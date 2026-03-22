عقارات دبي "محصنة".. استقرار الأسعار يتحدى طبول الحرب

لا يوجد انخفاض كبير في أسعار العقارات بسبب الصراع العسكري الإقليمي المستمر يمكن وصفه بـ “الأصول المتعثرة،” حسبما قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة.
ويشيرون إلى وجود عدد كافٍ من المشترين في السوق – خاصة مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الوافدين منذ فترة طويلة – المستعدين لاقتناص أي “صفقات متعثرة.”
“ما أحذر منه هو كلمة ‘متعثرة.’ لا نرى أصولاً تشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار بأي حجم ذي معنى في الوقت الحالي. المشترون الذين يبحثون عن تلك الفرص يجدون في الغالب سوقًا لا يتعاون مع هذا التوقع،” قال فراس المسعدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية.
“حتى المطورون الرئيسيون يظهرون بالضبط الانضباط الذي تتوقعه من المؤسسات التي مرت بدورات سابقة. لا تغييرات في الأسعار. لا تغييرات في خطط الدفع. إنهم يحددون نبرة هذا السوق، وفي الوقت الحالي هذه النبرة مستقرة،” أضاف.
بسبب الصراع العسكري الإقليمي الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي اندلع في 28 فبراير، كانت هناك تقارير عن بيع متعثر وانخفاض هائل في أسعار العقارات في دبي.
أشار فراس إلى أن رأس المال لا يزال موجودًا ونشطًا.
“المستثمرون الجادون ما زالوا يلتزمون في الفئة العليا. السيولة ليست هي المسألة هنا… ما يمكنني قوله بثقة الآن هو: طلب المشترين مستقر عبر معظم نطاقات الأسعار. البائعون صبورون. المشترون انتقائيون ولكن ملتزمون. هذا التوازن مستمر.”
يعتقد فراس المسعدي أن السوق صامد لأنه “نضج حقًا.”
“الأسس الهيكلية أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى – مشترون ذوو جودة أفضل، رافعة مالية أقل للمضاربة، وحكومة تستجيب للشكوك بسرعة ووضوح. لقد اكتسبت دبي مرونتها. هذه اللحظة هي اختبار آخر لها، وحتى الآن، السوق يجتاز الاختبار،” أضاف.
أكد لويس أولسوب، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة أولسوب آند أولسوب، أن سوق العقارات في دبي لم ينخفض بنسبة 30 بالمائة.
“ما انخفض هو سعر سهم المطورين المدرجين في الأسواق المالية الإماراتية. وهذان أمران مختلفان جوهريًا. ما تراه في البورصة هو معنويات المستثمرين التي تتفاعل مع الأخبار. الأسواق ذات التطلع المستقبلي تسعر التباطؤ المتوقع في الصفقات والمعاملات والإيرادات، وفي بيئة من عدم اليقين السياسي، فإن هذا التفاعل مفهوم تمامًا. ولكن الخلط بين تصحيح سعر السهم وانهيار سوق العقارات هو قراءة خاطئة للبيانات،” أضاف ألسوب.
وأضاف أن إعمار والدار ليستا شركتين متعثرتين لأن مراكزهما المالية استثنائية، وقواعد أصولهما من بين الأقوى في المنطقة، وأساسياتهما لا تزال سليمة تمامًا.
“بالنسبة للمستثمرين ذوي النظرة متوسطة الأجل، هذه لحظة كلاسيكية للشراء عند الانخفاض. عندما تعود الثقة – وستعود – سترتفع هذه الأسهم، وسترتفع بسرعة،” أضاف.