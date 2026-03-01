عشق بنكهة "التزييف العميق".. هكذا يخدع الذكاء الاصطناعي القلوب الباحثة عن الحب

هناك صورة لا تزال بيث هايلاند تجد صعوبة في استيعابها. فيها، تقف عند جهاز صراف آلي للبيتكوين وهي تغذي الجهاز بأوراق نقدية جديدة من فئة المائة دولار. يأتي المال من قرض حصلت عليه للتو. على مدار عدة أيام، أودعت 26,000 دولار. يتم إرسال الأموال إلى محفظة العملات المشفرة لرجل تعتقد أنها مخطوبة له. رجل لم تقابله قط. رجل قد يكون أو لا يكون في قطر. قرار إرسال المال هو قرارها.
هذا ما يجعل عمليات الاحتيال الرومانسية الحديثة مدمرة نفسياً للغاية. إنها لا تعتمد على القوة. إنها تعتمد على الاعتقاد. واليوم، يجعل الذكاء الاصطناعي هذه المعتقدات أكثر إقناعاً من أي وقت مضى.
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تم الإبلاغ عن أكثر من 64,000 عملية احتيال رومانسية في عام 2023، بإجمالي خسائر بلغت 1.14 مليار دولار. وقد تضاعف هذا الرقم أكثر من الضعف منذ عام 2019. ويقول الخبراء إن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عما حدث أبدًا.
بالنسبة للشرق الأوسط، حيث يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من بين الأعلى عالميًا وحيث التنقل عبر الحدود شائع، يتصاعد التهديد بسرعة.
تأثير الذكاء الاصطناعي
يقول روب وودز، المدير الأول للاحتيال والهوية في LexisNexis Risk Solutions، إن الذكاء الاصطناعي قد غيّر حجم ومصداقية عمليات الاحتيال الرومانسية.
“إن التوفر الوفير للذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق يضيف بالتأكيد وقودًا إلى نار عمليات الاحتيال،” يقول وودز. “تعتمد عمليات الاحتيال الرومانسية على قيام المحتال بنسج قصص معقدة يمكن، الآن أكثر من أي وقت مضى، دعمها بمحتوى واقعي للغاية مثل وثائق الهوية والصور ومقاطع الفيديو المسجلة ومحادثات الفيديو المباشرة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إقناع الهدف بأنها حقيقية.”
تسمح تقنية التزييف العميق الآن للمحتالين بمحاكاة مكالمات الفيديو المباشرة بحركات شفاه مقنعة. يتيح لهم استنساخ الصوت تقليد ليس فقط الشركاء الرومانسيين ولكن أيضًا الأصدقاء وأفراد العائلة.
تضمنت إحدى الحالات التي تم تداولها في الصناعة امرأة تتناول العشاء مع ابنها عندما اتصل والداها في حالة ذعر. لقد تلقوا للتو مكالمة من حفيدهم يطلب فيها مبلغًا عاجلاً للكفالة. كان يجلس بجانبها. لقد استنسخ المحتالون صوته واستخدموا تفاصيل وسائل التواصل الاجتماعي لجعل انتحال الشخصية موثوقًا به. التكنولوجيا متاحة. السيناريوهات مصقولة. التلاعب متعمد.
مشروع متطور
لم تعد عمليات الاحتيال الرومانسية مجرد ممثلين منعزلين يرسلون رسائل فظة. إنها تعمل كشركات إجرامية منظمة. “يشير وودز إلى أن الارتفاع العالمي في عمليات الاحتيال المدفوعة بالدفع المصرح به يسير جنبًا إلى جنب مع نمو مراكز الاحتيال، التي تدار تمامًا مثل الشركات الشرعية،” ويكمل: “مكتملة بمراكز الاتصال وفرق منظمة تستخدم نصوصًا وموارد مجربة ومختبرة.”
كشف تقرير الجرائم الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن LexisNexis Risk Solutions’ عن تضاعف محاولات الاحتيال الصادرة من مراكز الاحتيال العاملة بين كمبوديا وميانمار خلال فترة 12 شهرًا.
