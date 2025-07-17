عزيزي تطلق مشروعاً سكنياً مطلاً على البحيرة بقيمة 75 مليار درهم

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق ميلان هايتس، وهو مجمع سكني جديد ضمن عزيزي ميلان، مشروعها الرائد الذي تبلغ قيمته 75 مليار درهم على شارع محمد بن زايد.
من المقرر أن يغطي مشروع عزيزي ميلانو مساحة 40 مليون قدم مربع ضمن منطقة الخليج التجاري، مما يجعله أحد أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في الإمارات العربية المتحدة. سيستوعب المشروع الرئيسي 144,000 نسمة، وسيضم 800 غرفة فندقية. يقع عزيزي ميلانو على شارع الشيخ محمد بن زايد، أحد أهم شوارع الإمارات، ويربط بين إمارات الدولة، ويوفر سهولة وصول لا مثيل لها.
ضمن هذا المشروع الرائد، سيوفر ميلان هايتس استوديوهات وشققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. ويكتمل المشروع بمجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مسابح، وسينما حديثة، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومسارات للجري وركوب الدراجات، وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 متر مربع من مساحات التجزئة.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يمثل ميلان هايتس إنجازًا هامًا في مسيرة عزيزي ميلان، مجتمعنا المستوحى من الطراز الإيطالي، والذي يحتفي بتناغم التصميم والثقافة والحياة العصرية المستدامة. يعكس هذا المجمع الجديد رؤيتنا في إنشاء مساحات تتمحور حول الإنسان، تجمع بين الأناقة والعملية، وتنسجم بسلاسة في مخطط رئيسي مستوحى من الطبيعة والتواصل والتصميم الحضري المدروس."
من المتوقع أن تصبح عزيزي ميلانو عاصمة الموضة في المنطقة بشبكتها من شوارع الموضة المخصصة للمشاة فقط - كل منها مخصص لعالم خاص من الموضة، بما في ذلك شارع للعطور، وآخر لمستحضرات التجميل، والمزيد للحقائب، وأزياء الفساتين، وأكثر من ذلك.
ويتبع مشروع عزيزي ميلانو الخطة الناجحة لبناء وبيع مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد، وعزيزي فينيس في دبي الجنوب، حيث تعمل شركة عزيزي للتطوير كمطور رئيسي، وتشرف على شبكات الطرق والبنية التحتية العامة.