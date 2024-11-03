غرامات تأخير في تسجيل ضريبة الشركات قبل 30 نوفمبر

يسري قرار الهيئة على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، مع العلم أن الأشخاص الاعتباريين الذين هم أشخاص مقيمين مسجلين أو مؤسسين أو معترف بهم قبل 1 مارس 2024، يجب عليهم تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات على أساس الشهر الذي صدر فيه ترخيصهم، بغض النظر عن سنة الإصدار.