عيار24 بلغ 524.50 درهم: الذهب يقترب من أعلى مستوياته

وفقًا لهاني، قد يظل المعدن حساسًا للبيانات الاقتصادية الكلية الواردة. وقال: “من المحتمل أن تعزز البيانات الأضعف التوقعات بموقف أكثر تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي، مما يحافظ على العوائد والدولار محدودين ويدعم الذهب”. وأضاف: “على العكس من ذلك، أي مفاجأة صعودية في التضخم أو النشاط الاقتصادي يمكن أن تعيد إحياء المخاوف من سياسة أكثر تقييدًا، مما قد يؤدي إلى جني الأرباح بعد مسيرة الذهب القوية.”