عقارات دبي 2026: مرحلة "النضج والاستقرار" بعد سنوات من النمو القياسي

دخل سوق العقارات في دبي عام 2026 على أرضية صلبة، ولكن بإيقاع مختلف ملحوظ عن النمو المتسارع الذي شهده في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقرير صدر يوم الأربعاء.
وبعد طفرة ممتدة مدفوعة بالهجرة ما بعد الجائحة وتدفقات رؤوس الأموال وتفاؤل المستثمرين، من المتوقع أن يمثل العام المقبل مرحلة من "الاستقرار والعودة للوضع الطبيعي" بدلاً من التراجع، وذلك حسب تقرير "توقعات سوق دبي 2026" الصادر عن "فاليو سترات".
وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس قسم الأبحاث العقارية في "فاليو سترات": "يدخل سوق العقارات في دبي عام 2026 بأساسيات قوية، مدفوعاً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو سكاني، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تقارب 5% في عام 2026، مدعوماً بقطاعات غير نفطية مرنة تشمل السياحة والإنشاءات والخدمات المالية والعقارات. كما يُتوقع أن يظل التضخم متواضعاً عند حوالي 1.6% إلى 2%، مما يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية وثقة المستثمرين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي المقيمين إلى 4.7 مليون نسمة بحلول نهاية العام، مع ارتفاع أعداد السكان في ساعات الذروة نحو 6.5 مليون نسمة، مما يعزز الطلب طويل الأمد على الإسكان والمكاتب والبنية التحتية الحضرية.
هدوء في السوق السكني مع بقائه مرناً
بعد تسجيل مكاسب رأسمالية تقترب من 20% في عام 2025، من المتوقع أن يتباطأ السوق السكني في دبي إلى معدل نمو صحي يبلغ 10% في عام 2026. ويعكس هذا التباطؤ وصول الأسعار إلى مستويات قصوى في بعض الفئات، وانخفاضاً في إطلاق المشاريع على الخارطة، واتخاذ المستثمرين موقفاً أكثر حذراً بعد عدة سنوات من الارتفاع السريع في القيمة.
ومع ذلك، فإن هذا الاعتدال يخفي تفاوتاً حاداً داخل السوق.
إذ من المتوقع أن يستمر أداء الفلل والتاون هاوس في التفوق على الشقق، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 17.7%، مقارنة بـ 7.4% للشقق. ويعكس هذا الخلل نقصاً مستمراً في منازل العائلات الواحدة، التي تمثل أقل من 20% من إجمالي المخزون السكني، إلى جانب التغيرات في نمط الحياة التي فضلت المساحات الكبيرة منذ الجائحة.
وأشار طعيمة إلى أن "الطلب يظل في أقوى مستوياته على منازل العائلات الواحدة"، مضيفاً أن بعض مجمعات الفلل شهدت تضاعف قيمتها ثلاث أو حتى أربع مرات منذ عام 2020. ومن غير المرجح حل ديناميكية الندرة هذه بسرعة، على الرغم من وجود خط إمداد سكني قياسي يقدر اسمياً بـ 131,234 وحدة في عام 2026، أكثر من أربعة أخماسها عبارة عن شقق.
وتحذر "فاليو سترات" من أن الإنجازات الفعلية من المرجح أن تقل عن الأرقام المعلنة، حيث تستمر تأخيرات البناء في التأثير على جداول التسليم الزمنية عبر السوق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستقر نمو الإيجارات عند حوالي 0%، مما يشير إلى الوصول إلى حدود القدرة على تحمل التكاليف في العديد من المجمعات السكنية القائمة.
