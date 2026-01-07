عقارات دبي تسجل نمواً قياسياً في 2025 وتتجاوز ذروة 2014

وعكس نشاط المعاملات هذا التفاؤل الكبير؛ حيث هيمنت المبيعات على الخارطة على السوق، مستحوذة على 76% من إجمالي الصفقات السكنية في ديسمبر، مع ارتفاع التسجيلات بنسبة 30.8% على أساس سنوي. وانخفضت معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 9.7% مقارنة بشهر نوفمبر، لكنها لا تزال تسجل زيادة سنوية بنسبة 3%. ومن بين المناطق الأكثر نشاطاً للمبيعات على الخارطة، تصدرت "ماجان" بنسبة (11.3%)، و"مجمع دبي للاستثمار الثاني" بنسبة (9.9%)، و"قرية جميرا الدائرية" بنسبة (7.6%). وبالنسبة للمنازل الجاهزة، قادت "قرية جميرا الدائرية" القائمة بنسبة 10.9% من المبيعات، تلتها "خليج الأعمال" بنسبة (6.3%)، و"دبي مارينا" بنسبة (4.6%)، و"وسط مدينة دبي" بنسبة (3.5%). كما سجلت منطقة "مدن" رقماً قياسياً لأعلى تداولات شهرية للمنازل الجاهزة فيها.