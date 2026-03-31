"فاتورة السفر ترتفع".. قفزة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الطيران من الإمارات

شهدت أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 15 إلى 25 بالمئة في المتوسط، وفقاً لعدة وكالات سفر.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل جداول رحلات محدودة من شركات الطيران الإقليمية، وتواجد أقل لشركات الطيران الدولية على المسارات الحيوية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والتي تشمل أسعار الوقود وأقساط التأمين.

وأوضح إمتياز حسين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "بينوي توريزم" (Pinoy Tourism)، أنه على الرغم من وضوح هذه الزيادات، خاصة بالنسبة للعائلات والمسافرين عبر محطات متعددة، إلا أنها لم تثبط الطلب الإجمالي على السفر. وقال: "ما نراه هو تحول في سلوك العملاء".

وأضاف: "المسافرون يقارنون الأسعار بعناية أكبر، ويتخذون قرارات أسرع، ويظهرون مرونة أكبر فيما يتعلق بتواريخ السفر والمسارات. كما يختار الكثيرون تأمين حجوزاتهم مبكراً لتجنب أي زيادات إضافية".

وأشار ناصر إلى أن تأخيرات السفر خلال الاضطرابات الأخيرة ساهمت في طفرة الطلب بمجرد استئناف الرحلات. وأوضح: "فضل العديد من المسافرين تأجيل خططهم بدلاً من إلغائها. ومع استقرار العمليات تدريجياً، يعود هذا الطلب المؤجل جنباً إلى جنب مع الحجوزات الجديدة، مما يضغط بطبيعة الحال على سعة المقاعد المتاحة ويمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار".

من جانبها، سلطت رشيدة زاهد، نائبة رئيس العمليات في موقع "مسافر دوت كوم" (musafir.com)، الضوء على توجه متزايد نحو سلوك الحجز الاستراتيجي بين المسافرين. وقالت: "نرى معظم الركاب يحجزون قبل 8 إلى 10 أيام لضمان الحصول على أسعار أفضل".

وأكدت أن "الأسعار تميل إلى الارتفاع بشكل حاد في الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأخيرة قبل المغادرة، مما يدفع نحو التخطيط المبكر. وتظل الرحلات المباشرة هي المفضلة للراحة، لكن المسافرين المهتمين بالتكلفة يفكرون بشكل متزايد في المسارات غير المباشرة إذا كانت الوفورات كبيرة".

وعزا رينو ستيفن، مدير المبيعات والشريك في "عزام للسفر والسياحة" (Azzam Travel and Tourism)، هذا الارتفاع إلى محدودية المنافسة والضغوط العالمية الأوسع. وقال: "في الوقت الحالي، معظم الرحلات المتاحة تشغلها شركات طيران مقرها الإمارات مثل طيران الإمارات، والاتحاد، بالإضافة إلى طيران الهند. هناك عدد أقل من شركات الطيران الدولية التي تسير رحلاتها، مما يقلل المنافسة ويدفع الأسعار للارتفاع".

وتشمل الوجهات الشهيرة من الإمارات حالياً الهند، والفلبين، والدول الأفريقية، وتركيا، وتايلاند، وجورجيا، وأرمينيا، وماليزيا، وسنغافورة، ومدناً أوروبية مختارة مثل لندن، وباريس، وميلانو، وبرشلونة.

ووفقاً لستيفن، فإن توفر الرحلات هو عامل رئيسي في تشكيل الأسعار. وأوضح: "عندما تكون الرحلات المباشرة محدودة، يبدي المسافرون استعداداً لسلوك مسارات غير مباشرة، حتى لو كان ذلك يعني أوقات سفر أطول وتكاليف أعلى. هذه المرونة تساعد الركاب على إدارة ميزانياتهم مع الاستمرار في الوصول إلى وجهاتهم المفضلة".

ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر يتأثر أيضاً بعوامل عالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الوقود، وزيادة أقساط التأمين، والمخاطر التشغيلية التي تواجهها شركات الطيران.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، يتباين سلوك الحجز؛ حيث يستمر بعض المسافرين ذوي الاحتياجات العاجلة في الحجز فوراً، بينما يخطط آخرون قبل أسابيع للحصول على عروض أفضل. وتقدم شركات الطيران خيارات أكثر مرونة لتغيير المواعيد والإلغاء لمساعدة المسافرين على التكيف.

وبالنظر إلى المستقبل، قال إمتياز حسين ناصر إن الطلب على السفر لا يزال قوياً ومن المتوقع أن يتعافى بثبات مع استقرار العمليات. وأضاف: "السفر لم يختفِ، بل تأجل فقط. ومع توفر المزيد من المقاعد، نتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، خاصة في المسارات ذات الطلب العالي والسعة المحدودة".

وأضاف رينو ستيفن أنه بينما تعمل الناقلات الإماراتية دون قيود على عدد المقاعد، فإن غياب مجموعة أوسع من شركات الطيران الدولية يستمر في التأثير على ديناميكيات التسعير. واختتم قائلاً: "إذا استقرت الظروف في الأسابيع المقبلة، فقد تنخفض الأسعار قليلاً، لكن الكثير يعتمد على كيفية تطور الأوضاع".