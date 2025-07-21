عزيزي للتطوير العقاري تسلم 25 مشروعاً جديداً خلال العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتسليم 25 مشروعاً جديداً هذا العام، بما يشمل 6,979 وحدة عبر مشاريع تطوير رئيسية مثل ريفييرا المرحلة الرابعة، وعزيزي فينيس، وكريك فيوز 3، وفيستا، وأمبر.
في العام الماضي، أنجزنا 19 مشروعًا في أنحاء دبي، بمساحة بناء تجاوزت 8.4 مليون قدم مربع موزعة على 316 طابقًا، وبيعت أكثر من 10,229 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 15.8% على أساس سنوي، بقيمة تزيد عن 10 مليارات درهم. ونخطط لتجاوز معظم هذه الأرقام ومضاعفتها تقريبًا بحلول عام 2025. لدينا حاليًا حوالي 150,000 وحدة قيد الإنشاء، تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وقد سلّمنا بالفعل أكثر من 45,000 منزل لمستثمرين محليين ودوليين ومستخدمين نهائيين من أكثر من 100 جنسية، وفقًا لفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي .
تشمل محفظة الشركة مشاريع بارزة مثل برج عزيزي، المقرر أن يصبح ثاني أطول برج في العالم على شارع الشيخ زايد؛ وعزيزي ريفييرا، وهو مجمع سكني مستوحى من الطراز الفرنسي المتوسطي ويضم 16,000 وحدة سكنية في مدينة محمد بن راشد؛ وعزيزي فينيسيا، وهو مشروع تطويري مُطل على بحيرة في جنوب دبي يضم 36,000 وحدة سكنية؛ وعزيزي ميلان، وهو مجمع سكني متكامل يضم أكثر من 81,000 وحدة سكنية على شارع محمد بن زايد. وصرح عزيزي قائلاً: "ينصب تركيزنا على بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة ورائدة، تتجاوز مجرد السكن، لتثري حياة المستثمرين والمقيمين فيها".
ارتفعت قيم العقارات في دبي بنسبة 70% خلال أربع سنوات، وفقًا لشركة نايت فرانك، ما يجذب إليها الآن مستثمرين عالميين كبارًا، بمن فيهم عمالقة وول ستريت. وشهدت الإمارة خلال العامين الماضيين صفقاتٍ عقاريةً للمكاتب والفنادق تفوق ما أُبرم خلال العقد الماضي مجتمعًا. ويُضاف إلى ذلك ازدهار السياحة في الإمارات، الذي ساهم بمبلغ 257.3 مليار درهم إماراتي (70.1 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2024، أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.
حقق سوق العقارات في دبي إنجازاً جديداً في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل 98,603 معاملة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 326.7 مليار درهم (89 مليار دولار)، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي له على الإطلاق، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة إف إيه إم العقارية.
استقبلت دبي هذا العام ما يقرب من 90 ألف ساكن جديد في الربع الأول، مما زاد الضغط على المعروض السكني. ولم يُسلّم سوى 12 ألف منزل جديد خلال تلك الفترة، مما أدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار والإيجارات. وتُبرز هذه الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب متانة أساسيات السوق، وتُقدّم حجة قوية لمواصلة التطوير والاستثمار السكني. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 80% في الوحدات المُسلّمة هذا العام مقارنةً بعام 2024، مما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد.
سيواصل قطاع العقارات في دبي ازدهاره، ويعود ذلك في المقام الأول إلى مزايا المدينة العديدة، كونها أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل. فسلامتها المعروفة عالميًا، وإطارها القانوني والتنظيمي المتميز، وبيئتها الترحيبية المعفاة من الضرائب والغنية بالفرص والمشجعة للأعمال والاستثمار، ومكانتها كأشهر وجهة سياحية في العالم، كلها عوامل تُسهم في النمو السكاني المتزايد (المتوقع أن يصل إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040) والزوار، وبالتالي في الشعبية المتزايدة للعقارات هنا، وفقًا لعزيزي. وأضاف أنه قد تحدث تصحيحات طفيفة في الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2025 أو ما بعده، كجزء من أي دورة سوقية سليمة، إلا أن هذه التصحيحات ستطغى عليها مسار الصعود في قيم العقارات على المديين المتوسط والطويل.
تستكشف الشركة وتعمل بنشاط على ابتكارات قائمة على تقنية بلوكتشين، بما في ذلك الترميز، لمشاريعها. وصرح عزيزي قائلاً: "يُعد الترميز تطورًا طبيعيًا في قطاع يتطور بسرعة ليصبح أكثر أمانًا وسهولة في الوصول وشفافية واعتمادًا على التكنولوجيا. ومن خلال تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية على بلوكتشين، يفتح القطاع أيضًا أبوابه أمام مجموعة أوسع من المستثمرين للمشاركة، مما يجعل الملكية أكثر شمولًا مع زيادة كفاءة المعاملات. يتمتع الترميز بإمكانية تبسيط العمليات المعقدة تقليديًا، ويقلل من حواجز الدخول، ويبني ثقة أكبر من خلال سجلات ومعاملات آمنة وشفافة. وأرى أن الترميز أصبح جزءًا أساسيًا من كيفية شراء العقارات وبيعها وحيازتها، لا سيما في المدن ذات الرؤية المستقبلية مثل دبي التي تُمهّد الطريق للتحول الرقمي في قطاع العقارات. علاوة على ذلك، ننخرط أيضًا في شراكات استراتيجية تُمكّن من مدفوعات آمنة بالعملات المشفرة، لا سيما في الأسواق التي تكتسب فيها الأصول الرقمية زخمًا".
خارج الإمارات العربية المتحدة، ركزت عزيزي إهتمامها على الأسواق العالمية أيضًا، مع إطلاقها مؤخرًا أول مشروع لها في ألمانيا. وصرحت عزيزي: "مع مشروعنا الأول في ألمانيا، والذي كان بمثابة تجربة تشغيلية في واحدة من أكثر الأسواق الأوروبية استقرارًا ونضجًا، والذي تم إنجازه وتسليمه بنجاح، ومشروع آخر في فرنسا قيد التنفيذ حاليًا، نستكشف أيضًا أسواقًا مربحة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة حيث سنطلق قريبًا 5-6 أبراج شاهقة في وسط لندن، في منطقة رئيسية على نهر التايمز، بمساحة صافية قابلة للبيع تزيد عن 1.5 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها".