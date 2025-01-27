غالبية مطالبات التأمين سُددت بعد أمطار أبريل القياسية

"لقد كان للنظام البيئي الشامل دور مساعد في هذا الموضوع وكان العملاء متفهمين للغاية وصبورين حيث كانت المرائب ممتلئة. لقد انتهى الأسوأ، والتأثير الآن على أقساط التأمين. عندما يقوم العملاء بتجديد أقساط التأمين خاصتهم، رغم أنه قد لا يكون منهم عملاء قد طالبوا بتعويضات، إلا أنهم قد يدفعوا أكثر من العام الماضي لأن المخاطر الإجمالية قد تم أخذها في الاعتبار"، كما أخبرت 'تشوهان" صحيفة "خليج تايمز" في مقابلة.