عقارات رأس الخيمة..نمو ثابت وفرص استثمارية جذابة

يقول الخبراء إن قطاع العقارات في رأس الخيمة سيحقق نمواً ثابتاً وفرصاً جذابة للمستثمرين حتى ما بعد عام 2025، حيث تعمل الإمارة على تنويع اقتصادها مع التركيز على السياحة والتصنيع والاستدامة، مما يعزز الطلب على العقارات.

أكد كبار المسؤولين التنفيذيين والمحللين وخبراء العقارات أن قطاع العقارات في الإمارة شهد نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بثقة المستثمرين والأساسيات الاقتصادية القوية وتركيز الإمارة على التنمية الحضرية المستدامة.

من المرجح أن يشهد قطاع الإسكان في رأس الخيمة نموًا مستمرًا، لا سيما في قطاع الإسكان بأسعار معقولة ومتوسطة، لتلبية احتياجات النمو السكاني والقوى العاملة الوافدة. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تزدهر المشاريع الفاخرة والعقارات المطلة على الشاطئ، مدفوعةً بالسياحة وتوجه الأفراد ذوي الثروات الكبيرة نحو منازل ثانية.

من المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع العقارات التجارية نموًا ملحوظًا، مدعومًا بموقع الإمارة الاستراتيجي كمركز لوجستي وقاعدة صناعية متنامية. كما سيعزز التطوير المستمر للمشاريع السياحية، بما في ذلك المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، جاذبية السوق.

ومع استمرار تركيز رأس الخيمة على السياحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، فإن مبادرات الحكومة، مثل تقديم تأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتطوير البنية التحتية، تجذب الاستثمارات الأجنبية وتجعل الإمارة وجهة واعدة للمستثمرين في عام 2025 وما بعده، وفقاً للخبراء.

وفي أحدث تقرير لها حول سوق العقارات وتوقعاتها في رأس الخيمة، قالت شركة سي بي آر إي للأبحاث إن سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة واصل ارتفاعه مع وصول أسعار المبيعات إلى 1947 درهماً للقدم المربع في الشقق، مدفوعة بزيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في المرجان، و39% في الحمرا، و22% في ميناء العرب.

وفي تقريرها حول مراجعة وتوقعات سوق العقارات في رأس الخيمة للربع الثاني من عام 2025، قالت شركة "سي بي آر إي" للأبحاث: "في حين وصلت أسعار الفلل إلى 1192 درهماً إماراتياً للقدم المربع، مدفوعةً في الغالب بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي في منطقة الحمرا".

عزت شركة الاستشارات العقارية ارتفاع الأسعار إلى تحول السوق نحو مجموعة جديدة من المشاريع المتميزة، بدلاً من أن يعكس نمو الأسعار في المخزون الحالي. وأوضحت الشركة أنه عند التركيز على مجموعة من المشاريع الجاهزة، تكون الزيادة الفعلية أكثر اعتدالاً، حيث بلغت 18% على مستوى السوق، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 20%، وسجلت أسعار الفلل زيادة بنسبة 13% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024.