غالبية مطالبات التأمين سُددت بعد أمطار أبريل القياسية
سددت غالبية شركات التأمين المطالبات في أعقاب الأمطار القياسية التي هطلت في 16 أبريل الماضي.
وكما قالت "توشيتا تشوهان"، رئيسة الأعمال في وكالة "بوليسي بازار" للتأمين: "لقد تلقت شركات التأمين عدداً هائلاً من المطالبات التي تم تسجيلها. وبعد هطول الأمطار القياسية في 16 أبريل، وفي غضون 3 أشهر، تم تقييم غالبية المطالبات وتم سدادها بنجاح. وقد تم رفض بعضها لأن هناك أشخاصاً حاولوا الاستفادة من الموقف. إن غالبية المطالبات تم سدادها حيث اعتقدت شركات التأمين أنه من الصواب أن تدفعها".
وأضافت: "بالنسبة لنا، ليس لدينا أي ملفات مطالبات مفتوحة لتلك الفترة. كما فتح البنك المركزي سجل شكاوى للمستهلكين. وإذا شعروا بأنهم لا يعاملون بشكل عادل، فيمكنهم تقديم شكوى".
وبحسب وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، فإن شركات التأمين في الإمارات ستخسر ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) بسبب الأمطار في عام 2024، بما في ذلك الأمطار غير المسبوقة في أبريل والتي كانت الأشد منذ 75 عاماً.
تسببت الأمطار في خسائر فادحة في الممتلكات والمركبات في دبي، والشارقة، والإمارات الشمالية الأخرى.
"لقد كان للنظام البيئي الشامل دور مساعد في هذا الموضوع وكان العملاء متفهمين للغاية وصبورين حيث كانت المرائب ممتلئة. لقد انتهى الأسوأ، والتأثير الآن على أقساط التأمين. عندما يقوم العملاء بتجديد أقساط التأمين خاصتهم، رغم أنه قد لا يكون منهم عملاء قد طالبوا بتعويضات، إلا أنهم قد يدفعوا أكثر من العام الماضي لأن المخاطر الإجمالية قد تم أخذها في الاعتبار"، كما أخبرت 'تشوهان" صحيفة "خليج تايمز" في مقابلة.
وفقاً لشركة الخدمات المهنية العالمية "أي أو أن" (Aon)، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأربع الأولى التي سجلت أغلى تكاليف تأمين في العام الماضي.
وقالت شركة "أي أو أن" في تقريرها عن المناخ والكوارث: "كانت الفيضانات الخطر السائد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجميع مناطقها الفرعية، حيث تسببت في خسائر تجاوزت 35 مليار دولار. وكان هذا مدفوعاً بالأحداث في إسبانيا، وأوروبا الوسطى، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى".
الاستفسارات في تزايد
وذكرت وكالة "بوليسي بازار" أنها سجلت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 75% في الاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي في أعقاب طرح التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية اعتباراً من 1 يناير 2025.
وعزت زيادة الاستفسارات إلى أسباب متعددة منها تغييرات في اللوائح وتسعيرات جديدة لسياسات التأمين الصحي في دبي.
وأضافت: "سلوك العملاء يتغير عندما يكون هناك موعد نهائي أو غرامة مرتبطة بأي شيء، وتدير الإمارات العربية المتحدة هذا الأمر بشكل جيد للغاية من الناحية التشغيلية. فهي تمنحك الوقت الكافي والتاريخ الذي ستدخل فيه القواعد حيز التنفيذ".
تغطية معززة
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت "بوليسي بازار" خدمة "بي بي أدفانتج" (PB Advantage)، التي تعمل على تحويل طريقة البيع، والشراء، والمطالبة بالتأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقدم البرنامج للعملاء المساعدة في المطالبات لمدّة 30 دقيقة من مكتب المطالبات المخصص لشركة التأمين. ويقوم البرنامج تلقائياً باستعادة المبلغ المؤمن عليه بعد المطالبة الأولى، ممّا يوفر تغطية إضافية تعادل المبلغ الأصلي.
على سبيل المثال، إذا كانت التغطية الأولية مليون درهم إماراتي تستخدم في الجراحة، فإن إعادة الشحن التلقائي ستضيف مليون درهم إماراتي آخر لأي مطالبات مستقبلية تتعلق بمرض أو حالة مختلفة. كما يعزز برنامج "بي بي أدفانتج" (PB Advantage) التغطية من خلال مكافأة عدم المطالبة، وذلك بإضافة 10% من المبلغ المؤمن عليه كل عام عن كل عام خالٍ من المطالبات للمرضى المقيمين، حتى 5 سنوات كحد أقصى.
وقالت الشركة: "تم إنشاء "بي بي أدفانتج" (PB Advantage) استجابة للتحديات التي نسمعها كثيراً من العملاء. أردنا معالجة نقاط الضعف هذه بشكل مباشر من خلال برنامج يبسط ويعزّز رحلة التأمين الصحي."
وأضافت "توشيتا تشوهان": "إن من أهم القضايا المحدّدة أيضاً سرعة إنجاز المعاملات من حيث أسعار أقساط التأمين لأولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة. ومن خلال "بي بي أدفانتج" (PB Advantage)، نريد أن نؤكّد لهؤلاء العملاء أنه في غضون 60 دقيقة من طرح استفساراتهم، سيحصلون على عرض أسعار دقيق من شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة".