عروض وخصومات في دبي لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب القياسية

يحاول تجار الذهب في دبي جذب العملاء من خلال الخصومات، وبرامج الولاء، وعروض حماية أسعار الذهب المثبتة، في ظل الارتفاع القياسي للأسعار.
قال أديتيا سينغ، رئيس قطاع الأعمال الدولية للمجوهرات في شركة تايتان، إن التجار يواجهون هذه الأسعار المرتفعة بابتكار استراتيجيات موجهة نحو العملاء.
وأضاف: "يتم إطلاق عروض على رسوم المصنعية، وخيارات دفع مرنة، بالإضافة إلى عروض الاستبدال لتسهيل قرارات الشراء. كما يقدّم التجار مجموعات جديدة بأسعار أكثر ملاءمة، ويستثمرون في توعية العملاء حول النقاء والقيمة طويلة الأمد، مما يطمئن المشترين على أن الذهب لا يزال يمثل استثماراً عاطفياً ومالياً مهماً."
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخياً يوم الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 428.75 درهماً للغرام، فيما وصل عيار 22 إلى 396.75 درهماً للغرام. وعلى الصعيد العالمي، كسرت الأونصة حاجز 3,560 دولاراً للمرة الأولى.
وتراجعت الأسعار قليلاً يوم الخميس، حيث سجل عيار 24 نحو 426.25 درهماً، وعيار 22 عند 394.75 درهماً، وعيار 21 عند 378.5 درهماً، بينما بلغ عيار 18 نحو 324.5 درهماً للغرام. في الوقت نفسه، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.67% ليصل إلى 3,547.94 دولاراً للأونصة.
هذا الارتفاع القياسي دفع العديد من تجار الذهب في دبي – المعروفة بـ"مدينة الذهب" – إلى تعديل استراتيجياتهم الموجهة نحو العملاء لاستقطاب المتسوقين، خاصة من ذوي الميزانيات المحدودة الذين أجّلوا عمليات الشراء الكبيرة.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث تراجع إلى 7.7 طن في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 9.2 طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعد هذا التراجع للربع الثاني على التوالي بسبب استمرار الأسعار في تسجيل مستويات قياسية.
وأوضح أديتيا سينغ أن فئات مثل المجوهرات المرصعة بالألماس والقطع الذهبية غير التقليدية تشهد إقبالاً متزايداً، في حين تزداد الثقة في الأسواق العالمية بالعلامات التجارية المرموقة التي تقدم أسعاراً شفافة.
كما أشار إلى وجود تحول ملحوظ نحو التصاميم الخفيفة والعصرية، التي تحافظ على لمستها الجمالية مع استخدام كميات أقل من الذهب.
ومن جانبه، قال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، إن الشركة أطلقت عرض "حماية سعر الذهب" قبيل موسم الأعياد، حيث يمكن العملاء الاستفادة منه بغض النظر عن تقلبات الأسعار.
وأوضح: "يمكن للعميل دفع 10% فقط من قيمة الذهب كمقدّم لتثبيت السعر. فإذا ارتفع السعر لاحقاً، يستفيد من السعر المثبّت، أما إذا تراجع السعر، فيحق له الحصول على السعر الأقل."
وبالمثل، تُطلق جويالوكاس حملةً تُتيح للمتسوقين حجز مجوهراتهم مُسبقًا بدفع مُقدم 10%. كما تُقدم لهم قسائم هدايا عند الشراء عبر تطبيق الهاتف المحمول، مُستفيدةً من الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني.