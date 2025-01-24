غرفة أم القيوين و"زوهو" تدعمان 8600 شركة بالحلول الرقمية

وباستثمار يصل إلى 17 مليون درهم في قيمة أرصدة المحفظة و43 مليون درهم في قيمة مخصصة للارتقاء بالمهارات الرقمية، تستعد "زوهو" لمساعدة أكثر من 8600 شركة في أم القيوين على الاستفادة من تكنولوجيا السحابة الخاصة بها لتعزيز نموها. وكجزء من هذه الشراكة، يمكن للشركات المؤهلة في أم القيوين التسجيل لتلقي ما يصل إلى 2000 درهم من أرصدة المحفظة و5000 درهم في قيمة التدريب لمدّة عام واحد. ويمكن الاستفادة من هذه للوصول إلى ورش العمل الخاصة بمجموعة "زوهو" التي تضم أكثر من 55 تطبيقاً تجارياً، بما في ذلك "زوهو وان"، نظام التشغيل للشركات، ممّا يتيح لها أتمتة وتبسيط جميع جوانب عملياتها.