عروض حصرية من "سيلف درايف موبيليتي"بالعيد الوطني
بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم "سيلف درايف موبيليتي" (SelfDrive Mobility)، المنصة الرائدة في مجال تأجير السيارات والاشتراك في خدمات النقل بالمنطقة، عرضاً استثنائياً يهدف إلى تسهيل تجربة التنقل وجعلها أكثر راحة للمقيمين والزوار على حد سواء.
وخلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى العيد الوطني، يقدم العرض للعملاء خصماً بقيمة 50 درهماً على الإيجارات اليومية والأسبوعية، فضلاً عن باقة من العروض المميزة على الاشتراكات التي تمتد لثلاثة وستة أشهر. كما يتيح العرض فرصة للاستفادة من ميزة الإيجار من دون وديعة على مجموعة مختارة من المركبات، لضمان تجربة قيادة سلسة ومريحة. ويأتي هذا العرض ليجسد التزام "سيلف درايف موبيليتي" بتقديم خدمات عالية الجودة بالتزامن مع احتفالات الدولة بروح الإبداع والتطور التي تميزها.
تأسست شركة "سيلف درايف موبيليتي" عام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسرعان ما ارتقت لتصبح منصة رائدة في مجال تأجير السيارات والاشتراك فيها، مقدمة حلولاً ذكية للتنقل بأقصى درجات المرونة. وتمكنت الشركة، من خلال عملياتها المنتشرة في الإمارات وعُمان وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأيرلندا وتركيا، من خدمة أكثر من مليون ونصف المليون عميل من 95 جنسية مختلفة. وتوفر المنصة تشكيلة واسعة من السيارات تضم أكثر من 100 طراز من 50 علامة تجارية مرموقة، مباشرة من الوكالة، لتلبية احتياجات جميع العملاء.
للاستفادة من هذا العرض المحدود، يمكن للعملاء الحجز بسهولة عن طريق تنزيل تطبيق "سيلف درايف موبيليتي" (SelfDrive Mobility) من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل. أو التواصل مع مكتب الحجوزات عبر الرقم +971 4 573 3500.