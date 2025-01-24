غرفة أم القيوين و"زوهو" تدعمان 8600 شركة بالحلول الرقمية
أعلنت "زوهو كوربوريشن"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن نمو بنسبة 50% في إيراداتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة بنسبة 40% في شبكة شركاء القنوات في عام 2024. كما سجلت الشركة زخماً ملحوظاً بنسبة 64% في السوق الراقية مع انتقال الشركات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حلولها، ممّا يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي رئيسي للشركة.
ووقعت شركة "زوهو" مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر "زوهوليكس دبي 2025" السنوي للمستخدمين الذي تنظمه الشركة.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة "عمار راشد العليلي"، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، و"هيذر نظام"، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "زوهو"، و"بريم أناند فيلوماني"، المدير المساعد للنمو الاستراتيجي (الشرق الأوسط وأفريقيا) في "زوهو".
وباستثمار يصل إلى 17 مليون درهم في قيمة أرصدة المحفظة و43 مليون درهم في قيمة مخصصة للارتقاء بالمهارات الرقمية، تستعد "زوهو" لمساعدة أكثر من 8600 شركة في أم القيوين على الاستفادة من تكنولوجيا السحابة الخاصة بها لتعزيز نموها. وكجزء من هذه الشراكة، يمكن للشركات المؤهلة في أم القيوين التسجيل لتلقي ما يصل إلى 2000 درهم من أرصدة المحفظة و5000 درهم في قيمة التدريب لمدّة عام واحد. ويمكن الاستفادة من هذه للوصول إلى ورش العمل الخاصة بمجموعة "زوهو" التي تضم أكثر من 55 تطبيقاً تجارياً، بما في ذلك "زوهو وان"، نظام التشغيل للشركات، ممّا يتيح لها أتمتة وتبسيط جميع جوانب عملياتها.
وعلّق "خلفان أحمد مسفر"، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة مع زوهو إنجازاً مهماً في جهودنا المستمرة لتعزيز الابتكار والنمو داخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن متحمسون للفرص التي سيوفرها هذا التعاون لأعضائنا والنظام البيئي التجاري الأوسع".
وقال "هيذر نظام"، رئيس شركة "زوهو" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس نمونا في الإمارات العربية المتحدة الثقة المتزايدة للشركات المحلية في حلول "زوهو"، وشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين هي خطوة مثيرة نحو تمكين المزيد من الشركات بالأدوات التي تحتاجها لاكتساب القدرة التنافسية في الاقتصاد الرقمي اليوم". وأضاف "نظام": "باعتبارها واحدة من مراكز الأعمال الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، تعمل أم القيوين بسرعة على ترسيخ نفسها كنظام بيئي مزدهر للتجارة والتصنيع. وبفضل موقعها الاستراتيجي ومرافق الموانئ الحديثة والقاعدة الصناعية المتنامية، توفر الإمارة بيئة فريدة للشركات للتوسع والابتكار".
وأفاد "العليلي": "إن تعاوننا مع "زوهو" يمثل بداية حقبة جديدة من التقدم التكنولوجي ودعم الشركات في أم القيوين. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرة "زوهو" لتعزيز خدماتنا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة".
وصرّح "بريم أناند فيلوماني"، المدير المساعد للنمو الاستراتيجي (الشرق الأوسط وأفريقيا) في شركة "زوهو": "إن التزام "زوهو" بالرؤية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يتجلى من خلال شبكتنا المتوسعة من التحالفات مع الجهات الحكومية، ممّا يساعد الشركات في جميع أنحاء المنطقة على التحديث والابتكار. ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، نحن متحمسون لمساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز عملياتها بشكل أكبر والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق العالمية".
وتمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً آخر في استراتيجية "زوهو" لتوسيع شبكتها من التعاون بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الشركة في طليعة دعم أجندة التحول الرقمي الطموحة في الدولة، مع مبادرات سابقة مماثلة شملت هيئات حكومية رئيسية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة، وهيئة المنطقة الحرة الدولية، ودبي للثقافة، ووزارة الاقتصاد، وغيرها.
اكتسبت "زوهو" زخماً متزايداً بين الشركات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2024، استمرت مجموعة منتجات "زوهو" في الهيمنة على سوق الإمارات العربية المتحدة، مع احتفاظ "زوهو وان" و"زوهو بوكس" و"زوهو سي آر إم" و"زوهو بيبول" بمكانتها كأفضل الحلول مبيعاً، إلى جانب "زوهو ديسك" الذي أصبح شائعاً بين الشركات المحلية.