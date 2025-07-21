عزيزي للتطوير العقاري تسلم 25 مشروعاً جديداً خلال العام

تستكشف الشركة وتعمل بنشاط على ابتكارات قائمة على تقنية بلوكتشين، بما في ذلك الترميز، لمشاريعها. وصرح عزيزي قائلاً: "يُعد الترميز تطورًا طبيعيًا في قطاع يتطور بسرعة ليصبح أكثر أمانًا وسهولة في الوصول وشفافية واعتمادًا على التكنولوجيا. ومن خلال تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية على بلوكتشين، يفتح القطاع أيضًا أبوابه أمام مجموعة أوسع من المستثمرين للمشاركة، مما يجعل الملكية أكثر شمولًا مع زيادة كفاءة المعاملات. يتمتع الترميز بإمكانية تبسيط العمليات المعقدة تقليديًا، ويقلل من حواجز الدخول، ويبني ثقة أكبر من خلال سجلات ومعاملات آمنة وشفافة. وأرى أن الترميز أصبح جزءًا أساسيًا من كيفية شراء العقارات وبيعها وحيازتها، لا سيما في المدن ذات الرؤية المستقبلية مثل دبي التي تُمهّد الطريق للتحول الرقمي في قطاع العقارات. علاوة على ذلك، ننخرط أيضًا في شراكات استراتيجية تُمكّن من مدفوعات آمنة بالعملات المشفرة، لا سيما في الأسواق التي تكتسب فيها الأصول الرقمية زخمًا".