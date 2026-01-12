عقارات دبي تكسر الأرقام القياسية بـ 187 مليار درهم في الربع الأخير من 2025

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "بروبرتي فايندر": "لقد كان شهر ديسمبر رائعاً لسوق العقارات في دبي عام 2025، مما يؤكد أن أداء القطاع العقاري في المدينة هو أداء هيكلي ومدفوع بالطلب. لقد مثل الربع الرابع نهاية قوية لعام 2025 الناجح للغاية، مع قيم معاملات قوية، وارتفاع في أسعار القدم المربع، ومشاركة واسعة النطاق عبر مختلف المجمعات السكنية. والآن، يمكننا أن نتطلع إلى عام 2026 مثير مع زخم سوقي يرتكز على العمق والتنوع ومرونة الأسعار، بدلاً من الأنشطة المضاربية قصيرة الأجل. إنها أخبار رائعة للمشترين والبائعين والمستثمرين على حد سواء، حيث يوجد ما يناسب الجميع ممن يتطلعون إلى العثور على منزل في دبي".