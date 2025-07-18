عقارات دبي تدخل عصر الترميز: المستثمرون الأجانب يمولون وحدات سكنية في دقائق

سجّل قطاع العقارات في دبي محطة تحول رقمية جديدة، مع تصدّر المستثمرين الهنود والإماراتيين والباكستانيين صفقات شراء العقارات المرمّزة عبر منصة "Prypco Mint"، أول منصة متخصصة في ترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأظهرت بيانات المنصة أنّ قيمة الصفقات تجاوزت 9 ملايين درهم خلال شهر واحد فقط من انطلاق الخدمة، مع تمويل الوحدات المعروضة بالكامل في أوقات قياسية لا تتجاوز ثلاث دقائق للعقار الواحد.

وتصدّر أيضًا مستثمرون من كندا، الولايات المتحدة، وبريطانيا قائمة الفئات الأكثر استثمارًا من حيث حجم المبالغ المودعة، بينما تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من خمسين جنسية تقيم في الإمارات شاركت في هذه المشاريع المبتكرة.

وأكدت أميرة سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Prypco"، أن الإقبال الهائل خلال الأسابيع الأولى يعكس تعطش السوق المحلي لبدائل عقارية مرنة وشفافة تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين. وقالت: "يريد المستثمرون اليوم الدخول إلى أسواق عقارية ضخمة بقيمة عالية، لكن بحواجز مالية أقل ونظام يعتمد على الشفافية والمرونة."

وحقق مشروع "Sobha Creek Vistas Grande" تمويلاً كاملاً في عشر دقائق بفضل مساهمة 213 مستثمرًا من 38 جنسية، في حين جرى تمويل شقق "Liv Residence" في دبي مارينا في ثلاث دقائق فقط عبر 258 مستثمرًا من 47 جنسية.

وتقوم آلية العقارات المرمّزة على تحويل الأصل العقاري إلى رموز رقمية عبر تقنية البلوك تشين، بحيث يمتلك كل مستثمر حصة محددة من الملكية، ما يتيح لهم الاستفادة من العائد الاستثماري دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية عن منظومة التمويل الجماعي التقليدي، بفضل الشفافية وإشراف جهات رسمية مثل دائرة الأراضي والأملاك وسلطة الأصول الافتراضية بدبي.

وتوقّعت دائرة الأراضي والأملاك أن يصل حجم قطاع الترميم العقاري في دبي إلى 60 مليار درهم بحلول سنة 2033، ليشكل نحو 7% من قيمة صفقات السوق العقاري في الإمارة.

وبهذه التطورات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كرائدة في التحول الرقمي العقاري، وتقدم نموذجًا يُحتذى به إقليمياً في توظيف التقنيات المالية لصالح المستثمرين والأفراد على حد سواء.