عقارات الإمارات تتحدى الأزمات: الإقامة الذهبية تصنع "ولاءً" عقارياً وسيولة المطورين تغطي البناء

برامج الإقامة طويلة الأجل في الإمارات’، مثل التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، ستخلق استقرارًا في سوق العقارات بالبلاد’ وسط الصراع العسكري الإقليمي المستمر، حسبما ذكرت وكالة تصنيف عالمية يوم الاثنين.

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات إن خطط الإقامة طويلة الأجل هذه تخلق ولاءً وثباتًا بين مالكي العقارات.

“نعتقد أن إصلاحات التأشيرات التي أقرتها حكومة الإمارات’ ستخلق درجة من الاستقرار والثبات للمقيمين ومالكي المنازل/العقارات. وتشمل هذه الإصلاحات التأشيرة الذهبية التي تمنح الرعايا الأجانب حقوق إقامة طويلة الأجل – خاصة تلك المرتبطة بالاستثمارات،” حسبما ذكرت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أنها سهلت عودة ما يقرب من 500 من حاملي التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى المقيمين العالقين، من دول أجنبية إلى الإمارات. وكان هذا جزءًا من جهود حكومة الإمارات’ لإعادة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

منذ اندلاع الصراع العسكري الإقليمي، أكدت الإمارات للمستثمرين والمقيمين سلامتهم وأمنهم في الصراع المستمر.

سيولة نقدية وفيرة

بعد زخم المبيعات والأسعار القوي على مدى السنوات الثلاث الماضية، يمتلك مطورو العقارات في دبي والإمارات العربية المتحدة مجموعات نقدية وفيرة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان لدى كل من الشركات الأربع التي صنفتها ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات أرصدة نقدية كبيرة في حسابات الضمان لتغطية تكاليف البناء.

بالإضافة إلى أموال الضمان، يوفر الرصيد النقدي المتاح لإعمار وداماك مرونة في حالة الاحتياجات المالية الإضافية.

وفقًا لستاندرد آند بورز، كان لدى إعمار 11.7 مليار دولار في رصيد الضمان النقدي و 7.5 مليار دولار متاحة في النقد والاستثمارات السائلة في نهاية العام الماضي. وكان لدى داماك 7.7 مليار دولار في رصيد الضمان النقدي والنقد المتاح والاستثمارات السائلة.

تستفيد PNCI أيضًا من رصيد نقدي حر صحي يبلغ 0.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ولكن لديها مرونة مالية أقل من المطورين الآخرين المصنفين بسبب عمليات الاستحواذ الكبيرة على الأراضي الممولة بالديون التي اكتملت في النصف الثاني من عام 2025. بلغ الرصيد النقدي الحر لشركة أمنيات 600 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

أصدرت كل من داماك وأمنيات صكوكًا بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في فبراير 2026 ومارس 2026 على التوالي، بينما أصدرت بي إن سي للاستثمارات وأمنيات القابضة 1.25 مليار دولار أمريكي و 900 مليون دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. تظل استحقاقات الديون قابلة للإدارة تمامًا في عام 2026 للشركات دون الحاجة إلى جمع تمويل جديد.

“لديهم أيضًا مرونة مالية محدودة نظرًا لمدفوعات الأراضي الكبيرة في عام 2026، ومع ذلك فهم يقتربون من الانتهاء من اثنين من مشاريعهم ويجب أن يكون لديهم تحصيل نقدي كبير وإصدارات من حسابات الضمان في عام 2026،” قالت ستاندرد آند بورز.