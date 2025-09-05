عصر جديد للأمن السيبراني مع تراجع الاعتماد على كلمات المرور في 2025

المزايا واضحة. يقول تروي هانت، مبتكر موقع "هاف آي بين بِيند" للتحقق من اختراق البيانات: "مع مفاتيح المرور، لا يُمكنك إعطاء بيانات اعتمادك عن طريق الخطأ إلى موقع تصيد احتيالي". بخلاف كلمات المرور، لا يُمكن نسخ مفاتيح المرور أو سرقتها بكميات كبيرة أو إعادة استخدامها عبر منصات مختلفة. لكن هانت يُحذر أيضًا. يقول: "قبل عشر سنوات، أجرينا نفس النقاش، ومع ذلك لدينا الآن كلمات مرور أكثر من أي وقت مضى". في الواقع، على الرغم من وجود خيارات أقوى، لا تزال معظم المواقع الإلكترونية تلتزم بالصيغة القديمة لاسم المستخدم وكلمة المرور.