تقوم هذه المراكز بجمع البيانات من منصات التواصل الاجتماعي بحثًا عن الملفات الشخصية المفتوحة. يمكن أن تكون حفنة من الصور كافية لتوليد صور ومقاطع فيديو مقنعة بالذكاء الاصطناعي. تكشف المنشورات العامة عن أسماء الأقارب، وأحداث الحياة، ونقاط الضعف العاطفية، والطموحات المالية. يقوم المحتالون بتكييف نهجهم وفقًا لذلك.
تتطور عمليات الاحتيال الرومانسية بشكل متزايد إلى مخططات استثمار العملات المشفرة. يتم إعداد الضحايا على مدى أسابيع أو أشهر، ثم يتم تعريفهم بمنصات تداول وهمية تعرض أرباحًا مزورة. غالبًا ما يشار إلى هذا النموذج باسم ذبح الخنازير، مما يعكس البناء التدريجي قبل الاستخراج المالي.
تقدر إيرين ويست، المدعية العامة للجرائم الإلكترونية في كاليفورنيا ومؤسسة عملية شامروك، أن ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا قد تُسرق الآن عالميًا من خلال الاحتيال الرومانسي المدعوم بالعملات المشفرة. تقول: “إنها’ وباء. إنها كارثة عالمية لا يعمل أحد حقًا على السيطرة عليها.”
العلامات الحمراء
على الرغم من التطور التكنولوجي، تظل التكتيكات السلوكية ثابتة. يقول وودز: “إحدى الإشارات الرئيسية التي يستخدمها المحتالون هي الإصرار على السرية.” ويضيف: “يحثون الضحية على عدم مناقشة علاقتهم مع الآخرين. وهذا يمكّن المحتال من الاحتفاظ بالسيطرة على عملية الاحتيال والتأثير على الهدف.”
السرية تعزل الضحايا عن وجهات النظر الخارجية. قد يدرك صديق موثوق به على الفور تناقضات لا يستطيع شخص مستثمر عاطفياً رؤيتها. تكتيك آخر هو الكرم الاستراتيجي. يوضح وودز: “سيغدق المحتال في البداية هدايا باهظة على الهدف لإيهامه بشعور زائف بالأمان.” ويضيف: “هذا مجرد استثمار تكتيكي من جانب المحتال لأنه يعلم أنه سيؤتي ثماره لاحقًا.”
يتبع المودة الاستعجال. مشكلة قانونية مفاجئة. حساب مجمد. حالة طوارئ طبية. دفعة عمل عالقة في الخارج. في حالة هايلاند، ادعى الرجل الذي اعتقدت أنها تحبه أنه بحاجة إلى أموال لفك دفعة بناء في قطر. عرضت المساعدة. قاوم في البداية. بكى. أخبرها أنه لم يحبه أحد بهذه الطريقة من قبل.
لقد وثقت به.
الضرر النفسي
يجمع الاحتيال الرومانسي بين الارتباط العاطفي والخسارة المالية. وغالبًا ما يستمر تأثيره لفترة أطول من الضرر المالي. يقول وودز: “الاحتيال الرومانسي فريد من نوعه لأنه قد يستمر لبضعة أسابيع أو أشهر فقط، لكن التأثير العاطفي للخداع يمكن أن يدوم مدى الحياة.”
تشير المستشارة المرخصة كاثي ويلسون، المتخصصة في صدمات الاحتيال، إلى أن الضحايا غالبًا ما يعانون من الخيانة والعار والإحراج الشديد. ويتعرض الكثيرون لصدمة جديدة عندما ترفض السلطات قضاياهم. تتذكر هايلاند أن الشرطة المحلية أخبرتها أن ما حدث ليس جريمة لأنها أرسلت المال طواعية. هذا الرد يعزز الصمت. ينسحب العديد من الضحايا بدلاً من الإبلاغ. ويعتمد المحتالون على هذا الصمت.
