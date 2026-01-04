فخ الـ 32%.. دراسة تفكك شيفرة الضرائبِ الجمركيةِ في عهدِ ترامب

رفع الرئيس دونالد ترامب الضرائب التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات العام الماضي إلى مستويات لم تُشاهد منذ قرن.
ارتفعت أسعار السلع نتيجة لذلك، وكافحت الشركات التي تعتمد على المنتجات والإمدادات المستوردة، حيث أغلقت بعضها أبوابها. ومع ذلك، لم تكن التأثيرات قوية كما توقع بعض الخبراء بعد أوائل أبريل عندما أعلن ترامب عن تعريفات جمركية مزدوجة الأرقام على الواردات من دول حول العالم.
تساعد ورقة عمل جديدة من اقتصاديين في جامعة هارفارد وجامعة شيكاغو في تفسير السبب. تظهر أن معدل التعريفة الذي دفعه المستوردون أقل بكثير من أرقام التعريفة التي أعلنها ترامب. تشمل الأسباب الإعفاءات لبعض الدول والصناعات، ومعدلات تم تخفيضها لبعض السلع بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الولايات المتحدة وتجنب القواعد من قبل بعض الشركات.
من خلال تحليل إيرادات التعريفة الحكومية وقيمة الواردات، خلص الاقتصاديون إلى أن معدل التعريفة الفعلي للولايات المتحدة كان 14.1 في المائة في نهاية سبتمبر.
الرقم هو حوالي نصف معدل التعريفة الذي أعلنت عنه الإدارة رسميًا. قدر المؤلفون أن متوسط معدل التعريفة المرجح للتجارة للولايات المتحدة كان اسميًا 27.4 في المائة في سبتمبر، بانخفاض من ذروة بلغت 32.8 في المائة في أبريل.
قالت جيتا جوبيناث، اقتصادية في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام الأولى السابقة لصندوق النقد الدولي: "التعريفات الفعلية أقل بكثير مما تم الإعلان عنه، وهذا أحد الأسباب التي جعلت التأثيرات ليست كبيرة كما كان يُخشى".
كان أحد العوامل هو الإعفاء للمنتجات التي كانت على متن السفن في طريقها إلى الولايات المتحدة عندما تم الإعلان عن التعريفات. غالبًا ما يستغرق شحن البضائع عن طريق البحر إلى الموانئ الأمريكية أسابيع، مما يعني أن التعريفات التي دفعتها الشركات ارتفعت بشكل أبطأ مما أعلنه ترامب طوال العام.
الإعفاءات للمنتجات والدول شملت أشباه الموصلات وبعض المنتجات التي تحتوي عليها، وهي خطوة تُرى على نطاق واسع كخدمة لمديري التكنولوجيا. على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم سيعلنون عن المزيد من التعريفات على الرقائق والإلكترونيات، إلا أن ذلك لم يحدث.
نتيجة لذلك، دفعت الشركات معدل تعريفة فعلي بنسبة 9 في المائة على الرقائق التي تم جلبها إلى الولايات المتحدة، حسبما حسب المؤلفون، وهو أقل بكثير من مستوى التعريفة للسلع الأخرى. وواجهت الصادرات من الأماكن التي تصنع الكثير من أشباه الموصلات، مثل تايوان، معدلًا فعليًا أقل بكثير (8 في المائة) من المعدل الرسمي (28 في المائة).
كما حصلت كندا والمكسيك على إعفاءات كبيرة من التعريفات العالية التي وضعها ترامب عليها العام الماضي. العديد من السلع التي تُصنع في الغالب في أمريكا الشمالية مؤهلة للحصول على تعريفات صفرية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي وقعها ترامب في ولايته الأولى.
لأن التعريفات الأمريكية كانت منخفضة بشكل عام في الماضي، لم تكلف العديد من الشركات عناء التصريح بأن سلعها متوافقة مع الاتفاقية التجارية عند تقديم نماذج الجمارك. ولكن في عام 2025، تم التصريح بأن حوالي 90 في المائة من السلع القادمة من كندا والمكسيك متوافقة، ارتفاعًا من أقل من 50 في المائة في العام السابق.
