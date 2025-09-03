عُمان تطلق رسمياً التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات

أطلقت سلطنة عُمان رسميًا، في 31 أغسطس 2025، برنامجها المرتقب للإقامة الذهبية (Golden Visa) في خطوة بارزة تهدف إلى ترسيخ مكانة السلطنة كمركز للاستثمار والابتكار والفرص. ويُعد هذا البرنامج مختلفًا عن المبادرات التقليدية للإقامة، حيث يأتي منسجمًا مع "رؤية عُمان 2040"، التي تمثل خارطة الطريق الوطنية لتنويع الاقتصاد، وتسريع التحول الرقمي، وبناء مستقبل مستدام.
ويمثل البرنامج الجديد دعوة جريئة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات الكبيرة حول العالم، للانضمام إلى مسيرة التطور والنمو التي تشهدها السلطنة.
تمنح التأشيرة الذهبية العُمانية المستثمرين وأسرهم إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات، تسمح لهم بالعيش والعمل والاستقرار في السلطنة دون الحاجة إلى كفيل محلي. ولا يقتصر الأمر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل يدعم كذلك جهود عُمان في تعزيز القطاعات الحيوية مثل: السياحة، الطاقة، العقارات، والتكنولوجيا.
يستفيد حاملو التأشيرات من مجموعة من المزايا، بما في ذلك تجديدها بسهولة كل عشر سنوات، ومسارات مخصصة في المطارات والمعابر الحدودية، وحقوق إقامة تمتد لأفراد العائلة من الدرجة الأولى دون قيود على العمر أو العدد. ويجوز لحاملي التأشيرات توظيف ما يصل إلى ثلاثة عمال منزليين، وكفالة زوار مؤقتين، بما في ذلك الأصدقاء والأقارب، وامتلاك عقارات خارج المجمعات السياحية المتكاملة لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، مع إمكانية نقل الملكية.
يمكن للمتقدمين التأهل باستثمار لا يقل عن 200 ألف ريال عُماني من خلال إحدى القنوات أو أكثر، مثل الاستحواذ على العقارات، أو تأسيس شركات برأس مال مُدقق، أو امتلاك سندات حكومية لمدة لا تقل عن عامين، أو ودائع بنكية ثابتة لا تقل عن خمس سنوات، أو محافظ أسهم وأوراق مالية، أو توفير فرص عمل لخمسين مواطنًا عُمانيًا أو أكثر. كما يجوز للشركات المملوكة لأجانب برأس مال مُسجل لا يقل عن 200 ألف ريال عُماني ترشيح شركاء أو مسؤولين تنفيذيين كبار للحصول على إقامة المستثمر.
تشمل شروط الأهلية أن يكون صافي ثروتك 200ألف ريال عُماني كحد أدنى، وأن يكون عمرك 21 عامًا فأكثر، وأن تكون خاليًا من السوابق الجنائية، وأن يكون لديك تأمين صحي ساري المفعول. وتُقدم الطلبات عبر شركة "مايغريت وورلد"، الشريك التشغيلي الرسمي الرئيسي والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كما أُعلن خلال الإطلاق الرسمي لتأشيرة عُمان الذهبية في 31 أغسطس.
بإطلاق هذه المبادرة، تؤكد عُمان التزامها بتعزيز مناخها الاستثماري، وتوفير استقرار طويل الأمد للعائلات، وتمكين المواطنين العالميين من الوصول إلى اقتصاد مزدهر وآمن وموقع استراتيجي. بفضل التعليم والرعاية الصحية عالمية المستوى، والتجارب الثقافية المتنوعة، وبعضٍ من أروع المناظر الطبيعية في المنطقة، فإن برنامج التأشيرة الذهبية في عُمان أكثر من مجرد إقامة، بل هو باب مفتوح للفرص ومستقبل زاهر.