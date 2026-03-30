"على إيقاع الـ 114 دولاراً".. ترقب لأسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل

رفعت عشرات الدول أسعار البنزين والديزل في أعقاب الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

تشمل الدول الكبرى التي أعلنت عن ارتفاع أسعار الوقود باكستان والفلبين والولايات المتحدة وأستراليا وكمبوديا وتشيلي والدنمارك ونيجيريا ونيبال وكندا وفرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان وفيتنام ولاوس وسريلانكا وجنوب أفريقيا.

تشمل الدول الإضافية التي رفعت أسعار الوقود فنلندا والنمسا ومصر وبولندا وإسبانيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا.

تتراوح الزيادات في الأسعار عبر هذه الدول من أقل من خمسة بالمائة إلى أكثر من 80 بالمائة. سجلت أوروبا متوسط زيادة في أسعار الوقود بنحو 12 بالمائة بين أواخر فبراير ومنتصف مارس.

اعتباراً من 25 مارس، سجلت الفلبين أعلى زيادة بأكثر من 80 بالمائة في أسعار النفط بسبب صراع الشرق الأوسط.

هل سترتفع أسعار البنزين في الإمارات؟

حررت الإمارات أسعار البنزين والديزل في أغسطس 2015 لمواءمة الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار النفط العالمية من 72.87 دولار للبر لخام برنت في 27 فبراير إلى 114.7 دولار للبر صباح 30 مارس – بزيادة تزيد عن 57 بالمائة.

من المقرر أن تعلن الإمارات أسعار البنزين لشهر أبريل 2026 في 31 مارس، تماشياً مع سياستها في مراجعة الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر.

نظراً لارتفاع أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوقود في محطات البنزين بالإمارات. ومع ذلك، سيتم تأكيد الأسعار الرسمية غداً.

في مارس 2026، رفعت الإمارات أسعار الوقود بنحو 0.14 درهم للتر الواحد تماشياً مع اتجاهات السوق العالمية.

ارتفع سعر سوبر 98 إلى 2.59 درهم للتر من 2.45 درهم في فبراير، بينما زاد سعر خاص 95 إلى 2.48 درهم من 2.33 درهم. وبلغ سعر إي-بلاس 91 2.40 درهم للتر، مرتفعاً من 2.26 درهم في الشهر السابق. كما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 0.20 درهم لتصل إلى 2.72 درهم للتر.