غرامات تصل إلى 200 ألف درهم لمخالفي سياسات حماية المستهلك في الإمارات

نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات 8,168 جولة تفتيشية في الفترة ما بين 28 فبراير و18 مارس، أسفرت عن توجيه 729 تحذيراً وتحرير 216 مخالفة، مع غرامات تراوحت قيمتها بين 2,000 درهم و200,000 درهم.
أُجريت هذه الحملات التفتيشية لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك، وتطبيقها بفعالية، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.
وذكرت الوزارة أنها تتبع نهجاً تدريجياً في تطبيق العقوبات والغرامات، يهدف إلى تصحيح المخالفات وضمان الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها.
كما تراقب الهيئة الاتحادية الأسواق من خلال فرقها المتخصصة وفرق دوائر التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، تستخدم الوزارة نظاماً إلكترونياً لمراقبة الأسعار يتيح تتبع الأسعار بشكل مباشر ولحظي. ويرتبط هذا النظام بنحو 627 منفذ بيع رئيسياً، تشمل الجمعيات التعاونية، والمتاجر الكبرى (الهايبر ماركت)، والسوبر ماركت، والتي تمثل حوالي 90% من التجارة المحلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
شكاوى المستهلكين
انطلقت الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق بجميع أنحاء الدولة. تلقت الوزارة ما يقرب من 2,441 شكوى من المستهلكين، شملت 1,994 شكوى تتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى تتعلق بالفنادق، و438 شكوى أخرى في الفترة ما بين 28 فبراير و17 مارس.
وكشفت الوزارة أن هذه الشكاوى البالغ عددها 2,441 تم استلامها بين 28 فبراير و17 مارس 2026. وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى على الفور، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية للتحقق من أسعار المواد الغذائية المتداولة بكثرة في الأسواق، مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.
تشكيل لجنة
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن مراقبة الأسعار وتوافر السلع في أسواق الدولة تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف: "نعمل أيضاً على تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات، وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة قد تمس حقوقهم".
وتابع المري قائلاً: "في بداية الأزمة، تم تشكيل فريق وطني للأزمات والطوارئ لمتابعة الوضع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية. وقد عُقد أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية. بالإضافة إلى ذلك، نتابع التحديثات اليومية من منافذ البيع الكبرى بشأن المخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية، ونرصد عدد أيام كفاية الإمدادات لكل سلعة بشكل يومي، مما يعزز جاهزية وكفاءة الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة".