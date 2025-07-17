عزيزي تطلق مشروعاً سكنياً مطلاً على البحيرة بقيمة 75 مليار درهم

ضمن هذا المشروع الرائد، سيوفر ميلان هايتس استوديوهات وشققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. ويكتمل المشروع بمجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مسابح، وسينما حديثة، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومسارات للجري وركوب الدراجات، وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 متر مربع من مساحات التجزئة.