عقارات أبوظبي: مرونة لافتة ونمو مستدام في الأسعار والعوائد الاستثمارية

أظهر سوق العقارات في أبوظبي مرونة ونموًا استثنائيين في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت أسعار الشقق المدرجة في القطاع الميسور بنسبة تصل إلى 7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الفلل ذات الميزانية المحدودة بنسبة تصل إلى 5 في المائة، وفقًا لما أظهرته البيانات يوم الأربعاء.
وفقًا لبحث أجرته بيوت، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، رسّخت الإمارة مكانتها كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في المنطقة. ركّز الباحثون عن العقارات ذوي الميزانية المحدودة على المناطق ذات الأسعار المعقولة مثل الريف، والغدير، ومدينة خليفة، والشامخة. بينما فضّل المستثمرون متوسطو الدخل جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وحدائق الراحة، والسمحة. وظلّت مجتمعات الجزر الشهيرة في أبوظبي، مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات، محلّ اهتمام كبير من قبل المستثمرين البارزين المحتملين.
شهدت أسعار الشقق في الفئة المتوسطة ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 6% و11%. وشهدت أسعار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعًا في أسعارها بنسبة تصل إلى 2.68% في حدائق الراحة، و26.7% في السمحة، مما يُبرز استمرار الطلب على المنازل العائلية. وفي مخالفة طفيفة لهذا الاتجاه، انخفضت أسعار الفلل متوسطة المستوى في بني ياس بنسبة 1.45%.
وفقًا لبيانات مبيعات العقارات الفاخرة للنصف الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة المعروضة للبيع في جزيرتي ياس والسعديات بنسبة تصل إلى 17%، وهي زيادة متوقعة بالنظر إلى الإعلان عن ديزني لاند أبوظبي. وشهد قطاع الفلل الفاخرة زيادات معتدلة نسبيًا تراوحت بين 5% و10%. وسجلت أسعار الفلل في جزيرة الجبيل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 17.8%، ويعزى ذلك على الأرجح إلى تحول اهتمام المستثمرين نحو جزيرتي ياس والسعديات.
عائدات الإيجار
في فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، حققت شقق الريف عوائد مجزية بلغت 9.33%، تليها الغدير بنسبة 8.45%. أما الشقق متوسطة المستوى، فقد حققت عوائد واعدة بلغت 8.41% في مدينة مصدر و7.59% في جزيرة الريم. أما بالنسبة للشقق الفاخرة، فقد سجلت جزيرة ياس عوائد بلغت 7.15%، بينما حقق شاطئ الراحة عوائد بلغت 6.58%.
حققت الفلل ذات الأسعار المعقولة في الريف عوائد جيدة بلغت 6.34%، بينما حققت الفلل متوسطة الحجم عوائد بلغت 6.17% في حدائق الراحة و5.75% في السمحة، بينما حققت الفلل الفاخرة في جزيرة ياس عوائد بلغت 5.46%.
واصل سوق العقارات قيد الإنشاء في أبوظبي جذب اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين.
بالنسبة للشقق على المخطط بأسعار معقولة، حظي مشروعا الريمان 1 في الشامخة وبلوم ليفينج في مدينة زايد باهتمام كبير من المستثمرين. أما الباحثون عن شقق على المخطط في الفئة المتوسطة، فقد ركزوا اهتمامهم على ياس باي، بينما برز مشروع نوايف بارك فيوز في جزيرة الحديريات كخيار مفضل في فئة الشقق الفاخرة.
فضّل المستثمرون الراغبون في شراء الفلل مشاريع بلووم ليفينج في مدينة زايد، والريمان 2 في الشامخة، وقرية ريبورتاج أبوظبي في مدينة خليفة، لما توفره من خيارات بأسعار معقولة. وأبدى مشتري الفلل قيد الإنشاء تفضيلهم لمشروعي ياس إيكرز وحدائق الجرف ضمن فئة العقارات متوسطة السعر. وحظيت نوايف ويست في جزيرة الحديريات وبحيرات السعديات بأكبر قدر من اهتمام المستثمرين في فئة العقارات الفاخرة.
إن قوة سوق الإيجار في أبو ظبي مدفوعة بالنمو السكاني والطلب المستمر على السكن عالي الجودة من المغتربين:
فيما يتعلق بالإيجارات ذات الأسعار المعقولة، حافظت مدينتا خليفة والشامخة على شعبيتهما للشقق والفلل، كما يُفكر المستأجرون في مدينة شخبوط للمنازل العائلية. أما في الشريحة المتوسطة، فقد فضّل المستأجرون جزيرة الريم والخالدية للشقق، بينما كانت حدائق الراحة والمرور خيارين شائعين للفلل. وظلت جزيرتا ياس والسعديات الخيارين الأمثل للشقق والفلل الفاخرة.
ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة بنسبة تراوحت بين 2% و21%، مع تسجيل أعلى ارتفاع في إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم في منطقة آل نهيان، مما يدل على تزايد الطلب على الوحدات الأكبر حجمًا والمناسبة للميزانيات المحدودة. وعكست إيجارات الشقق متوسطة السعر هذا الاتجاه، حيث تراوحت زياداتها بين 3% و68%؛ وسجلت وحدات الاستوديو في منطقة النادي السياحي أعلى ارتفاع لها نتيجةً لزيادة الطلب على الوحدات المتوفرة.
شهدت أسعار إيجارات الشقق الفاخرة ارتفاعاتٍ تتراوح بين معتدلة وكبيرة، تراوحت بين 3% و14% في مختلف المناطق السكنية. إلا أن الوحدات السكنية المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم في جزيرة السعديات شهدت انخفاضاتٍ طفيفة في الأسعار بلغت 0.47% و2% على التوالي.
في فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة تصل إلى 13% في المناطق البارزة. وارتفعت أسعار إيجارات الفلل متوسطة السعر عمومًا بنسبة تصل إلى 7%. وشهدت إيجارات الفلل الفاخرة اتجاهًا متباينًا، حيث ارتفعت أسعار الوحدات المكونة من 4 غرف نوم في جزيرتي السعديات والبطين بنسبة تصل إلى 7%، بينما انخفضت أسعار الوحدات المكونة من 5 غرف نوم في جزيرتي السعديات وياس بنسبة 6%، وهو انخفاض مفاجئ نوعًا ما.
قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "شهد سوق العقارات في أبوظبي نموًا مطردًا هذا العام، والاهتمام الذي نشهده واضحٌ جليًا، حيث سجّلت قوائم بيوت في أبوظبي أكثر من 9.3 مليون زيارة خلال ستة أشهر فقط. ومع الطلب القوي والمبادرات الذكية، مثل مبادرة "مدعمون" من شركة أبوظبي للعقارات والعقارات، والتي تعزز الشفافية، تتجه العاصمة لتصبح وجهةً مثاليةً لكلٍ من مشتري المنازل والمستثمرين. وتشير جميع الدلائل إلى أن أبوظبي ستصبح واحدةً من أكثر الوجهات العقارية جاذبيةً واستعدادًا للمستقبل في المنطقة."