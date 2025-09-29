عصابات "الانتحال الحكومي" تستغل التزام المقيمين للوصول إلى حساباتهم المصرفية

في الواقع، قال إن الوزارات الحكومية نادرًا ما تتواصل عبر الهاتف أو الرسائل النصية، بينما تُدار الاتصالات الرسمية عادةً عبر البريد العادي. "لذا، فإن أي مكالمة أو رسالة نصية غير مرغوب فيها تدّعي أنها من جهة حكومية تُثير القلق. الأمر ليس مستحيلًا، ولكنه نادر. أما كيف عرف المهاجمون أنهم يشيرون إلى تفاعل حكومي؟ لا توجد إجابة سهلة. قد يكون ذلك مصادفة، أو نظامًا حكوميًا مُخترقًا، أو جهاز الضحية نفسه مُراقبًا بالفعل. أيٌّ من هذه الأمور قد يفتح الباب، وغالبًا ما يكون تحديد المصدر الدقيق أمرًا مستحيلًا."