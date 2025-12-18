عيار24 بلغ 524.50 درهم: الذهب يقترب من أعلى مستوياته

واصل الذهب مسيرته القوية اليوم الخميس حيث اقتربت الأسعار من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر. عندما فتحت الأسواق يوم الخميس، كان سعر الذهب عيار 24 قيراط عند 524.50 درهم، مرتفعًا من سعره الصباحي يوم الأربعاء البالغ 521.75 درهم.
في 21 أكتوبر من هذا العام، وصل المعدن الأصفر إلى أعلى سعر له على الإطلاق عند 525.25 درهم، قبل أن ينخفض بشكل حاد ثم يرتفع مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، بلغت أسعار 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، و14 قيراط 485.75 درهم، 465.75 درهم، 399.25 درهم، و311.50 درهم على التوالي. وبلغت أسعار الذهب الفوري 4333.72 دولار في الساعة 11 صباحًا، بينما كانت أسعار الفضة عند 66.5 دولار.
قال هاني أبو عقلة، كبير محللي السوق في XTB Mena، إن الذهب استفاد في الجلسات الأخيرة من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد الخزانة. وقال: “بخلاف الديناميكيات النقدية على المدى القريب، يمكن أن تدفع المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتدخل السياسي المستثمرين نحو أصول مثل الذهب”. وأضاف: “في الوقت نفسه، ارتفع الخطر الجيوسياسي، مع استمرار التوترات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا مما يعزز علاوة المخاطر العالمية.”
وصف العديد من الخبراء عام 2025 بأنه العام الحاسم للذهب، مع التطورات الأخيرة التي تظهر لماذا لا يزال الذهب مهمًا.
وفقًا لهاني، قد يظل المعدن حساسًا للبيانات الاقتصادية الكلية الواردة. وقال: “من المحتمل أن تعزز البيانات الأضعف التوقعات بموقف أكثر تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي، مما يحافظ على العوائد والدولار محدودين ويدعم الذهب”. وأضاف: “على العكس من ذلك، أي مفاجأة صعودية في التضخم أو النشاط الاقتصادي يمكن أن تعيد إحياء المخاوف من سياسة أكثر تقييدًا، مما قد يؤدي إلى جني الأرباح بعد مسيرة الذهب القوية.”
وأضاف أن خلفية النمو العالمي الأضعف، إلى جانب تراكم البنوك المركزية المستمر وعدم حل الاحتكاكات الحالية، يمكن أن يعزز دور الذهب كأصل ملاذ آمن استراتيجي.