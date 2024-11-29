عروض حصرية من "سيلف درايف موبيليتي"بالعيد الوطني

وخلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى العيد الوطني، يقدم العرض للعملاء خصماً بقيمة 50 درهماً على الإيجارات اليومية والأسبوعية، فضلاً عن باقة من العروض المميزة على الاشتراكات التي تمتد لثلاثة وستة أشهر. كما يتيح العرض فرصة للاستفادة من ميزة الإيجار من دون وديعة على مجموعة مختارة من المركبات، لضمان تجربة قيادة سلسة ومريحة. ويأتي هذا العرض ليجسد التزام "سيلف درايف موبيليتي" بتقديم خدمات عالية الجودة بالتزامن مع احتفالات الدولة بروح الإبداع والتطور التي تميزها.