضاً أن الائتمان الخاص يكسب تخصيصاً استراتيجياً في العديد من محافظ العملاء.'"
يجب على المحافظ أن تعطي الأولوية للتنويع العالمي في الأسهم، مع دمج أسواق الشركات الصغيرة والأسواق الناشئة، حيث توفر هذه الأسواق تقييمات جاذبة أكثر. وقال "هانيل وماكدوجال": "ينبغي أيضاً تخصيص المزيد من الأموال، أو في كثير من الحالات، تخصيص أموال جديدة للتمويل القائم على الأصول ذات الدرجة الاستثمارية، الذي يقدم تعزيزاً للعوائد وتحسيناً للتنويع. وفي الأسواق الخاصة، من المهم إعطاء الأولوية للاستثمارات المشتركة والاستثمارات الثانوية، حيث يمكن أن توفر شروطاً تجارية محسنة وتتيح للمستثمرين اختيار الصفقات التي تتماشى مع استراتيجيتهم الاستثمارية وتركيزهم على القطاع".
قال الفرس إن مشهد سوق الأسهم يشهد تحولاً ملحوظاً مع اكتساب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة زخماً، مما يشكل تحدياً لفترة هيمنة استمرت 13 عاماً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. وأضاف: "إن الخلفية الاقتصادية الداعمة أكثر تدفع المستثمرين، لا سيما في الولايات المتحدة، إلى البدء في التحول نحو الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر والابتعاد عن شركات التكنولوجيا العملاقة ذات القيمة السوقية الضخمة. وبالمثل، تقدم العديد من الأسواق غير الأمريكية عوائد مغرية دون الحاجة لتقييمات مرتفعة".
يوجد أكثر من 10 تريليون دولار أميركي في صناديق أسواق المال على مستوى العالم. وقال الفرس: "تشمل العوامل الرئيسية وراء هذا الاتجاه السيولة الزائدة التي تم ضخها في النظام المالي استجابة لجائحة كوفيد-19، والعوائد الأعلى المعروضة بعد دورة رفع أسعار الفائدة. وقد يعرض المستثمرون الذين يحتفظون بالنقد أنفسهم لبعض المخاطر الاستراتيجية إذا خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة كما هو متوقع. ونظراً لمرحلة الدورة، يجب إعطاء الأولوية للتنويع والجودة".
"بالنسبة للأصول السائلة، يمكن أن يساعد تخصيص الأصول الديناميكي والتوجهات الاستراتيجية في اغتنام الفرص مع إدارة المخاطر. أما بالنسبة للأصول غير السائلة، يجب أخذ الاستثمارات المباشرة المحلية ومتطلبات رأس المال للأصول السائلة في الاعتبار للحصول على محفظة متنوعة بشكل جيد والاستمرار في التنويع حسب العوامل الزمنية"، كما قال "هانيل وماكدوجال".