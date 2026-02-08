عودة هاتف الرئيس ترامب الذكي بمواصفات محدثة وسعر أعلى

يبدو أن الهاتف الذكي المميز للرئيس دونالد ترامب، "Trump T1"، قد عاد من جديد، ولكن هذه المرة بمواصفات محدثة وسعر أعلى.
في مقابلة جديدة مع The Verge، شارك المديران التنفيذيان لشركة ترامب موبايل، دون هندريكسون وإريك توماس، تفاصيل جديدة حول الهاتف الذي طال انتظاره، مما يمثل أول تحديث مهم منذ العام الماضي. ووفقًا للمديرين التنفيذيين، سيحتوي هاتف ترامب T1 على شاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة وسيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون من الفئة 7، مما يضعه بقوة في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى العليا.
يبدو أن التخزين هو إحدى الميزات البارزة للجهاز، حيث يأتي بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت ودعم للتخزين القابل للتوسيع عبر بطاقات SD، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. يعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما تتولى مهام التصوير كاميرات بدقة 50 ميجا بكسل في الأمام والخلف. وتتكهن The Verge أيضًا بأن الإعداد الخلفي قد يشمل عدسات فائقة الاتساع وعدسات مقربة، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده رسميًا.
إليك كيف يبدو الهاتف على الموقع الرسمي لشركة ترامب موبايل:
هناك بعض الأخبار الجيدة للمشترين المحتملين في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يدعي هندريكسون وتوماس أن هاتف ترامب T1 قد يبدأ الشحن للمتبنين الأوائل بحلول الربيع. ومع ذلك، فإن سعر 499 دولارًا (حوالي 1,832.58 درهمًا إماراتيًا) ينطبق فقط على هؤلاء المشترين الأوائل، ومن المتوقع أن يدفع العملاء اللاحقون سعرًا أعلى وغير معلن.
تجدر الإشارة إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة ترامب موبايل أكدوا أيضًا أن الهاتف لن يتم تصنيعه في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التسويق السابق كان يشير إلى عكس ذلك.
كما هو الحال مع الإعلانات السابقة، لا يزال الشك مبررًا. كان من المتوقع في البداية إطلاق هاتف ترامب T1 قبل ستة أشهر، وقد خضع لتغييرات كبيرة في التصميم والمواصفات والأسعار منذ ذلك الحين.
في الوقت الحالي، اعتبر هاتف ترامب T1 جهازًا يجذب العناوين الرئيسية.