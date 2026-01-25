عقارات دبي التجارية تقود زخم 2026 بصفقات تتخطى 100 مليار درهم

تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة تجاوز 760 مليار درهم في عام 2025، حيث استحوذت الأصول التجارية والصناعية على قيمة تقديرية تتراوح بين 90 مليار إلى 100 مليار درهم، مما يؤكد نمو اهتمام المستثمرين المؤسسيين والخواص بما يتجاوز القطاع السكني. وارتفعت أحجام التداول في مناطق الأعمال والمناطق الصناعية جنباً إلى جنب مع نشاط التأجير، مما يشير إلى تعزيز طلب المستأجرين وارتفاع معدل دوران الأصول.