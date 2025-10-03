عقارات رأس الخيمة..نمو ثابت وفرص استثمارية جذابة

يقول الخبراء إن قطاع العقارات في رأس الخيمة سيحقق نمواً ثابتاً وفرصاً جذابة للمستثمرين حتى ما بعد عام 2025، حيث تعمل الإمارة على تنويع اقتصادها مع التركيز على السياحة والتصنيع والاستدامة، مما يعزز الطلب على العقارات.
أكد كبار المسؤولين التنفيذيين والمحللين وخبراء العقارات أن قطاع العقارات في الإمارة شهد نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بثقة المستثمرين والأساسيات الاقتصادية القوية وتركيز الإمارة على التنمية الحضرية المستدامة.
من المرجح أن يشهد قطاع الإسكان في رأس الخيمة نموًا مستمرًا، لا سيما في قطاع الإسكان بأسعار معقولة ومتوسطة، لتلبية احتياجات النمو السكاني والقوى العاملة الوافدة. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تزدهر المشاريع الفاخرة والعقارات المطلة على الشاطئ، مدفوعةً بالسياحة وتوجه الأفراد ذوي الثروات الكبيرة نحو منازل ثانية.
من المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع العقارات التجارية نموًا ملحوظًا، مدعومًا بموقع الإمارة الاستراتيجي كمركز لوجستي وقاعدة صناعية متنامية. كما سيعزز التطوير المستمر للمشاريع السياحية، بما في ذلك المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، جاذبية السوق.
ومع استمرار تركيز رأس الخيمة على السياحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، فإن مبادرات الحكومة، مثل تقديم تأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتطوير البنية التحتية، تجذب الاستثمارات الأجنبية وتجعل الإمارة وجهة واعدة للمستثمرين في عام 2025 وما بعده، وفقاً للخبراء.
وفي أحدث تقرير لها حول سوق العقارات وتوقعاتها في رأس الخيمة، قالت شركة سي بي آر إي للأبحاث إن سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة واصل ارتفاعه مع وصول أسعار المبيعات إلى 1947 درهماً للقدم المربع في الشقق، مدفوعة بزيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في المرجان، و39% في الحمرا، و22% في ميناء العرب.
وفي تقريرها حول مراجعة وتوقعات سوق العقارات في رأس الخيمة للربع الثاني من عام 2025، قالت شركة "سي بي آر إي" للأبحاث: "في حين وصلت أسعار الفلل إلى 1192 درهماً إماراتياً للقدم المربع، مدفوعةً في الغالب بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي في منطقة الحمرا".
عزت شركة الاستشارات العقارية ارتفاع الأسعار إلى تحول السوق نحو مجموعة جديدة من المشاريع المتميزة، بدلاً من أن يعكس نمو الأسعار في المخزون الحالي. وأوضحت الشركة أنه عند التركيز على مجموعة من المشاريع الجاهزة، تكون الزيادة الفعلية أكثر اعتدالاً، حيث بلغت 18% على مستوى السوق، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 20%، وسجلت أسعار الفلل زيادة بنسبة 13% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024.
منتجع وين يرفع الزخم
ساهم منتجع وين المرجان آيلاند، أول منتجع ألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار أمريكي، في إعادة توليد الزخم لقطاع العقارات في رأس الخيمة، حيث يقوم المطورون الرائدون بالتوسع بشكل نشط والاستجابة بعروض راقية، بهدف جذب تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية الذين انجذبوا إلى جاذبية المنتجع.
من المتوقع أن يعزز هذا المنتجع، الذي يضم 1500 غرفة، والذي تطوره شركة وين ريزورتس، ومقرها لاس فيغاس، الإمكانات السياحية للإمارة ويجذب المزيد من الاستثمارات العقارية في رأس الخيمة. ومن المقرر افتتاحه مطلع عام 2027. ويستعد مطورون عقاريون، بما في ذلك الدار العقارية، ودبي للاستثمار، ودار العالمية، وداماك العقارية، لإطلاق مشاريع جديدة في رأس الخيمة وسط توقعات بارتفاع الطلب على وين ريزورتس.
