عطلات 2025..ازدحام رقمي غير مسبوق في مواجهة ميزانيات المستهلكين الأكثر تحفظاً

حطم "أسبوع الإنترنت" (Cyber Week) - الممتد من عيد الشكر حتى "إثنين الإنترنت" (Cyber Monday) - التوقعات هذا العام، حيث سجلت المبيعات العالمية عبر الإنترنت أرقاماً قياسية. ووفقاً لـ "دايناتريس"، شهد تجار التجزئة على منصتها قفزة بنسبة 80% في حركة المرور على الويب خلال فترة الخمسة أيام مقارنة بالمتوسط المعتاد لعطلة نهاية الأسبوع. وشهد يوم "الجمعة السوداء" وحده تضاعف حركة المرور مقارنة بيوم جمعة عادي، بينما سجل "إثنين الإنترنت" ارتفاعاً بنسبة 70% عن يوم الإثنين المعتاد. وتُرجم هذا الطلب الهائل إلى معالجة أكثر من 100 بيتابايت من البيانات - وهو ما يعادل 5,000 عام من مشاهدة الأفلام عالية الدقة دون توقف - مما يمثل ثلاثة أضعاف حجم بيانات العام الماضي.