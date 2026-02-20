بلغة الفن..عقارات دبي تستقطب نجوم السينما الهندية

مع إطلاق عقارات بمليارات الدراهم كل ربع سنة، يبحث المطورون في دبي عن تميز أوضح. وقد ظهرت إجابة واحدة مرارًا وتكرارًا: بوليوود.
على مدار العام الماضي، تصدر العديد من أكبر نجوم السينما الهندية إطلاق مشاريع سكنية وتجارية جديدة في جميع أنحاء دبي. يعكس هذا الاتجاه تركيبة قاعدة المستثمرين في دبي. يظل الهنود أكبر جالية وافدة في الإمارات العربية المتحدة ويصنفون ضمن أنشط مشتري العقارات في الإمارة.
لقد شكل هذا الواقع الديموغرافي طريقة تسويق المشاريع. أحد أوضح الأمثلة جاء في نوفمبر من العام الماضي عندما كشفت دانوب العقارية عن
بالنسبة لرضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجموعة دانوب، لطالما كان التعاون مع المشاهير جزءًا من نهج الشركة التسويقي. وقد عملت دانوب سابقًا مع ممثلين مثل كارتيك آريان والثنائي Munna Bhai MBBS سانجاي دوت وأرشد وارسي للترويج لإطلاق المشاريع السكنية.
وصف ساجان تسمية البرج باسم خان بأنها خطوة مهمة للشركة. “هذه هي المرة الأولى التي ندمج فيها اسم شخصية عالمية مشهورة مباشرة في أحد مشاريعنا التجارية،” قال. “إنه يعكس كيف أصبحت العلامة التجارية والهوية محوريتين في كيفية وضع المشاريع اليوم.”
تعكس استراتيجية دانوب نمطًا أوسع. في نوفمبر 2025، أطلقت داماك العقارية
كما دخل هريثيك روشان في شراكة مع امتياز للتطوير لمشاريعها السكنية التي تركز على التصميم في قرية جميرا الدائرية والفرجان. ربطت الشراكة بين التموضع التصميمي للمشروع وصورة روشان العامة المنضبطة.
عينت شركة HRE للتطوير مؤخرًا سلمان خان للترويج لمحفظتها السكنية الفاخرة، مضيفة بذلك شراكة أخرى رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز حضور العلامة التجارية بين المستثمرين الهنود.
يلاحظ مراقبو السوق أنه بينما تظل الأسعار وخطط الدفع وسجل التسليم حاسمة، يمكن لجمعيات المشاهير تسريع الظهور خلال دورات الإطلاق المزدحمة. “حملات المشاهير تجذب الانتباه،” قالت راشمي ثاكور، مستشارة عقارية. “لكن المشترين يقيمون الموقع وتقدم البناء وتاريخ المطور قبل الالتزام.”
يتطور النموذج أيضًا إلى ما هو أبعد من التأييدات التقليدية. هذا الشهر، أعلنت شركة فخر الدين العقارية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن جون أبراهام كسفير للصحة لـ Treppan Living، وهو مفهومها السكني الذي يركز على الرفاهية.
في بعض الحالات، يتجاوز المشاهير أدوار السفراء تمامًا. الممثل فيفيك أوبيروي هو المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة BNW Developments، التي تمتلك أصولًا قيد التطوير تزيد قيمتها عن 30 مليار درهم. إلى جانب الشريك أنكور أغاروال، تقوم BNW بتطوير مشاريع راقية، بما في ذلك BNW La Perla في جزيرة المرجان. وصف أوبيروي مشاركته بأنها تشغيلية وليست رمزية.
ارتباط بوليوود’ بالعقارات في دبي يسبق الموجة الحالية. أيدت ديبيكا بادوكون مشروعًا في دبي مارينا في وقت مبكر من عام 2008. ما تغير هو التردد والحجم. أصبحت الشراكات مع المشاهير الآن جزءًا لا يتجزأ من كيفية إطلاق المشاريع وتسويقها، من الحملات الرقمية إلى العروض الترويجية الخارجية.
يربط بعض المطورين أيضًا الترفيه بشكل أوسع بالتموضع السكني. على سبيل المثال، استضافت بانثيون ديفلوبمنت حفلات موسيقية واسعة النطاق في الإمارات العربية المتحدة تضم فنانين معترف بهم دوليًا كجزء من استراتيجيتها للمشاركة المجتمعية.
“في سوق اليوم، يتم تأطير المشاريع بشكل متزايد حول نمط الحياة والمجتمع،” قال كالبش كيناريوالا، الرئيس التنفيذي لشركة بانثيون ديفلوبمنت. “المشاركة الثقافية تعزز هذا الارتباط.”
اتخذت دوجاستا بروبرتيز نهجًا يركز على المصداقية، حيث عينت الممثل سونو سود سفيرًا للعلامة التجارية. “يتمتع سونو سود بتواصل قوي مع الجمهور وسمعة طيبة في كونه صريحًا، وهو ما يتماشى مع ما نرغب أن تمثله دوجاستا،” قال توسيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة دوجاستا بروبرتيز.”
مع اشتداد المنافسة في سوق العقارات في دبي’، أصبحت الشراكات مع المشاهير أكثر شيوعًا. لكن النجاح المستدام لا يزال يعتمد على التنفيذ.
يمكن لتأييد المشاهير أن يفتح الباب، لكن الصفقة تُبرم على الأسس،” قالت ريشيكا ميهاني، الرئيس التنفيذي لشركة وولفز إنترناشيونال للعقارات. وقالت ميهاني، التي انتقلت من التلفزيون الهندي إلى العقارات، إن المشترين يعطون الأولوية في النهاية للموقع وسجل المطور والجداول الزمنية للتسليم.