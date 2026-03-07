عقارات دبي وأبوظبي.. نبض السوق يتحدى عدم اليقين بصفقات كبرى

يواصل قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة العمل بشكل طبيعي على الرغم من التوترات الإقليمية، حيث أبلغ المطورون عن عمليات غير منقطعة ويقول الوسطاء إن أساسيات السوق لا تزال قوية حتى مع توقف بعض المشترين عن اتخاذ القرارات.

في جميع أنحاء البلاد، استمر النشاط العقاري، مرددًا صفقات عالية القيمة الأخيرة في السوق — بما في ذلك صفقة عقارية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار تم تسجيلها في دبي هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على استمرار شهية المستثمرين على الرغم من التطورات الجيوسياسية.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

وفقًا للوسيط بن كرومبتون، أصبح شعور المشترين أكثر حذرًا على المدى القصير، لكن المعاملات التي كانت جارية لا تزال تتقدم.

“المشترون الذين وقعوا بالفعل مذكرات تفاهم يواصلون العمل كالمعتاد، وبعض الصفقات لا تزال قيد التفاوض،” قال كرومبتون. “معظم المشترين في وضع ‘الترقب’ كما يمكنك أن تتخيل.”

وأشار إلى أن المسار الأوسع للسوق سيعتمد على مدى سرعة استقرار الوضع.

“إذا تم حل الوضع الحالي غدًا، فأعتقد أننا سنرى الأسعار تستقر على المدى القريب قبل أن تعاود الارتفاع نحو نهاية العام.”

وأضاف كرومبتون أن أسعار العقارات تنخفض عادة فقط عندما يحدث بيع قسري، كما هو الحال خلال فترات فقدان الوظائف على نطاق واسع أو الزيادات الحادة في أسعار الفائدة — وهي ظروف لم تتحقق في الإمارات العربية المتحدة.

المستثمرون الأجانب يراقبون عن كثب

قال كرومبتون إن المستثمرين الدوليين، الذين يشكلون حصة كبيرة من مشتري العقارات في الإمارات، يبدو أنهم يراقبون الوضع عن كثب أكثر من المقيمين المحليين.

وقال وسيط ثانٍ، طلب عدم الكشف عن هويته، إن النشاط في السوق لا يزال مستقرًا إلى حد كبير، حيث يواصل المطورون المضي قدمًا في مشاريع جديدة على الرغم من التوترات الإقليمية.

“هناك مشروع من المقرر إطلاقه الأسبوع المقبل والمطورون يمضون قدمًا كما هو مخطط له،” قال الوسيط. “إنهم لا يؤجلون الإطلاق بسبب الوضع الحالي.”

وأضاف الوسيط أن سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة — وخاصة في أبوظبي — مدعوم بقاعدة كبيرة من المقيمين والعائلات على المدى الطويل.

“أبوظبي سوق موجه للعائلات بشكل كبير. نسبة كبيرة من المقيمين هنا هم عائلات يعيشون في الإمارات منذ سنوات عديدة. يعتبرون هذا وطنهم ويخططون على المدى الطويل — مع المدارس والوظائف وعائلاتهم هنا — لذلك ما زالوا يرغبون في شراء العقارات.”

ومع ذلك، أصبح بعض المستثمرين الدوليين أكثر حذرًا.

“هناك نسبة صغيرة من الناس خائفون، معظمهم أجانب من أسواق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا،” قال الوسيط.

في الوقت نفسه، أشار الوسيط إلى أن فترات عدم اليقين يمكن أن تخلق أيضًا فرصًا للمستثمرين الذين يمتلكون سيولة نقدية.

“يرى بعض المستثمرين في الواقع أن هذه فرصة جيدة لإعادة استثمار أموالهم. عندما يصبح عدد قليل من البائعين متوترين ويرغبون في الخروج بسرعة، قد يخفضون الأسعار، وتميل تلك الوحدات إلى أن تُشترى بسرعة.”

قد تكون بعض قطاعات السوق أيضًا أكثر حساسية للتغيرات في المعنويات. فالعقارات المستخدمة للإيجارات قصيرة الأجل، على سبيل المثال، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتدفقات السياحة، بينما قد تشهد الوحدات الجاهزة في السوق الثانوية مفاوضات أسعار أكثر من المشاريع التي تم إطلاقها حديثًا.