منذ الإعلان عن وين جزيرة المرجان عام ٢٠٢٢، شهدت عمليات الشراء الدولية في رأس الخيمة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة ٩.٢٪ حتى عام ٢٠٢٥، مع امتداد الطلب إلى ما وراء جزيرة المرجان ليشمل مناطق مثل قرية الحمرا، والميناء، ووسط رأس الخيمة. حاليًا، تُجرى ٦٦٪ من المعاملات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من قِبل مشترين دوليين، بينما يُمثل السكان المحليون والوافدون نسبة ٣٤٪ المتبقية.
ومن المتوقع أن يتضاعف مخزون الوحدات السكنية في رأس الخيمة بحلول نهاية عام 2030، مع تحديد أكثر من 11 ألف وحدة لاستكمالها، استناداً إلى العرض من عمليات الإطلاق حتى نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة سافيلز.
يشهد سوق العقارات في رأس الخيمة نمواً متزايداً، بفضل مشاريع مثل منتجع وين، وجزيرة المرجان الأوسع، والاستثمارات المتعددة التي تقوم بها شركة الدار العقارية في الإمارة، فضلاً عن مشاريع مثل المنطقة الحرة المخصصة لشركات الأصول الرقمية، وفقاً لمحلل.
حققت شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المدرجة في البورصة في الإمارة، عناوين الأخبار بفضل ابتكارها الجريء من خلال شراكتها مع منصة التكنولوجيا المالية Hubpay لتسهيل عمليات شراء العقارات باستخدام العملات المشفرة، وجذب المستثمرين الدوليين المهتمين بالمجالات الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمار في سوق العقارات في الإمارة.
تهدف شركة التطوير العقاري إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 25% في الإيرادات والأرباح لعام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وذلك بفضل إطلاق مشاريع جديدة وزيادة الطلب على العقارات في الإمارة. وفي العام الماضي، حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ حوالي 281 مليون درهم، وإيرادات بلغت 1.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في النمو هذا العام.
ومن المتوقع أن تطلق شركة مرجان أيضاً مشروعاً تطويرياً ضخماً في رأس الخيمة هذا العام كجزء من استراتيجيتها لاستيعاب النمو الكبير في قطاعي السياحة والأعمال.
وقال عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، إن إمارة رأس الخيمة تشهد طلباً غير مسبوق على التطوير السكني والتجاري، مع أداء قوي للسوق ونمو متزايد في قطاعي السياحة والأعمال يفوق العرض الحالي بشكل كبير.
وأضاف العبدولي لـBTR: "يتجلى هذا الارتفاع في أعداد الزوار الأولى على الإطلاق في عام 2025، حيث نستقبل 654 ألف سائح - بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي في عدد الوافدين وزيادة بنسبة 9% في عائدات السياحة".
ولسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب بشكل استراتيجي، ستكشف شركة مارجان عن خطة رئيسية جديدة قبل نهاية عام 2025. وعلى الرغم من النمو المستدام، لا تزال هذه الفجوة شاغرة، مما يؤكد الفرصة الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين.
ستوفر هذه الخطة الطموحة وحدات سكنية جديدة، بما في ذلك مساكن تحمل علامات تجارية مرموقة، على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مما يُلبي احتياجات الإمارة المستقبلية بشكل مباشر. وأضاف: "مع توسيع شبكة الربط الجوي، وعروض الضيافة عالمية المستوى، وجدول حافل بالفعاليات على مدار العام، تتمتع رأس الخيمة بمكانة استثنائية لتحقيق نمو مستمر ومتنوع، وهي في طريقها لاستقبال 3.5 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030".
في مرجان، تُسهم مشاريعنا التطويرية الطموحة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في رأس الخيمة. ومن خلال تقديم حلول متكاملة وعالية الجودة، نهدف إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى بنية تحتية متطورة وأصول مجتمعية نابضة بالحياة. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة، نلتزم ببناء إرث مستدام من الازدهار، بما يتماشى تمامًا مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي.
