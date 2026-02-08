عودة هاتف الرئيس ترامب الذكي بمواصفات محدثة وسعر أعلى

يبدو أن التخزين هو إحدى الميزات البارزة للجهاز، حيث يأتي بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت ودعم للتخزين القابل للتوسيع عبر بطاقات SD، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. يعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما تتولى مهام التصوير كاميرات بدقة 50 ميجا بكسل في الأمام والخلف. وتتكهن The Verge أيضًا بأن الإعداد الخلفي قد يشمل عدسات فائقة الاتساع وعدسات مقربة، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده رسميًا.