لماذا المنطقة معرضة للخطر
تقدم منطقة الشرق الأوسط مزيجًا فريدًا من عوامل الخطر. يوفر الانتشار العالي لوسائل التواصل الاجتماعي بيانات شخصية وفيرة. وتجعل معايير التوظيف الدولية من المعقول أن يدعي شخص ما أنه يعمل في مشاريع بناء أو نفط أو دفاع في الخارج. وتضفي الإشارة إلى مدن مثل الدوحة أو دبي أو الرياض مصداقية.
يوفر تبني العملات المشفرة وقنوات الدفع عبر الحدود آليات تحويل سريعة وغير قابلة للإلغاء. وبمجرد انتقال الأموال إلى المحافظ الرقمية، يصبح استردادها صعبًا للغاية. كما أن الوصمة الثقافية المحيطة بالخسارة المالية أو الخداع الرومانسي تزيد من تثبيط الإبلاغ.
التكنولوجيا كدفاع
يتم أيضًا نشر الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال. ووفقًا لوودز، طورت LexisNexis Risk Solutions نماذج تكيفية للكشف عن الاحتيال تحدد الشذوذ في سلوك المعاملات في الوقت الفعلي. وتحلل منصة ThreatMetrix لذكاء الهوية الرقمية الإشارات التي قد تشير إلى أن العميل يعمل بشكل مختلف عن المعتاد.
إذا بدأ شخص ما فجأة في تحويل مبالغ كبيرة إلى محافظ عملات مشفرة غير مألوفة أو انحرف عن أنماط المعاملات التاريخية، يمكن للمؤسسات المالية تفعيل التحقق المعزز أو تأخير التحويل. تقول كيم ساذرلاند، نائبة رئيس استراتيجية الاحتيال والهوية في LexisNexis Risk Solutions: “أرى المزيد والمزيد من المؤسسات المالية ترغب في تحدي الأساليب الصارمة واستخدام نماذج احتيال تكيفية يمكنها التكيف بسرعة مع متجهات هجوم الاحتيال المتطورة.”
“لمكافحة الاحتيال، ستكون هذه النماذج المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مهمة حقًا.” تتيح شبكة الهوية الرقمية للشركة ’ للمؤسسات مشاركة المعلومات الاستخباراتية المجهولة، مما يساعد في تحديد أنماط الاحتيال المتكررة عبر كيانات متعددة.
تقول ساذرلاند: “غالبًا ما لا يعمل المحتال في مؤسسة مالية واحدة فقط أو مع ضحية واحدة فقط.” “إذا تمكنا من مساعدة العملاء على مشاركة هذه الرؤى، يمكننا تحديد الأنشطة الاحتيالية بشكل أفضل.”
كسر التعويذة
يبقى الدفاع الأكثر فورية بسيطًا. يقول وودز: “أفضل نصيحة هي أن تثق بشخص تثق به.” “حتى لو كنت لا تعتقد أنه احتيال، فإن منظور شخص آخر لا يمكن أن يضر.”
تعتبر طلبات الحصول على أموال عاجلة، خاصة عبر العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا أو نقاط المكافآت، علامات تحذير قوية. الإصرار على السرية هو علامة أخرى. إذا اشتبه شخص ما في وجود احتيال، فعليه الاتصال ببنكه على الفور، والاحتفاظ بالاتصالات، والإبلاغ عن الحادث للسلطات. وقبل كل شيء، يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي للضحايا لوم أنفسهم.
عمليات الاحتيال الرومانسية هي عمليات نفسية هندسية، تم تعزيزها الآن بالذكاء الاصطناعي. إنها تستغل ضعف الإنسان، وليس غباءه. حولت بيث هايلاند دمارها إلى دعوة، حيث تعمل مع منظمات مكافحة الاحتيال لزيادة الوعي.
“لا ينبغي لأحد أن يختبر هذا النوع من حسرة القلب أبدًا،” تقول. قد تكون التكنولوجيا جديدة، لكن الجريمة تظل كما هي: التلاعب على نطاق واسع. ما تغير هو مدى الإقناع الذي يمكن أن يتم به الآن.