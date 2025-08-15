عش حياة الرفاهية في الإمارات بأسعار أقل.. تطبيقات توفير المال طريقك للادخار

قد تكون الإمارات العربية المتحدة مكانًا باهظ التكلفة للعيش فيه، خاصة إذا كانت لديك حياة اجتماعية نشطة أو عائلة كبيرة تستمتع بقضاء أيام في الخارج. لحسن الحظ، تتوفر الكثير من التطبيقات لمساعدة دراهمك على الاستمرار لفترة أطول، ليس فقط لتناول الطعام والترفيه، ولكن أيضًا للأنشطة اليومية. إليك مجموعة مختارة لتبدأ بها.

ذا إنترتينر (The Entertainer)

يُعد "ذا إنترتينر" أحد أشهر تطبيقات توفير المال، حيث يقدم آلاف العروض في مجالات الطعام، الأماكن السياحية، الترفيه، أنشطة الأطفال، المتنزهات الترفيهية، المنتجعات الصحية، الصالونات، مراكز اللياقة البدنية، والإقامات الفندقية في جميع أنحاء دبي. تقول أوليفيا هاميلتون، مديرة التسويق في الإمارات: "لقد شهدنا تحولًا واضحًا في كيفية استخدام أعضائنا لتطبيق 'ذا إنترتينر' عند اختيار كيفية إنفاق دخلهم." "يتخذ أعضاؤنا قراراتهم مدركين أن المدخرات الصغيرة والمتسقة على النفقات اليومية مثل عرض 'اشترِ واحد واحصل على الثاني مجانًا' على القهوة يمكن أن تتراكم لتشكل قيمة كبيرة على المدى الطويل. نرى أن التطبيق أداة مالية قوية تسمح لهم بتجربة المزيد مما تقدمه المدينة دون المساس بميزانيتهم."

لديه نوعان من العضويات: منتج دبي الذي يفتح الوصول إلى أكثر من 7,000 عرض، ويكلف حاليًا 425 درهمًا. كما أن لديه منتجًا أوسع لمنطقة الخليج العربي، يضم 20,000 عرض مقابل 495 درهمًا. بمجرد الشراء، يظل صالحًا حتى نهاية عام 2025. تحظى عروض الأطعمة والمشروبات لديه بشعبية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك أماكن مثل ناندوز، تي جي آي فرايديز، شيك شاك، كافيه بتيل، ذا ميت كو، أكوافنتشر وورلد، ودبي أكواريوم آند أندرووتر زو.

ذا سابركلب (The SupperClub)

تقول المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية، مهرين عمر، إن مهمتها هي "جعل تناول الطعام الفاخر والترفيه الراقي والتجارب التي لا تُنسى أكثر سهولة دون المساس بالجودة أبدًا." يتمتع أعضاء "ذا سابركلب" بخصومات حصرية لعدد غير محدود من الضيوف في مطاعم الفنادق ذات الخمس نجوم، وأماكن الأطعمة والمشروبات الفاخرة، والمنتجعات الصحية، والنوادي الشاطئية بدون حدود على الاستخدام أو الضيوف أو الزيارات. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في الذهاب إلى وجبة فطور متأخرة مع 20 شخصًا، فسيحصل الجميع على الخصومات. يتم تطبيق الخصم على فاتورتك بشكل سري، لذلك لا توجد رموز ولا قسائم ولا مواقف محرجة.

تأتي العضوية في ثلاثة مستويات: الذهبية (165 درهمًا لستة أشهر)، الماسية (275 درهمًا لـ 12 شهرًا)، والبلاتينية (1,495 درهمًا سنويًا). هناك أيضًا خدمة كونسيرج عبر واتساب. تقول عمر: "فكر في الأمر وكأن لديك مساعدًا شخصيًا في جيبك. ما عليك سوى إرسال رسالة نصية: 'أحتاج إلى مكان عشاء رومانسي لذكرى زواجي' أو 'احجز لي أفضل مكان سوشي ليلة السبت'، ويتولى الكونسيرج الخاص بنا كل شيء."

