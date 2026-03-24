علاوة مخاطر الحرب تدفع النفط لتجاوز حاجز الـ 100 دولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم نفسياً، بعد تقلبات حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعادت الإشارات المتضاربة حول محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران إحياء مخاوف الإمدادات وأعادت علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى أسواق الطاقة التي تعاني بالفعل من اضطرابات حول مضيق هرمز.
صعد خام برنت القياسي بنحو 4 في المائة ليصل إلى حوالي 104 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً إلى حوالي 102 دولار، مستعيداً جزءاً من الانخفاض الذي تجاوز 10 في المائة المسجل في اليوم السابق عندما قامت الأسواق بتسعير آفاق خفض التصعيد بين واشنطن وطهران لفترة وجيزة.
يؤكد الارتفاع مدى حساسية أسواق النفط الخام للتطورات في الخليج، حيث يمر حوالي 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عادة عبر مضيق هرمز، وهو أهم ممر للطاقة في العالم.
كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لتصل إلى 113 دولاراً للبرميل بعد تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البنية التحتية الإيرانية قد تستهدف إذا لم يتم إعادة فتح طرق الشحن. ثم انعكست الأسواق بشكل حاد بعد أن أشار إلى توقف مؤقت في التصعيد العسكري وأشار إلى اتصالات “مثمرة” مع طهران - وهي ادعاءات رفضها المسؤولون الإيرانيون لاحقاً.
يقول المحللون إن الارتفاع الأخير يعكس عودة “علاوة الحرب” الهيكلية حيث يعيد المتداولون تقييم مدى استدامة أي اختراق دبلوماسي.
قال تيم ووترر من KCM Trade: “من خلال تعليق خطة قصف محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، جردت الولايات المتحدة فعلياً جزءاً كبيراً من علاوة الحرب من أسعار النفط.” وأضاف: “التعافي الذي نشهده الآن يظهر أن المخاطر لم تختف وأن الأسواق لا تزال حساسة للغاية لاضطرابات الإمدادات.”
لا تزال تدفقات الطاقة عبر الخليج هشة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء الصراع في 28 فبراير، مع تعطل حركة الناقلات ورفع شركات التأمين على الشحن أقساط التأمين في جميع أنحاء المنطقة. وحتى النشاط المحدود للعبور عبر هرمز لم يفعل الكثير لتهدئة الأسواق، حيث يواصل المتداولون تسعير مخاطر المزيد من التصعيد الذي يشمل المنتجين الإقليميين.
وفقاً لفيجاي فاليشا من Century Financial، أظهر الانخفاض الحاد في وقت سابق من هذا الأسبوع مدى سرعة تفاعل النفط الخام مع العناوين الدبلوماسية - لكن الصورة الأوسع للإمدادات لا تزال غير مؤكدة.
قال فاليشا: “حتى لو توقف القتال، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتدفقات الشحن والمخزونات ستستغرق وقتاً أطول بكثير للتعافي،” مضيفاً أن إمكانية دخول جهات فاعلة إقليمية إضافية في الصراع قد تبقي الأسعار مرتفعة على المدى القريب.
تتكيف الأسواق أيضاً مع حقيقة أن الاضطرابات في مضيق هرمز قد تستمر إلى ما بعد مرحلة الأزمة الفورية. وقد أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الممر المائي قد لا يعود بسرعة إلى العمليات الطبيعية، مما يعزز التوقعات بظروف إمداد أكثر إحكاماً في أسواق الطاقة العالمية.
يُشعر بالتأثير بالفعل في جميع أنحاء العالم. بدأت العديد من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على النفط الخام الخليجي بمراجعة سلاسل إمداد الوقود، بينما رفعت دول مثل تايلاند وتشيلي أسعار الوقود المحلية. تحركت الصين لتعديل الزيادات المخطط لها في أسعار الوقود بالتجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين، وتعطي المصافي في جميع أنحاء آسيا الأولوية لأمن الإمدادات المحلية مع تزايد مخاطر الشحن.
على الرغم من التقلبات، يقول المحللون إن قدرة النفط على التعافي بسرعة فوق 100 دولار تعكس أساسيات السوق القوية. لا تزال الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية تتركز إلى حد كبير في الخليج، مما يجعل المتداولين يستجيبون بشدة لأي تهديد يؤثر على البنية التحتية للتصدير في المنطقة.
تُظهر البيانات الحديثة من ستاندرد آند بورز جلوبال أيضًا ارتفاع تكاليف المدخلات للشركات بأسرع وتيرة منذ عقود في بعض الاقتصادات، مما يسلط الضوء على كيفية تأثير اضطرابات سوق الطاقة على الضغوط التضخمية الأوسع.
تشير المؤشرات الفنية إلى أن الأسعار قد تظل مدعومة على المدى القريب. يواصل خام برنت الحفاظ على مستوياته فوق الدعم الرئيسي بالقرب من 100 دولار للبرميل، ومن المرجح أن يتم اختبار مستويات المقاومة حول 107 دولارات و 114 دولارًا إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل أكبر.
بالنسبة لمصدري الطاقة في الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، فإن الأسعار المستمرة فوق 100 دولار تعزز الأرصدة المالية وتدعم الإنفاق الاستثماري عبر مشاريع البنية التحتية والتنويع. يقول الاقتصاديون إن هذا يوفر حاجزًا إضافيًا للاقتصادات الإقليمية حتى مع تكيف الأسواق العالمية مع حالة عدم اليقين المتزايدة.
يقول المحللون إن مسار أسعار النفط سيعتمد إلى حد كبير على التطورات حول مضيق هرمز ومدة الصراع.