عقارات دبي "محصنة".. استقرار الأسعار يتحدى طبول الحرب

لا يوجد انخفاض كبير في أسعار العقارات بسبب الصراع العسكري الإقليمي المستمر يمكن وصفه بـ “الأصول المتعثرة،” حسبما قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة.

ويشيرون إلى وجود عدد كافٍ من المشترين في السوق – خاصة مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الوافدين منذ فترة طويلة – المستعدين لاقتناص أي “صفقات متعثرة.”

“ما أحذر منه هو كلمة ‘متعثرة.’ لا نرى أصولاً تشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار بأي حجم ذي معنى في الوقت الحالي. المشترون الذين يبحثون عن تلك الفرص يجدون في الغالب سوقًا لا يتعاون مع هذا التوقع،” قال فراس المسعدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

“حتى المطورون الرئيسيون يظهرون بالضبط الانضباط الذي تتوقعه من المؤسسات التي مرت بدورات سابقة. لا تغييرات في الأسعار. لا تغييرات في خطط الدفع. إنهم يحددون نبرة هذا السوق، وفي الوقت الحالي هذه النبرة مستقرة،” أضاف.