عشق بنكهة "التزييف العميق".. هكذا يخدع الذكاء الاصطناعي القلوب الباحثة عن الحب

هناك صورة لا تزال بيث هايلاند تجد صعوبة في استيعابها. فيها، تقف عند جهاز صراف آلي للبيتكوين وهي تغذي الجهاز بأوراق نقدية جديدة من فئة المائة دولار. يأتي المال من قرض حصلت عليه للتو. على مدار عدة أيام، أودعت 26,000 دولار. يتم إرسال الأموال إلى محفظة العملات المشفرة لرجل تعتقد أنها مخطوبة له. رجل لم تقابله قط. رجل قد يكون أو لا يكون في قطر. قرار إرسال المال هو قرارها.