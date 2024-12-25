فتح باب التقديم لبرنامج الزراعة التجديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
أعلنت شركة "جومبوك"، وهي مؤسسة اجتماعية رائدة تعمل على تسريع الاستدامة والعمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بالشراكة المستمرة مع البنك السعودي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، والمعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا، وفريق أبطال المناخ والغذاء، عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج مشاريع الزراعة التجديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدورة 2024/2025.
ويهدف برنامج الزراعة التجديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى تمكين الباحثين والطلاب والمبتكرين وصقل مهاراتهم من خلال الخبرة في مجال التجديد وريادة الأعمال لمواجهة التحديات الحرجة في أنظمة الغذاء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وإدارة المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال، من خلال تحويل الحلول البحثية والعلمية والقائمة على الطبيعة إلى نتائج يمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير ومستدامة ومصممة لتناسب احتياجات أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة. ستعمل هذه المبادرة على تحفيز حركة الزراعة التجديدية الإقليمية، ومعالجة التحديات الزراعية الفريدة التي يفرضها مناخ المنطقة الجاف، والتربة المالحة، والمناظر الطبيعية الصحراوية، وندرة المياه.
كما يتم تشجيع المبدعين، والباحثين، والطلاب المتخصصين في الزراعة التجديدية على التقدم بطلباتهم بحلول 6 يناير 2025 على موقع البرنامج. سيتمكن المتقدمون من تقديم أفكارهم والحصول على الدعم لتطوير حلولهم التجديدية لمعالجة القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، وإدارة المياه، واستعادة النظام البيئي.
وستقوم لجنة التحكيم في البرنامج باختيار 20 مشاركاً لحضور معسكرات تدريبية مكثفة، وستختتم الفعالية بحدث تقديمي حيث سيحصل ثلاثة فائزين على منحة بقيمة 20 ألف دولار لكل منهم بالإضافة إلى دعم إضافي لمواصلة تطوير إثبات مفاهيمهم وتوسيع نطاق مشاريعهم لتحقيق التأثير البيئي والاجتماعي.
واستقطبت الدورة الافتتاحية من البرنامج في العام الماضي 158 تسجيلاً من 18 دولة، يمثلون 19 جامعة ومعهداً بحثياً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وفي إطار تسليط الضوء على أهمية الحلول المحلية للتحديات الزراعية الفريدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حقق المشاركون إنجازات مهمة، حيث حولوا أبحاثهم إلى حلول قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والأمن الغذائي.
إن دعم الباحثين والمبتكرين في منطقتنا أمر ضروري لتطوير حلول للتحديات حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بتراثها وخبرتها في الزراعة في المناظر الطبيعية القاحلة وشحيحة المياه والمالحة والصحراوية، بموقع فريد يسمح لها بالريادة في الزراعة المقاومة للمناخ - وهي منطقة ذات أهمية متزايدة لجهود العمل المناخي العالمي.
وقالت "سامانثا كايروز"، مديرة الاستراتيجية والاستدامة في "جومبوك": "يعكس الدعم المستمر للبرنامج التزاماً بتمكين الباحثين والمبتكرين الإقليميين من تطوير حلول مؤثرة تعالج الأولويات البيئية المحلية والعالمية. من خلال الترحيب بمجموعة جديدة من صنّاع التغيير، نهدف إلى مواصلة الرحلة التي بدأت العام الماضي، حيث وضع الباحثون الموهوبون الأساس للحلول الزراعية التي تكافح بنشاط قضايا الغذاء، والمياه، والمناخ وتحسن سبل العيش في جميع أنحاء منطقتنا. وبفضل الدعم المستمر من شركائنا، نعمل على إنشاء مسارات للمبتكرين للانتقال من مفهوم البحث إلى التأثير، وتشكيل مستقبل زراعي متجدد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا".
صرحت "فاتن أبا الخيل"، الرئيسة التنفيذية للحوكمة والشؤون المؤسسية في شركة "ساب": "إن دعمنا لبرنامج الزراعة المتجددة متجذر بعمق في الاعتقاد بأن الزراعة المتجددة يمكن أن تؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة. من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، نهدف إلى دعم الحلول المؤثرة للمملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع للتحديات الفريدة في صحة التربة، وندرة المياه، والإنتاج الغذائي المستدام. يعكس التزامنا استثماراً عميقاً في الحاضر وإرثاً مستداماً ومزدهراً لمجتمعاتنا والبيئة التي تدعمنا جميعاً ".
وقالت "صابرين رحمان"، رئيسة الاستدامة في بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "هذه المبادرة جزء من استراتيجيتنا لبناء شراكات عالمية ودعم الابتكارات المقاومة للمناخ. لقد أظهرت مجموعة العام الماضي إمكانية التغيير التحويلي في الزراعة التجديدية، ونحن متحمسون للإمكانات التي تجلبها هذه الأفكار الرائدة إلى الطاولة".