كما أن التهرب من التعريفة قد قلل من معدل التعريفة الفعلي الذي تدفعه الشركات. يمكن للشركات اتباع مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، العديد منها غير قانوني، لتغيير المعلومات على نماذج الجمارك حول محتوى المنتج أو قيمته أو أصله ودفع تعريفة أقل مما ينبغي.
مع تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، قد تقدم إدارة ترامب المزيد من الإعفاءات والتأخيرات للتعريفات المخطط لها. يوم الأربعاء، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لتأجيل زيادة مخططة في التعريفات على الغرور وخزائن المطبخ والأثاث المبطن لمدة عام واحد. كما تراجعت وزارة التجارة عن خطة أولية لفرض تعريفات على بعض واردات المعكرونة الإيطالية، قائلة إن بعض صانعي المعكرونة قد عالجوا مخاوف الولايات المتحدة بشأن الممارسات غير العادلة. من المتوقع صدور قرار نهائي في مارس.
من يدفع التعريفة؟
هذه الظاهرة لا تعني أن التعريفات لا تثقل كاهل الشركات والمستهلكين الأمريكيين. أظهر الباحثون أن الأمريكيين كانوا يتحملون تكلفة تعريفات ترامب، على عكس ما زعمه هو ومستشاروه.
عندما تفرض الولايات المتحدة تعريفة، فإن المستورد المسجل - عادةً شركة أمريكية - هو الذي يجب أن يدفع هذا المال للحكومة. لكن من الذي يتحمل التكلفة الكاملة للتعريفة هو سؤال مختلف. يمكن للمصانع الأجنبية التي تصدر المنتجات إلى الولايات المتحدة أن تمتص التكلفة إذا خفضت الأسعار التي تفرضها على المشترين الأمريكيين لتعويض التعريفة.
هذا ما جادلت به إدارة ترامب بأنه سيحدث. لكن جوبيناث وزميلها المؤلف، برنت نيمان من جامعة شيكاغو، حسبوا أن المستوردين الأمريكيين، وليس الموردين الأجانب، هم الذين يتحملون الجزء الأكبر من التكلفة. وقدروا أن 94 في المائة من تكاليف التعريفة الجمركية تم "تمريرها" إلى الشركات الأمريكية في عام 2025. وذلك مقارنة بحوالي 80 في المائة في 2018-2019، عندما فرض ترامب العديد من التعريفات الجمركية على الصين.
لدى الاقتصاديين بضعة أشهر فقط من البيانات مع التعريفات الجمركية سارية المفعول بالكامل، لذا سيتم معرفة المزيد بكثير خلال العام المقبل. لكن التعريفات الجمركية أعادت تشكيل التجارة العالمية بشكل كبير. على سبيل المثال، انهارت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى 8 في المائة في أواخر عام 2025، انخفاضًا من 22 في المائة في نهاية عام 2017.
يدفع المستهلكون والمصنعون الأمريكيون أيضًا تكاليف أعلى. ووجدت ورقة عمل نُشرت في نوفمبر من قبل اقتصاديين في كلية هارفارد للأعمال وأماكن أخرى أن التعريفات الجمركية قد رفعت سعر السلع المستوردة بحوالي ضعف السلع المحلية.
تتبع جوبيناث ونيمان أيضًا تأثير التعريفات الجمركية على الشركات المصنعة الأمريكية، التي تعتمد غالبًا على الأجزاء والمعادن الأجنبية. ووجدوا أن الشركات التي تصنع الشاحنات الثقيلة، والمركبات الإنشائية، والسيارات وقطع غيار السيارات، والمعدات الزراعية، وآلات النفط والغاز كانت من بين الأكثر تأثرًا بالتعريفات الجمركية الأعلى.
قالت جوبيناث: "كانت الفكرة هي أنه إذا أرادت الشركات الأجنبية البيع لأقوى سوق استهلاكي في العالم، فسيتعين عليها دفع ثمن". "في الواقع، تم تحمل الثمن من قبل الشركات الأمريكية، وليس من قبل الشركات الأجنبية."
ظهرت هذه المقالة في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.