عُمان تطلق رسمياً التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات

يمكن للمتقدمين التأهل باستثمار لا يقل عن 200 ألف ريال عُماني من خلال إحدى القنوات أو أكثر، مثل الاستحواذ على العقارات، أو تأسيس شركات برأس مال مُدقق، أو امتلاك سندات حكومية لمدة لا تقل عن عامين، أو ودائع بنكية ثابتة لا تقل عن خمس سنوات، أو محافظ أسهم وأوراق مالية، أو توفير فرص عمل لخمسين مواطنًا عُمانيًا أو أكثر. كما يجوز للشركات المملوكة لأجانب برأس مال مُسجل لا يقل عن 200 ألف ريال عُماني ترشيح شركاء أو مسؤولين تنفيذيين كبار للحصول على إقامة المستثمر.