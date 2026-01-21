عقارات دبي 2026: مرحلة "النضج والاستقرار" بعد سنوات من النمو القياسي

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تقارب 5% في عام 2026، مدعوماً بقطاعات غير نفطية مرنة تشمل السياحة والإنشاءات والخدمات المالية والعقارات. كما يُتوقع أن يظل التضخم متواضعاً عند حوالي 1.6% إلى 2%، مما يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية وثقة المستثمرين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي المقيمين إلى 4.7 مليون نسمة بحلول نهاية العام، مع ارتفاع أعداد السكان في ساعات الذروة نحو 6.5 مليون نسمة، مما يعزز الطلب طويل الأمد على الإسكان والمكاتب والبنية التحتية الحضرية.