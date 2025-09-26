عملاتك المشفرة طريق امتلاك منزل في الإمارات دون قرض

إنه وقتٌ مثيرٌ للغاية الآن للمهتمين بالعقارات؛ إذ نشهد تقاطعًا بين مجالي العملات المشفرة والعقارات. بدأ العالمان اللذان يبدوان منفصلين بالاندماج في عالمٍ مثيرٍ ومثير.

طرق ذات معنى.

من ناحية، بدأ الاستثمار في العقارات الجزئية عبر تقنية بلوكتشين يُتيح للناس العاديين الوصول إلى العقارات بطرق لم تكن ممكنة من قبل. ومن ناحية أخرى، لم يعد استخدام بيتكوين - وربما عملات رقمية أخرى - للحصول على قرض عقاري خارج النظام المصرفي التقليدي حلمًا بعيد المنال.

نعم، لا يزال الأمر في مراحله الأولى. لكنه يحدث. وبالنسبة لشخص مثلي، مُنع من دخول سوق العقارات في كندا والإمارات العربية المتحدة لأسباب مختلفة تمامًا، لكنها مُحبطة بنفس القدر، تبدو الإمكانات هائلة.

مغلق خارج النظام

بصفتي مغتربًا، شراء عقار في وطني أمرٌ غير وارد. فالدفعة الأولى المطلوبة مرتفعةٌ للغاية - 35% أو حتى 50% لغير المقيمين في كثير من الحالات. لا أستطيع تبرير استثمار هذا القدر من رأس المال. في الإمارات العربية المتحدة، حيث عشتُ لسنوات، بينما توجد بعض العقارات الجاهزة للسكن، تُباع العديد من الخيارات على الخريطة - مما يعني أنني سأدفع مبلغًا كبيرًا على مشروع لن يكون جاهزًا قبل سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل. هذا يعني أنني سأدفع إيجارًا وأسدد ثمن عقار لا أستطيع السكن فيه بعد، وهو أمرٌ لا يناسبني. أنا أيضًا أعمل بشكل مستقل منذ فترة طويلة، وقد أسستُ عملي الخاص مؤخرًا: وهذا عائقٌ آخر أمام الحصول على قرض عقاري تقليدي.

هكذا يبدو النظام الحالي: جامد، مكلف، مبني على افتراض أن الجميع يتقاضون رواتب، مستقرون، ويلتزمون بالقواعد القديمة. لكنني لا أعيش بهذه الطريقة. ولستُ وحدي.

لذا، عندما أسمع عن القدرة على الاستثمار في العقارات من خلال تقنية البلوك تشين، أو استخدام البيتكوين لدعم الرهن العقاري وشراء منزل بالفعل - دون إشراك بنك تقليدي - يبدو الأمر وكأنه شيء يمكن أن ينجح بالفعل.

مشتريات بلوكتشين

دعونا نبدأ بالملكية الجزئية.

تعمل منصات مثل Lofty في الولايات المتحدة وPrypco في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحويل العقارات إلى رموز رقمية يمكنك شراؤها وبيعها وكسب الدخل منها.

تعمل منصة Lofty من خلال توفير أسهم في عقارات أمريكية للإيجار، حيث يمكنك تحقيق دخل سلبي يومي بعملة الدولار الأمريكي. وإذا كنت ترغب في بيع أسهمك، يمكنك ذلك عبر سوقها الثانوي. إنها منصة عالمية، لا تتطلب ترخيصًا، ومتصلة بسلسلة الكتل. مع Prypco، يمكنك الاستثمار في العقارات وشراء وبيع رموز العقارات ابتداءً من 2000 درهم إماراتي.

تنشغل الشركات ببناء البنية التحتية اللازمة لمعاملات عقارية متكاملة عبر سلسلة الكتل، بما في ذلك صكوك الملكية على تقنية بلوكتشين. وتتجه الشركات نحو مستقبل يتيح لك شراء العقارات مباشرةً عبر محفظتك الرقمية، دون الحاجة إلى شركات تسجيل أو وكلاء أو أكوام من الأوراق.

هذا هو الاتجاه الذي نحتاج إلى اتباعه. إنه أكثر شمولاً وشفافية ومرونة بلا حدود مما كنا نعتقد.

لدي الآن.

لم أستثمر في أي من هذه المشاريع بعد، ولكن عندما تأتي الفرصة المناسبة - الفرصة التي تتناسب مع حياتي وقيمي - سأكون مستعدًا.

الرهن العقاري بدون بنك

هنا يصبح الأمر أكثر إثارة: استخدام بيتكوين للحصول على قرض عقاري. تضمن بيتكوين، وتحصل على قرض عقاري، وتشتري منزلك - دون فحص ائتماني أو تدخل بنكي.

بدلاً من بيع بيتكوين الخاص بك - وتفويت فرصة تحقيق مكاسب مستقبلية - يمكنك استخدامه كضمان لاقتراض العملات الورقية، مما يحافظ على بيتكوين الخاص بك سليمًا وينمو. إنه أفضل ما في الأمرين. وهذا يعني أن أشخاصًا مثلي، ممن لا يستطيعون الحصول على قروض تقليدية، قد تتاح لهم أخيرًا فرصة شراء منزل.

عالميًا، تعمل كل من Ledn وFigure وHelio وXBTO على نسخة من هذا. على سبيل المثال، تعمل Ledn على منتج رهن عقاري قائم على البيتكوين، يتيح لك الجمع بين البيتكوين وضمانات العقارات للحصول على قرض.

ما زلتُ أبحث في وضع هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكننا على أعتاب مرحلة حاسمة. هذا الصيف، أعلنت شركة DWF Labs، وهي شركة عالمية متخصصة في رأس المال الاستثماري وصناعة السوق، عبر منصة Web3، عبر برنامج X أنها ستطرح أول قرض عقاري مدعوم بالعملات المشفرة في المنطقة.

لا داعي لبيع الذهب الرقمي أبدًا. صحيح أن هناك مخاطر - تقلبات السوق، ودعوات الهامش، وعوامل أخرى لا أستطيع التنبؤ بها الآن - لكن الآليات قابلة للتنفيذ. وستتطور وتتحسن مع نضج هذا المجال.

ودعونا لا ننسى: الناس يقترضون بالفعل بضمان بيتكوين. تقدم العديد من الشركات اليوم قروضًا مدعومة بالبيتكوين. تُودع بيتكوين، وتستلم عملات مستقرة أو ورقية، وتُسددها تدريجيًا. بعض الناس لا ينوون سداد قروضهم أبدًا؛ بل يعتمدون على ارتفاع قيمة بيتكوين، وإعادة تمويلها سنويًا - حتى يفرقهم الموت ويُسدد كل شيء.

لماذا هذا مهم

لا يقتصر الأمر على التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحول السلطة. بالنسبة لأشخاص مثلي - يعملون لحسابهم الخاص، عالميين، واعين ماليًا، ولكنهم غير مؤهلين للحصول على التمويل التقليدي - تفتح هذه الأدوات آفاقًا جديدة. فهي لا تقتصر على الراحة فحسب، بل تمنحهم القدرة على التصرف.

بدلاً من أن أُعزل عن النظام، ألعب لعبةً مختلفة، لعبةً أكثر انسجاماً مع ذاتي، وأسلوب حياتي، ومعتقداتي بشأن مستقبل المال.

النظام الحالي لا يناسبني، ولا يناسب الكثيرين ممن يرغبون بالاستثمار في العقارات. لكن هذا النظام الجديد قد يناسبهم.

