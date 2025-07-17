عقارات أبوظبي: مرونة لافتة ونمو مستدام في الأسعار والعوائد الاستثمارية

قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "شهد سوق العقارات في أبوظبي نموًا مطردًا هذا العام، والاهتمام الذي نشهده واضحٌ جليًا، حيث سجّلت قوائم بيوت في أبوظبي أكثر من 9.3 مليون زيارة خلال ستة أشهر فقط. ومع الطلب القوي والمبادرات الذكية، مثل مبادرة "مدعمون" من شركة أبوظبي للعقارات والعقارات، والتي تعزز الشفافية، تتجه العاصمة لتصبح وجهةً مثاليةً لكلٍ من مشتري المنازل والمستثمرين. وتشير جميع الدلائل إلى أن أبوظبي ستصبح واحدةً من أكثر الوجهات العقارية جاذبيةً واستعدادًا للمستقبل في المنطقة."