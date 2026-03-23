فرصة للشراء أم استمرار للهبوط؟.. الذهب يتراجع 3% في دبي مع افتتاح التداولات

واصلت أسعار الذهب اتجاهها الهبوطي صباح الاثنين، حيث انخفضت بأكثر من 15 درهماً للجرام مع تراجع المعدن الثمين إلى ما دون 4400 دولار للأوقية عالمياً.

تم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 526.25 درهماً للجرام صباح الاثنين، بانخفاض عن 541.5 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي – وهو انخفاض قدره 15.25 درهماً للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 103 دراهم للجرام في الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس بسبب الصراع الإقليمي المستمر. وقد أدى الانخفاض المبكر يوم الاثنين إلى وصول خسائره إلى أكثر من 118 درهماً للجرام حتى تاريخه.

انخفض سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 500 درهم يوم الاثنين، حيث تم تداوله عند 487.25 درهماً للجرام، بانخفاض قدره 14.25 درهماً للجرام.

من بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، انخفضت أسعار عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 467.25 درهماً و400.5 درهماً و312.5 درهماً للجرام على التوالي.

تم تداول الذهب الفوري عند 4356.48 دولاراً للأوقية، بانخفاض ثلاثة بالمائة. وبالمثل، انخفضت الفضة إلى 66 دولاراً (242 درهماً) للأوقية، بانخفاض 2.9 بالمائة في التعاملات المبكرة.

يتجه الذهب نحو الانخفاض بسبب الصراع في الشرق الأوسط الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف التضخم.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن تأثير الحرب’ على أسواق الطاقة قد رفع توقعات التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية حذرة بالفعل بشأن التيسير.

“إن الارتفاع في أسعار النفط والمنتجات المكررة — وخاصة الديزل — قد قلل من احتمالية تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب، وفي بعض الحالات، دفع تسعير السوق نحو توقعات أسعار ‘أعلى لفترة أطول’. وقد دعم هذا العوائد الحقيقية، وهو عائق رئيسي للأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب،” قال هانسن.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الدولار الأمريكي.

“في البيئة الحالية، يميل التوتر الجيوسياسي المقترن بارتفاع أسعار الطاقة إلى توجيه رأس المال نحو الأصول المقومة بالدولار. وهذا يخلق ديناميكية ملاذ آمن متنافسة حيث يتم تخفيف الدور التقليدي للذهب’ جزئياً بواسطة دولار أقوى،” أضاف.