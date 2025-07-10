عقارات دبي: الفلل تقود ارتفاع الأسعار في النصف الأول

قادت مكاسب أسعار الفلل ارتفاع سوق العقارات في دبي في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 10 في المائة في بعض المجمعات السكنية مع الحفاظ على زخم سوق العقارات في الإمارة الصعودي.