عقارات دبي تكسر الأرقام القياسية بـ 187 مليار درهم في الربع الأخير من 2025

شهد العقار في دبي صفقات مبيعات بقيمة قياسية بلغت 187.4 مليار درهم في الربع الرابع، حيث تواصل الإمارة جذب المستثمرين العالميين، وفقاً لبيانات صدرت يوم الاثنين.
وبحسب بحث صادر عن "بروبرتي فايندر"، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المسيرة الشهرية القياسية للربع الرابع بلغت ذروتها بإجمالي مبيعات فصلية قدره 187.47 مليار درهم؛ حيث عززت مبيعات شهر ديسمبر البالغة 64 مليار درهم الزخم الذي تحقق في نوفمبر (64 مليار درهم) وأكتوبر (59 مليار درهم)، لتسجل مجتمعة أعلى أداء للمبيعات الربع سنوية على الإطلاق، مما حقق نهاية قوية لأداء العام.
الممرات السكنية الرئيسية تدفع المبيعات
في شهر ديسمبر، استمرت المناطق السكنية الشهيرة في دعم سوق العقارات المزدهر. واستحوذت أحياء "نخلة جميرا" المرموقة و"دبي مارينا" و"وسط مدينة دبي" (داون تاون دبي) على حصة كبيرة من قيمة المعاملات، مدعومة بالأسعار المتميزة، ومحدودية العرض، والطلب المرتفع من المشترين الدوليين.
وتساهم التطويرات المدروسة في جميع أنحاء دبي في خلق سوق عقاري يوفر قيمة كبيرة لمجموعة واسعة من المشترين. وتظل "خليج الأعمال" (بيزنس باي) منطقة موثوقة للمستثمرين الذين تجذبهم المرافق التي توفرها المنطقة متعددة الاستخدامات، إلى جانب حجمها الكبير وموقعها المركزي الملائم. وفي الوقت نفسه، تجذب "دبي هيلز استيت" طلباً متوازناً عبر قطاعي الفلل والشقق ضمن بيئة متطورة ومخطط لها بدقة.
وتثبت المجمعات السكنية ذات الفئة المتوسطة، مثل "قرية جميرا الدائرية" (JVC)، شعبيتها بين المشترين الباحثين عن القدرة التحملية، لا سيما في سوق العقارات على الخارطة الذي يشهد تنافسية عالية.
الطلب على الشقق يعزز سوقي الإيجار والمبيعات
في قطاع الإيجار، تكشف البيانات أن 80% من عمليات البحث تتركز على الشقق، مقارنة بـ 20% للتاون هاوس والفلل. وبالتعمق أكثر في بيانات البحث عن الإيجارات، نجد أن حصة الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة قد ارتفعت على أساس سنوي، مما يشير إلى أن زيادات الإيجار خلال عام 2025 دفعت المزيد من الأفراد والعائلات الصغيرة للبحث عن سكن أكثر إحكاماً وأقل تكلفة.
كما تحقق الشقق أداءً جيداً في عمليات البحث عن المبيعات، وفقاً لبيانات "بروبرتي فايندر". ومع استحواذ الشقق على 61% من عمليات البحث، مقارنة بـ 39% للفلل، فمن الواضح أن هذا هو اتجاه معظم الطلب على المبيعات والإيجارات في دبي.
وضمن عمليات البحث عن الشقق، تتركز 85% من الأبحاث على الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، مما يعكس مرة أخرى توجهاً لدى الباحثين عن سكن يفضلون المساكن الصغيرة إلى متوسطة الحجم والمناسبة للميزانية.
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "بروبرتي فايندر": "لقد كان شهر ديسمبر رائعاً لسوق العقارات في دبي عام 2025، مما يؤكد أن أداء القطاع العقاري في المدينة هو أداء هيكلي ومدفوع بالطلب. لقد مثل الربع الرابع نهاية قوية لعام 2025 الناجح للغاية، مع قيم معاملات قوية، وارتفاع في أسعار القدم المربع، ومشاركة واسعة النطاق عبر مختلف المجمعات السكنية. والآن، يمكننا أن نتطلع إلى عام 2026 مثير مع زخم سوقي يرتكز على العمق والتنوع ومرونة الأسعار، بدلاً من الأنشطة المضاربية قصيرة الأجل. إنها أخبار رائعة للمشترين والبائعين والمستثمرين على حد سواء، حيث يوجد ما يناسب الجميع ممن يتطلعون إلى العثور على منزل في دبي".