وتحتاج الإمارة إلى ضمان توفير 45 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان في رأس الخيمة من 400 ألف إلى حوالي 650 ألف نسمة في السنوات الخمس المقبلة.
"من المقرر تسليم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية خلال الفترة 2026-2029 مع التركيز الأساسي على المساكن ذات العلامات التجارية"، وفقًا لتقرير Bayut لعام 2024 الخاص بشركة رأس الخيمة العقارية.
تتوقع ستاندرد آند بورز أيضًا زخمًا إيجابيًا في قطاع العقارات في رأس الخيمة، مدفوعًا بالصفقات المتعلقة بالسياحة والصناعة والاستثمار، وخاصةً في جزيرة المرجان. وقد شهدت هذه الجزيرة نموًا ملحوظًا في أسعار بيع الوحدات السكنية الأولية خلال العامين الماضيين.
علاوة على ذلك، حددت هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة هدفًا طموحًا لاستقبال أكثر من 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030. وتحتاج الإمارة إلى الاستثمار في البنية التحتية للضيافة لاستيعاب التدفق المتزايد للزوار.
تطوير مركز رأس الخيمة
استعرض رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، لمحة عامة عن مشروع راك سنترال، قائلاً إنه أحدث مشروع تجاري متعدد الاستخدامات في الإمارة، مصمم كبيئة حيوية تتيح للناس العيش والعمل والترفيه. يُعد هذا المشروع مبادرة مشتركة بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وشركة مرجان، تعكس التزامًا مشتركًا بإعادة تعريف قطاع العقارات التجارية ودعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة.
صرّح جلاد لـ BTR: "يمتد المشروع على مساحة 3.1 مليون قدم مربع، ويضم مساحات عمل متطورة، ووحدات سكنية فاخرة، ومساحات خضراء، ومرافق ترفيهية في بيئة مناسبة للمشاة. تتمثل مهمته في إنشاء مجتمع مستدام يسهل الوصول إليه، يجذب الشركات والسكان على حد سواء، بينما تتمثل رؤيته في أن يصبح أحد أذكى الوجهات وأكثرها راحة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
يقع مقر "راك سنترال" في قلب المنطقة، وسيكون أكبر مركز أعمال في رأس الخيمة، حيث تحتضنه خمسة أبراج حاصلة على شهادة LEED الذهبية. يوفر المشروع مساحة 435,000 قدم مربع، وأكثر من 882,600 قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، بما في ذلك مكاتب من الدرجة الأولى، ومتاجر تجزئة، ومنافذ طعام وشراب، ومرافق فاخرة. بفضل تصميماته المرنة، وأسقفه العالية، وبنيته التحتية المتطورة، صُمم المقر الرئيسي لجذب الشركات العالمية الرائدة.
إلى جانب بيئة الأعمال، قال إن راك سنترال يدمج بين متاجر التجزئة والمطاعم والحدائق ذات المناظر الطبيعية والممرات المظللة والمقاعد الخارجية لخلق جو حيوي ومناسب للمشاة. يتمتع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي على طول الطريق السريع E11، مما يوفر سهولة وصول لا مثيل لها للشركات والسكان على حد سواء.
وأضاف: "إن راك سنترال هو أكثر من مجرد مساحة مادية، بل يهدف إلى أن يكون حافزاً لنمو الأعمال وتطوير السياحة وخلق فرص العمل وتحسين نمط الحياة في رأس الخيمة، مما يعزز سمعة الإمارة كوجهة تقدمية وتنافسية عالمياً".
لماذا تختار شركة رأس الخيمة العقارية؟
قال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، إن قطاع العقارات في رأس الخيمة شهد نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بثقة المستثمرين، والأساسيات الاقتصادية القوية، وتركيز الإمارة على التنمية الحضرية المستدامة.
