عروض وخصومات في دبي لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب القياسية

وبحسب مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث تراجع إلى 7.7 طن في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 9.2 طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعد هذا التراجع للربع الثاني على التوالي بسبب استمرار الأسعار في تسجيل مستويات قياسية.