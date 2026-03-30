فخ "الطرد المفقود".. موجة احتيال سيبراني تجتاح الشرق الأوسط

مع التحول الجذري نحو التجارة الرقمية وتجاوز حجم الشحنات العالمية حاجز الـ 161 مليار طرد سنوياً، كشف بحث جديد أجراه خبراء شركة "جروب-آي بي"، عن تنامي موجة احترافية من عمليات الاحتيال التي تستهدف المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مستغلة "قلق انتظار الطرود" كمدخل لسرقة الحسابات المصرفية.
هندسة القلق: كيف يتم الفخ؟
أوضح التقرير أن الحملة المكتشفة تعتمد على تكتيكات نفسية وتقنية معقدة؛ حيث تبدأ العملية برسالة نصية (SMS) توهم الضحية بفشل تسليم شحنة منتظرة أو ضرورة دفع رسوم معالجة ضئيلة. وبمجرد النقر على الرابط، يتم توجيه المستخدم إلى صفحات انتحال مصممة بدقة تحاكي الهوية البصرية لشركات البريد الرسمية.
الخطورة التقنية الأبرز التي رصدها الباحثون تتمثل في استخدام برمجيات "تسجيل ضغطات المفاتيح" (Keylogging) في الوقت الفعلي، مما يتيح للمهاجمين رؤية بيانات البطاقات البنكية ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أثناء إدخالها من قبل الضحية مباشرة، مما يجعل تجاوز أنظمة الأمان الثنائية أمراً ممكناً للمجرمين.
ظهور نموذج "التصيد كخدمة"
أشار البحث إلى أن تصاعد هذه الهجمات في مطلع عام 2026 يعود إلى ازدهار نموذج "التصيد الاحتيالي كخدمة"؛ وهو نظام يوفر للمجرمين الأقل خبرة أدوات تقنية جاهزة، ومنصات أتمتة تتيح لهم إطلاق حملات واسعة النطاق تستهدف آلاف الضحايا في آنٍ واحد وبأقل تكلفة، مما ضاعف من حجم التهديدات الرقمية في المنطقة.
خارطة طريق للحماية
وفي سياق مواجهة هذه التهديدات، شدد الباحثون على ضرورة تبني المؤسسات والجمهور لاستراتيجيات دفاعية استباقية، أبرزها:
التدقيق الرقمي: ضرورة التحقق من أرقام التتبع عبر المواقع والتطبيقات الرسمية فقط، وتجاهل الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية غير الموثوقة.
الحماية المؤسسية: حث الشركات على استخدام خدمات الحماية من المخاطر الرقمية لتعقب وإزالة النطاقات الاحتيالية التي تنتحل صفة علاماتهم التجارية.
التوعية الاستباقية: تثقيف العملاء حول قنوات التواصل الرسمية للشركة لضمان عدم وقوعهم ضحية لانتحال الصفة.