سوق المكاتب يظل واحداً من الأقوى عالمياً
إذا كان السوق السكني يشهد هدوءاً، فإن قطاع المكاتب في دبي لا يزال "مشتعلاً" بالمعايير الدولية. ويستمر الطلب مدفوعاً بتوسعات الشركات، والمقرات الإقليمية الجديدة، وتسجيلات المناطق الحرة، وتدفق المواهب العالمية التي تضع دبي كبوابة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية والإيجارات في سوق المكاتب بنحو 15% في عام 2026، وهو تباطؤ مقارنة بعام 2025 ولكنه لا يزال استثنائياً بالنسبة للمدن العالمية الكبرى. ومن المتوقع أن تتفوق المكاتب الفاخرة (فئة A) مرة أخرى، حيث يظل العرض شحيحاً في المواقع الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، وتجمعات الأعمال على طول شارع الشيخ زايد.
ومن المقرر تسليم ما يقرب من 1.65 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال العام، ليصل إجمالي المخزون إلى ما يقرب من 107 ملايين قدم مربع. ومع ذلك، من المتوقع أن يستوعب الطلب معظم المعروض الجديد، مما يحافظ على مستويات إشغال عالية ويعزز مكانة دبي كواحد من أكثر أسواق العقارات التجارية ديناميكية في العالم.
قطاع الضيافة يتوسع مع استمرار قوة محرك السياحة
يستعد قطاع الضيافة في دبي لعام قوي آخر، مدعوماً بتوسع الربط الجوي، وزيادة الفعاليات، والاستمرار في الاستثمار في الأصول السياحية الراقية. ومن المقرر أن تصنف الإمارة ضمن المدن التي تمتلك أكبر عدد من الغرف الفندقية عالمياً، مع توقع إضافة ما يقرب من 4,000 غرفة جديدة في عام 2026.
ويُتوقع أن يصل متوسط الإشغال إلى 78%، مدعوماً بأنماط السفر الموسمية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر ذات الجو المعتدل، وهي فترة تمثل عادةً تحدياً لوجهات الطقس الحار. وتعزز الافتتاحات الجديدة، بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة في نخلة جميرا وجزر دبي، استراتيجية المدينة في تركيز النمو على قطاعات الفنادق الفاخرة والمتوسطة العليا.
ومن المتوقع أن تهيمن فنادق الأربع والخمس نجوم على المعروض القادم، بينما تستمر العقارات الاقتصادية والمتوسطة في الاعتماد بشكل كبير على الضيوف المحليين والإقليميين لاستقرار الإشغال والإيرادات.
قوة صناعية، تحديات تجارة التجزئة
بعيداً عن القطاعات الرئيسية، من المتوقع أن يظل قطاع العقارات الصناعية والخدمات اللوجستية أحد أكثر الأسواق شحاً في المعروض في دبي، مع تفوق الطلب على العرض وسط نمو التجارة الإلكترونية وإعادة تنظيم التجارة. ومن المتوقع أن يدعم الإنفاق على البنية التحتية — الذي يمثل ما يقرب من نصف ميزانية دبي البالغة 302.7 مليار درهم لثلاث سنوات — هذا القطاع بشكل أكبر، لا سيما من خلال تطوير النقل والخدمات اللوجستية.
وعلى النقيض من ذلك، يواجه قطاع التجزئة ضغوطاً هيكلية مستمرة. وبينما تستمر مراكز التسوق الكبرى في التوسع وجذب الزوار، من المتوقع أن يؤدي تزايد اختراق التجارة الإلكترونية إلى استمرار الضغط النزولي على الإيجارات في المواقع الثانوية.
سوق ينضج، لا يتوقف
بأخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، تشير آفاق دبي لعام 2026 إلى سوق ينتقل من النمو المدفوع بالزخم إلى مرحلة النضج. فأصبح ارتفاع الأسعار أكثر انتقائية، والمستثمرون أكثر تمييزاً، كما أصبحت الأساسيات الخاصة بكل قطاع تهم أكثر من المشاعر العامة للسوق.
وقال طعيمة: "تؤكد هذه التوجهات مرونة دبي ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار".
بالنسبة للمستثمرين والمستأجرين، قد لا يتعلق عام 2026 بمطاردة المكاسب السريعة، بل بتحديد الجودة والموقع والأساسيات طويلة الأجل في سوق مستمر في التطور بدلاً من "الاحتماء".