قال سلامي لـ BTR: "تُجسّد المشاريع العقارية عالية الجودة، مثل مشروع خليج الدانة التابع لشركة دبي للاستثمار العقاري، المشهدَ المتطور لإمارة رأس الخيمة، حيث تُقدّم خيارات سكنية وتجارية وترفيهية متكاملة تُلبّي احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدّ سواء. وتُعزّز جاذبية السوق موقع رأس الخيمة الاستراتيجي، وأسعارها التنافسية، ومبادرات الحكومة الداعمة، مما يُتيح فرصًا طويلة الأجل لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين على حدّ سواء".
ردًا على سؤال حول مشروع جديد في الإمارة، قال إن شركة دبي للاستثمار العقاري تواصل استكشاف الفرص في رأس الخيمة، مع التركيز على المشاريع التي تتوافق مع طلب السوق وإمكانات النمو على المدى الطويل. وأضاف: "بينما تحافظ شركة دبي للاستثمار العقاري على نهجها الانتقائي، تُركز استراتيجيتها على إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين أسلوب الحياة والترفيه والقيمة الاستثمارية".
وحول أداء الشركة، قال إن عام 2025 كان عامًا قويًا بالنسبة لشركة DIR مدعومًا بمحفظة إيجارية مستقرة والتقدم المحرز في التطورات ذات الإمكانات العالية.
ومن أبرز الإنجازات تسليم الفلل في خليج الدانة بجزيرة المرجان برأس الخيمة على مراحل، وأعمال البناء الجارية في برج فايوليت في قرية جميرا الدائرية، وإطلاق مشروع أصايل أفينيو ضمن مشروع تلال مردف. وأضاف: "هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان عنها قريبًا".
وجهة جذابة
وأكد فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة أردي، وجهات نظر مماثلة وقال إن قطاع العقارات في رأس الخيمة يسير على مسار نمو تصاعدي حيث يتطلع المستثمرون إلى التطورات الرئيسية في الإمارة.
في أردي، نؤمن بأن رأس الخيمة تزخر بإمكانيات هائلة، وأنها تتحول بسرعة إلى واحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أنها تشهد بالفعل مسارًا تصاعديًا قويًا، إلا أن الإمارة لا تزال تزخر بفرص استثمارية واعدة. في الوقت الحالي، ينصبّ التركيز بشكل كبير على الترفيه والسياحة، ولكن خلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أن تتحول رأس الخيمة إلى مركز سكني واستثماري يجذب العائلات وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال، وفقًا لتصريح ميهتا لموقع BTR.
وسلط الضوء على عوامل النمو الرئيسية، قائلاً إن قطاع العقارات في رأس الخيمة مدفوع بعدد من محفزات النمو الرئيسية.
أولاً، تُرسّخ رؤية الحكومة الاستباقية وسياساتها المتعلقة بالسياحة والبنية التحتية والاستثمار الأجنبي مكانة الإمارة كمركزٍ للمستثمرين الإقليميين والدوليين. وقد أرسى هذا الدعم السياسي القوي أسس النمو والثقة طويلة الأمد في السوق.
وثانياً، يؤدي التوسع في قطاع السياحة والضيافة، والذي اتسم بالتطورات البارزة والاستثمارات الكبرى، إلى تحويل رأس الخيمة إلى وجهة ترفيهية عالمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على العقارات.
وأخيرًا، تتميز رأس الخيمة بمزيجها الفريد من نمط الحياة والأسعار المعقولة، ما يجعلها فريدة من نوعها عن الإمارات الأخرى. فبفضل مرافقها العصرية، وجمالها الطبيعي، وسهولة الوصول إليها، تجذب الإمارة المستخدمين الباحثين عن نمط حياة عالي الجودة، وكذلك المستثمرين الباحثين عن قيمة مضافة على المدى الطويل، كما قال.