كريم (Careem)

بينما يُعرف بشكل أساسي كتطبيق لطلب سيارات الأجرة وخدمة توصيل الطعام، يمكن بسهولة اعتبار كريم منصة خصومات أيضًا نظرًا لمجموعته الواسعة من العروض. يتم تحديث قسم "أفضل العروض" لديه بانتظام بخصومات، وليس فقط لتوصيل الطعام. كما أن لديه قسم "داين أوت" (DineOut) في التطبيق حيث يمكنك الاختيار من بين وجبات الفطور المتأخرة، عروض الدخول المباشر، البوفيهات، وحتى قوائم التذوق. غالبًا ما تتميز هذه العروض بـ "اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا" و "خصم يصل إلى 50%". إذا كنت مستخدمًا منتظمًا، فهناك اشتراك "كريم بلس" (Careem Plus) (19 درهمًا شهريًا) مع عروض مثل استرداد 10% من قيمة الرحلات، والتوصيل المجاني، وتوفير على "داين أوت"، وخصومات على الدراجات، والخدمات المنزلية.

سمايلز (Smiles)

"سمايلز" هو تطبيق نمط حياة من e& (اتصالات سابقًا) يقدم صفقات ومكافآت عبر منتجات وخدمات متعددة مثل الطعام والبقالة، والخدمات المنزلية، وتناول الطعام في المطاعم، والتسوق، والترفيه، والسفر. إنه مزيج من تطبيق مكافآت وخصومات يمكن أن يوفر لك مبلغًا كبيرًا من المال. يمكنك تحويل نقاط "سمايلز" إلى نقاط "شير" (SHARE)، وهو برنامج مكافآت لنمط الحياة من "ماجد الفطيم"، يمكن استبدالها في كارفور، فوكس سينما، ماجيك بلانيت، مول الإمارات، والمزيد.

بريفيلي (Privilee)

إنه خطة عضوية تمنحك وصولًا مجانيًا إلى الإجازات اليومية (daycations)، النوادي الشاطئية، حمامات السباحة، دروس اللياقة البدنية، وأماكن تناول الطعام المختارة. خطط العضوية مرنة ومناسبة لفترات وأنماط حياة مختلفة، مع العضوية الشهرية القياسية التي تبدأ من 579 درهمًا شهريًا.

من بين الأماكن الأيقونية المتاحة للأعضاء: دبليو دبي ذا بالم، كمبينسكي بالم جميرا، منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، ووالدورف أستوريا دبي بالم جميرا. شركاء اللياقة البدنية والصالات الرياضية لديه يشملون فيتنس فيرست، فيت ريبابليك، وارهوس جيم، وليفل أب جيمز.

ماي ألفريد (myAlfred)

يُطلق على نفسه اسم "التطبيق الخارق" الذي نما في الإمارات، ويقدم "ماي ألفريد" صفقات يومية وخصومات حصرية من أكثر من 100 علامة تجارية ويأتي مع عضوية مجانية. لقد دخل في شراكة مع InsuranceMarket.ae، وإذا قمت بشراء منتج تأمين، تحصل على وصول إلى العضوية المميزة. العديد من الشركاء الرئيسيين هم مزودون لخدمات السيارات، ولكنه يقدم أيضًا عروضًا في مجالات البيع بالتجزئة، الطعام، الصحة، والخدمات الطبية.

تقول غريشما أبتي، المدير العام في "ماي ألفريد": "بالتطلع إلى الأمام، يهدف تطبيق 'ماي ألفريد' إلى التطور إلى ما هو أبعد من المكافآت وإدارة السياسات ليصبح رفيقًا شاملاً لنمط الحياة. الميزات القادمة تشمل القدرة على دفع فواتير الخدمات العامة من خلال التطبيق، وتلقي تذكيرات بالتجديد في الوقت المناسب، والاستمتاع بامتيازات الصحة والسفر، والوصول إلى صفقات الشركاء الحصرية وأكثر من ذلك بكثير."