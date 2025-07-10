عقارات دبي: الفلل تقود ارتفاع الأسعار في النصف الأول

قادت مكاسب أسعار الفلل ارتفاع سوق العقارات في دبي في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 10 في المائة في بعض المجمعات السكنية مع الحفاظ على زخم سوق العقارات في الإمارة الصعودي.
وفقًا لبيانات نشرتها بيوت ودوبيزل، شهدت الفلل في دبي لاند أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة تصل إلى 10.4%، مدفوعةً بالطلب على منازل أكبر حجمًا وبأسعار معقولة. ومن بين المجمعات السكنية الأخرى ذات الأسعار المعقولة، دبي الجنوب، وداماك هيلز 2، ومدينة دبي الرياضية، وواحة دبي للسيليكون.
وفي فئة الشقق ذات الأسعار المعقولة، أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى سبعة في المائة على نطاق واسع، في حين شهدت الفيلات في نفس الفئة نمواً يصل إلى 11 في المائة.
قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل: "نشهد تحولاً ملحوظاً في سوق العقارات بدبي هذا العام. لا يزال الطلب قوياً، لكن حركة الأسعار أصبحت أكثر اعتدالاً، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار إلى أن هناك رغبة متزايدة في مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتسعير أيضًا.
ارتفعت أسعار الشقق متوسطة الحجم بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة، وارتفعت أسعار الفلل في هذه الفئة بنسبة تتراوح بين ستة وعشرة بالمئة. أما في فئة العقارات الفاخرة، فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تتراوح بين اثنين وثمانية بالمئة، بينما شهدت أسعار الشقق الفاخرة زيادات وصلت إلى أربعة بالمئة.
وظل المشترون من الفئة المتوسطة يركزون على قرية جميرا الدائرية، وخليج الأعمال، والفرجان، والمرابع العربية 3، في حين واصل المستثمرون المتميزون التعامل في المناطق الفاخرة الراسخة مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز.
على الخارطة
حددت كل من بيوت ودوبيزل مجمع دبي للاستثمار ودبي الجنوب كأفضل المناطق أداءً فيما يتعلق بخيارات البيع على المخطط بأسعار مناسبة للميزانية.
وفي قطاع العقارات المتوسطة، برزت قرية جميرا سيركل (JVC) باعتبارها المفضلة الواضحة للشقق متوسطة الحجم قيد الإنشاء.
وفي فئة العقارات الراقية، واصل المشترون إظهار اهتمامهم بالمناطق الساحلية والمناطق الفاخرة المغلقة في مشاريع في مجتمعات مثل المنطقة 11، ومدينة محمد بن راشد لمشتري الفلل، في حين أفاد دوبيزل عن طلب قوي في سوبها هارتلاند، ودبي هاربور، والوصل، ودبي هيلز استيت.