عقارات دبي تسجل نمواً قياسياً في 2025 وتتجاوز ذروة 2014

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن القيم السكنية في دبي ارتفعت بنحو الخمس خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعزز مكانة المدينة كملاذ آمن ومركز عالمي رئيسي للعقارات.
ووفقاً لبحث أجرته شركة "فاليو سترات" (ValuStrat)، كان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالفلل التي استمرت في التفوق على الشقق؛ حيث ارتفعت قيم الفلل بنسبة 25.1% على أساس سنوي لتصل إلى 323.9 نقطة، بينما سجلت الشقق زيادة سنوية أكثر تواضعاً بنسبة 14.2% لتستقر عند 185.9 نقطة. ويستند كلا القطاعين إلى مؤشر قياسي يعود لشهر يناير 2021 بقيمة 100 نقطة.
صعد مؤشر "فاليو سترات" لأسعار العقارات (VPI) للسوق السكني في دبي إلى 240.4 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 19.8% ومكاسب شهرية بنسبة 1.3%. وقد تجاوز هذا النمو التوقعات السابقة التي بلغت 18%، مما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين والطلب القوي في جميع أنحاء الإمارة.
وأشارت "فاليو سترات" إلى أن فلل التملك الحر في دبي تُقدر قيمتها الآن بنسبة 211% فوق مستويات ما بعد الجائحة، و89% أعلى من ذروة السوق في عام 2014، مما يعكس ارتفاعاً غير مسبوق في القيمة داخل المجمعات الراقية. ومن بين الفلل، تصدرت "جزر جميرا" القائمة بنمو سنوي مذهل بلغ 37.2%، تلتها "نخلة جميرا" بنسبة (35.9%)، و"مجمع غرين كوميونيتي الغربي" بنسبة (23.6%)، و"ذا ميدوز" بنسبة (23.4%). وحتى المناطق المستقرة تقليدياً مثل "فيكتوري هايتس" و"مدن" سجلت مكاسب بلغت 19.5% و10.7% على التوالي.
أما الشقق، ورغم تأخرها عن الفلل، فقد أظهرت مرونة أيضاً؛ وشملت المناطق الأفضل أداءً "ريم رام" بنسبة (21.8%)، و"واحة دبي للسيليكون" بنسبة (20.7%)، و"ذا جرينز" بنسبة (20%)، و"مجمع دبي لاند السكني" بنسبة (19.5%)، و"تاون سكوير" بنسبة (18.9%). وعلى الجانب الآخر، شهدت مناطق "المدينة العالمية" بنسبة (9.7%)، و"ديسكفري جاردنز" بنسبة (11.2%)، و"خليج الأعمال" بنسبة (12.4%) زيادات أكثر تواضعاً. وبشكل عام، أصبحت أسعار الشقق الآن أعلى بنسبة 85% من مستويات ما بعد الجائحة، وتجاوزت ذروتها في عام 2014 بنسبة 2%.
وعكس نشاط المعاملات هذا التفاؤل الكبير؛ حيث هيمنت المبيعات على الخارطة على السوق، مستحوذة على 76% من إجمالي الصفقات السكنية في ديسمبر، مع ارتفاع التسجيلات بنسبة 30.8% على أساس سنوي. وانخفضت معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 9.7% مقارنة بشهر نوفمبر، لكنها لا تزال تسجل زيادة سنوية بنسبة 3%. ومن بين المناطق الأكثر نشاطاً للمبيعات على الخارطة، تصدرت "ماجان" بنسبة (11.3%)، و"مجمع دبي للاستثمار الثاني" بنسبة (9.9%)، و"قرية جميرا الدائرية" بنسبة (7.6%). وبالنسبة للمنازل الجاهزة، قادت "قرية جميرا الدائرية" القائمة بنسبة 10.9% من المبيعات، تلتها "خليج الأعمال" بنسبة (6.3%)، و"دبي مارينا" بنسبة (4.6%)، و"وسط مدينة دبي" بنسبة (3.5%). كما سجلت منطقة "مدن" رقماً قياسياً لأعلى تداولات شهرية للمنازل الجاهزة فيها.
واستمرت الصفقات فائقة الفخامة في تصدر العناوين، حيث تم بيع 27 عقاراً جاهزاً بأكثر من 30 مليون درهم، بما في ذلك 10 صفقات تجاوزت 50 مليون درهم. وتركزت هذه الصفقات في مناطق النخبة مثل "نخلة جميرا"، و"دبي هيلز إستيت"، و"البراري"، و"جزر جميرا"، و"ديستريكت ون"، و"تلال الإمارات"، مما يعزز جاذبية دبي للمشترين العالميين من أصحاب الثروات العالية.
وبلغ متوسط القيم الرأسمالية المرجحة على مستوى المدينة 3.69 مليون درهم، حيث بلغ متوسط سعر الفلل 14.38 مليون درهم والشقق 1.97 مليون درهم. وحققت الفلل متوسط سعر قدره 3,048 درهماً للقدم المربع، بينما بلغ متوسط سعر الشقق 1,477 درهماً للقدم المربع.
وظل نشاط المطورين قوياً، بقيادة "بن غاطي" بنسبة (19.5%)، و"إعمار" بنسبة (13.2%)، و"داماك" بنسبة (5.6%)، و"دانوب" بنسبة (3.7%)، و"عزيزي" بنسبة (2.5%)، و"نخيل" بنسبة (2.4%)، مما يعكس المنافسة القوية في قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة.
ويعزو محللو "فاليو سترات" هذا النمو المستدام إلى موقع دبي الاستراتيجي كمركز عالمي، واللوائح التنظيمية الصديقة للمستثمرين، والتدفق المستمر للمشترين الدوليين الباحثين عن الاستقرار وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع استمرار الفلل في الاستحواذ على قيم ممتازة وهيمنة المبيعات على الخارطة على السوق، تظل النظرة المستقبلية لعام 2026 متفائلة، وإن كانت مع توقعات بزيادة أكثر اعتدالاً في الأسعار.