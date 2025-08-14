فرصة استثمارية: تعزيز التعليم الباكستاني في مدارس الإمارات

نقدم أيضًا المساعدة القانونية كلما أمكن، لا سيما في المسائل المتعلقة بباكستان. كما تتلقى القنصلية طلبات المساعدة في إعادة جثامين أفراد الجالية المتوفين. وإدراكًا مني لخطورة هذه الحالات وثقلها النفسي، وجهتُ فريق الرعاية الاجتماعية لدينا للتعامل معها كحالات طارئة. ويضمن جدول العمل الشهري تواجد الموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون أي إجازة، لإصدار شهادات عدم ممانعة للوفاة، حتى تتمكن عائلات المتوفين من المضي قدمًا في عملية الإعادة دون أي تأخير.