فخ الاشتراكات: خبراء يحذرون من استنزاف ميزانيتك عبر التطبيقات والخدمات

قد تتفاجأ بعدد الاشتراكات المختلفة التي قمت بها — للحصول على الموسيقى، والبرامج التلفزيونية، وخدمات توصيل الطعام، والعضويات في صالات الألعاب الرياضية، وغيرها الكثير. إذا لم تكن حذراً، فقد تكون ضحية لـ "تراكم الاشتراكات" — وهو النمو البطيء، وغير الملحوظ غالباً، في عدد (وتكلفة) الاشتراكات التي يشترك فيها الشخص أو الأسرة. ثم يدركون فجأةً أن جزءاً كبيراً من ميزانيتهم الشهرية يتم استهلاكه بواسطة اشتراكات متكررة، بعضها لا يستخدمونه أبداً.

إذا أخذنا الترفيه كمثال، كان "نتفليكس" هو موقع البث الرئيسي، ويكلف 49 درهماً شهرياً للباقة القياسية. لكن الكثيرين منا يشتركون الآن في عدد من مواقع البث للوصول إلى برامجهم التلفزيونية المفضلة، وأحدث الأفلام والرياضات. وتشمل هذه المواقع "آبل" (27.99 درهماً شهرياً)، و**"أمازون برايم" (16 درهماً)، و"ديزني بلس" (29.99 درهماً)، و"ستارزبلاي" (35 إلى 40 درهماً)**. إذا كنت تحب الرياضة والأفلام والمجموعات الكاملة، فإن التكاليف تتراكم بسرعة.

العمل والترفيه: الاشتراكات تتجاوز التوقعات

لكن الاشتراكات تجاوزت بكثير مواقع الأخبار والترفيه وعضويات صالات الألعاب الرياضية. فبعض تطبيقات التوصيل تقدم اشتراكات شهرية لخدماتها المميزة مثل "كريم" (19 درهماً). والآن هناك مجموعة من التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي بدأنا نعتمد عليها مثل "تشات جي بي تي بلس" (72 درهماً).

مع وجود العديد من الخدمات المختلفة، من السهل أن تفقد تتبع جميع تلك الخصومات التلقائية. بعض الشركات تجعل من الصعب عمداً على المستهلكين إلغاء الاشتراك، لأنها تعلم أن العديد من الأشخاص سيظلون مشتركين لفترة أطول إذا كان إلغاء الاشتراك معقداً.

نصائح لتجنب "تراكم الاشتراكات"

أصبحت المشكلة سيئة لدرجة أن هناك الآن مجموعة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية لمساعدتك في إدارة اشتراكاتك. تطبيقات مثل "روكيت موني" يمكن أن تساعد المستهلكين على معرفة الاشتراكات التي يدفعون مقابلها. "مونارك موني" هو تطبيق مالي مع تتبع مدمج للاشتراكات وتنبيهات وأدوات للميزانية. وتشمل تطبيقات أخرى "بوبي"، و**"تراك ماي سَبز"، و"سبي"** وهو تطبيق أندرويد يساعدك على تتبع اشتراكاتك ويذكرك بموعد الدفع. شخصياً، لدي معظم اشتراكاتي عبر حسابي على "آبل" لذا فهي في مكان واحد ويسهل إلغاؤها.

لكن بالطبع، هذه التطبيقات تتطلب أيضاً اشتراكات، على الرغم من أنها مصممة لمساعدتك على إدارة أموالك بشكل أفضل. إليك بعض الأفكار البديلة:

تناوب الاشتراكات: تعتبر خدمات البث الترفيهي مساهماً رئيسياً في مدفوعات الاشتراكات. لتقليل إنفاقك، حاول إلغاء جميع اشتراكات البث، ثم قم بالتبديل بين الخدمات بحيث تستخدم منصة واحدة فقط في الشهر.

التجارب المجانية: قد يبدو الحصول على شهر مجاني من البث أو التوصيل صفقة رائعة، لكن العديد من التجارب المجانية تتحول تلقائياً إلى اشتراك لمدة عام كامل إذا نسيت الإلغاء بحلول تاريخ معين. قم بوضع تذكير قبل يومين من انتهاء الفترة التجريبية المجانية.

قالت آني مايكل، استراتيجية تسويق واستشارية: "بعد أن تعرضت للخسارة عدة مرات بسبب الرسوم السنوية بعد تجربة لمدة 30 يوماً، أضع الآن ملاحظة متكررة في تقويمي الرقمي عندما أشترك في تجربة تجريبية حتى أتذكر الإلغاء. مؤخراً نسيت أن أفعل ذلك مع "فاير فلايز.إيه.آي" مما كلفني حوالي 100 درهم (كانت رسوم شهرية). يجب أن يكون هناك حماية أفضل لتسهيل الإلغاء وكذلك منح المستهلكين فترة سماح إذا نسوا نهاية الفترة التجريبية".

حماية المستهلك

لا توجد قوانين محددة في الإمارات حول الاشتراكات، والتجارب المجانية، وفترات السماح، لذا يجب عليك قراءة شروط الاشتراك بعناية قبل التسجيل. إذا نسيت الإلغاء، فإن إرسال رسالة إلى قسم خدمة العملاء يستحق المحاولة دائماً.

قالت لالين سوخيرا، استشارية اتصالات ومؤسسة "سوشيال ليغ": "لقد لاحظت أن الكثير من التطبيقات تجعل إلغاء الاشتراك أمراً يستغرق وقتاً طويلاً ومربكاً للغاية. فبالنسبة لشيء واحد، إنه ليس خياراً واضحاً في الإعدادات". "الكثير من الاشتراكات لا تتراكم مالياً فحسب، بل تشتت الذهن وتزيد من التوتر".