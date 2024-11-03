غرامات تأخير في تسجيل ضريبة الشركات قبل 30 نوفمبر
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين الحاصلين على تراخيص صادرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بغض النظر عن سنة الإصدار إلى سرعة تقديم طلب تسجيلهم لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2024.
وفي بيان أصدرته اليوم الأحد، نصحت الهيئة الخاضعين للضريبة بالالتزام بالمواعيد المحددة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 بشأن الجدول الزمني المحدد لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال وتعديلاته والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024. ويحدد قرار الهيئة مواعيد نهائية لكل فئة من الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات تسجيلهم لضريبة الشركات.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية على المخالفات المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال وتعديلاته، سيتم فرض غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة الذين يفشلون في تقديم طلب تسجيلهم لضريبة الشركات ضمن المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب.
يسري قرار الهيئة على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، مع العلم أن الأشخاص الاعتباريين الذين هم أشخاص مقيمين مسجلين أو مؤسسين أو معترف بهم قبل 1 مارس 2024، يجب عليهم تقديم طلب تسجيل ضريبة الشركات على أساس الشهر الذي صدر فيه ترخيصهم، بغض النظر عن سنة الإصدار.
بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يحملون تراخيص متعددة في 1 مارس 2024، يتم تحديد الموعد النهائي بناءً على الترخيص ذي تاريخ الإصدار الأقدم. في حالة حصول الشخص الخاضع للضريبة على ترخيص منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024، فإن الموعد النهائي للتسجيل لا يزال يعتمد على الشهر الذي تم فيه إصدار الترخيص.
تتوفر خدمة التسجيل لأغراض ضريبة الشركات من خلال منصة خدمات الضرائب الرقمية EmaraTax، والتي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد تم تبسيط عملية التسجيل إلى أربع خطوات رئيسية تستغرق حوالي 30 دقيقة لإكمالها. كما تتيح المنصة للمسجلين لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع الانتقائية الوصول مباشرة إلى حساباتهم عبر EmaraTax، واستكمال التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم المستندات المطلوبة. وبمجرد الموافقة على طلب التسجيل، سيحصل الخاضعون للضريبة على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.