وحول إطلاق مشاريع جديدة في المستقبل القريب، قال إن أردي أطلقت المرحلة الأولى من مشروعها الرائد في جزيرة المرجان في وقت سابق من هذا العام. يقع مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان على واجهة بحرية خلابة، ويضم 519 وحدة سكنية وتاون هاوس تحمل علامة تجارية مرموقة، وأربع فلل بحرية مميزة، وفندق فيرمونت يضم 250 غرفة.
على مدار هذا العام والعام المقبل، تستعد أردي لإطلاق مشاريع سكنية وفندقية ومتعددة الاستخدامات إضافية ضمن المخطط الرئيسي للجزيرة. وقد صُممت جميع جوانب هذه المشاريع بعناية فائقة، مع التركيز على الترابط والراحة، مما يعزز دورنا كمحرك رئيسي لنمو جزيرة المرجان.
وفي معرض تعليقه على أداء الشركة، قال إن عام 2025 كان عامًا تاريخيًا بالنسبة لأردي. وأضاف: "أطلقنا أردي رسميًا في وقت سابق من هذا العام. إن دخول سوق العقارات الإماراتي في هذا الوقت يُشعرنا بالحماس والاستراتيجية."
وأضاف: "لقد شهدنا حتى الآن طلباً قوياً على مشاريعنا، وخاصة من المشترين الدوليين الذين ينجذبون إلى أسلوب الحياة المتميز في رأس الخيمة، والأسعار المعقولة نسبياً مقارنة بالإمارات الأخرى، وقصة نموها الطويلة الأجل".
وقال ميهتا: "بالنظر إلى المستقبل، نحن متفائلون للغاية. ومع استمرار تركيز رأس الخيمة على السياحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، نعتقد أن قطاع العقارات في الإمارة سيحقق نموًا ثابتًا وفرصًا جذابة للمستثمرين بعد عام ٢٠٢٥".
من المقرر أن تستضيف الإمارة أيضًا القمة الدولية الأولى للاستثمار العقاري (IREIS)، المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر 2025. سيُطلق هذا الحدث، الذي يستمر يومين وينظمه معرض سيتي سكيب، شرارة عصر عالمي جديد من النمو، ويفتح آفاقًا جديدة لفرص عقارية عالية القيمة من خلال ربط المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات لتقديم رؤى ثاقبة حول النمو الإقليمي والاتجاهات العالمية الناشئة.
ستُمثل القمة المرتقبة لحظةً محوريةً تلتقي فيها طموحات العقارات العالمية مع النمو الإقليمي والابتكار وتحوّل أنماط الحياة. وبمركزها الاستراتيجي في رأس الخيمة، تُقدّم القمة لمحةً عن المرحلة القادمة من فرص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
محفزات النمو لقطاع العقارات في رأس الخيمة
ألقى عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، الضوء على التوقعات المستقبلية لقطاع العقارات في رأس الخيمة وشارك ثلاثة محفزات للنمو:
موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة: يُعزز اتصال رأس الخيمة بدبي وأبوظبي والأسواق العالمية، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية، سهولة الوصول ويجذب اهتمام المستثمرين. وتستفيد مشاريع دبي للاستثمار، مثل خليج الدانة، من هذا الترابط لإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة تلبي احتياجات نمط الحياة والأعمال.
المبادرات الحكومية والسياسات الجاذبة للاستثمار: تشجع سياسات الإمارة، بما في ذلك الحوافز للمستثمرين والأطر التنظيمية الداعمة، المشاركة المحلية والدولية على حد سواء، مما يخلق بيئة مستقرة لنمو العقارات.
مشاريع عقارية متكاملة وعالية الجودة: يُعدّ الطلب المتزايد على المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات التي تُركّز على أسلوب الحياة، محركًا رئيسيًا للنمو. وتُجسّد مشاريع دبي للاستثمار هذا التوجه، حيث تُقدّم مزيجًا من الوحدات السكنية الفاخرة والمرافق الترفيهية والمساحات التجارية التي تجذب السكان والمستثمرين على حد سواء، مما يُسهم في تعزيز الزخم العام للقطاع.