“في السوق الثانوية، خفض بعض الملاك أسعارهم قليلاً في بداية هذا الأسبوع،” قال الوسيط. “لكن هذه الحالات محدودة نسبيًا وعادة ما تشمل البائعين الذين يرغبون في المغادرة بسرعة.”

في الوقت نفسه، يستغل المستثمرون ذوو السيولة هذه الفرص للتفاوض على الصفقات.

“على سبيل المثال، إذا كانت القيمة السوقية للعقار حوالي 1.3 مليون درهم ويرغب البائع في الخروج بشكل عاجل، فقد يعرض مستثمر يمتلك سيولة مليون درهم لإتمام صفقة سريعة،” أوضح الوسيط. “قد يحتفظون بالوحدة بعد ذلك لعدة أشهر حتى يستقر الوضع ويعيدون بيعها بسعر أقرب إلى القيمة السوقية.”

على الرغم من هذه المعاملات المعزولة، أكد الوسيط أن السوق الأوسع لا يزال مستقرًا وأن معظم مالكي العقارات لا يتسرعون في البيع.

“العقارات سوق بطيء ومستقر. لا يتفاعل مثل سوق الأسهم حيث يمكن أن تنخفض الأسعار فجأة بنسبة 10 بالمائة في يوم واحد،” قال الوسيط.

“لكي تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار، سيتعين على عدد كبير من الناس التحرك في نفس الاتجاه. في الوقت الحالي، لا تزال الأغلبية تؤمن بالإمارات وحكومتها، لذلك يظل السوق مستقرًا.”

المطورون يسلطون الضوء على الاستقرار

ومع ذلك، أكد المطورون أن العمليات في جميع أنحاء القطاع لا تزال مستقرة.

وفي بيان يوم الخميس، قالت شركة الدار العقارية إن جميع مجمعاتها السكنية ووجهاتها التجارية ومكاتبها التجارية وفنادقها ومدارسها ومواقع التطوير في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل دون انقطاع.

كما سلطت الشركة الضوء على مركزها المالي القوي، مع توفر سيولة تزيد عن 30 مليار درهم، بما في ذلك 14.2 مليار درهم نقداً حراً و16.4 مليار درهم في تسهيلات بنكية غير مسحوبة.

وقالت الدار إن أطر استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر الخاصة بها يتم تطبيقها عبر العمليات لضمان خدمات غير منقطعة للمقيمين والمستأجرين والمستثمرين.

ويلاحظ المشاركون في السوق أيضاً أن المطورين لم يعدلوا أسعار الإطلاق حتى الآن.

“ما زالوا يطلقون المشاريع بنفس الأسعار التي كانت مخططة قبل الوضع الحالي،” قال الوسيط المجهول.

في بعض الحالات، يقدم المطورون بدلاً من ذلك خطط سداد أكثر مرونة للحفاظ على ثقة المستثمرين.

“يقوم المطورون أحياناً بتعديل هياكل الدفع خلال الفترات غير المؤكدة،” قال الوسيط. “بدلاً من خطة دفع 50-50، قد يقدمون شيئاً مثل 35-65 أو 40-60، مما يقلل المبلغ الأولي الذي يحتاج المشترون لدفعه ويسهل على المستثمرين دخول السوق.”

أسس اقتصادية قوية

على الرغم من الحذر قصير الأجل بين بعض المشترين، قال كرومبتون إن الخلفية الاقتصادية الأوسع التي تدعم سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة’ لا تزال قوية.

وقد انتعش قطاع العقارات في السنوات الأخيرة بفضل النمو السكاني القوي والاستثمار الدولي والتوسع الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي.

ويشير المتخصصون في الصناعة أيضاً إلى استمرار الطلب طويل الأجل عبر المراكز السكنية الرئيسية مثل جزيرة الريم وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، حيث من المتوقع أن تدعم البنية التحتية الجديدة وتطورات نمط الحياة قيم العقارات بمرور الوقت.

“لا يزال هناك اعتقاد قوي في الآفاق طويلة الأجل للسوق،” قال الوسيط الثاني. “لقد تحركت العقارات في الإمارات تاريخياً صعوداً على المدى الطويل، حتى لو كانت هناك تقلبات قصيرة الأجل.”

وردد كرومبتون هذا الرأي.

“الأسس الاقتصادية قوية جداً،” قال.

“رأس المال يكره عدم اليقين أكثر من أي شيء آخر. كلما توفر وضوح طويل الأجل، كلما شعر المستثمرون بالراحة في الالتزام مرة أخرى.”