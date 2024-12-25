فتح باب التقديم لبرنامج الزراعة التجديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

ويهدف برنامج الزراعة التجديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى تمكين الباحثين والطلاب والمبتكرين وصقل مهاراتهم من خلال الخبرة في مجال التجديد وريادة الأعمال لمواجهة التحديات الحرجة في أنظمة الغذاء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وإدارة المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال، من خلال تحويل الحلول البحثية والعلمية والقائمة على الطبيعة إلى نتائج يمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير ومستدامة ومصممة لتناسب احتياجات أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة. ستعمل هذه المبادرة على تحفيز حركة الزراعة التجديدية الإقليمية، ومعالجة التحديات الزراعية الفريدة التي يفرضها مناخ المنطقة الجاف، والتربة المالحة، والمناظر الطبيعية الصحراوية، وندرة المياه.