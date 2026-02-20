بلغة الفن..عقارات دبي تستقطب نجوم السينما الهندية

مع إطلاق عقارات بمليارات الدراهم كل ربع سنة، يبحث المطورون في دبي عن تميز أوضح. وقد ظهرت إجابة واحدة مرارًا وتكرارًا: بوليوود.

على مدار العام الماضي، تصدر العديد من أكبر نجوم السينما الهندية إطلاق مشاريع سكنية وتجارية جديدة في جميع أنحاء دبي. يعكس هذا الاتجاه تركيبة قاعدة المستثمرين في دبي. يظل الهنود أكبر جالية وافدة في الإمارات العربية المتحدة ويصنفون ضمن أنشط مشتري العقارات في الإمارة.

لقد شكل هذا الواقع الديموغرافي طريقة تسويق المشاريع. أحد أوضح الأمثلة جاء في نوفمبر من العام الماضي عندما كشفت دانوب العقارية عن