عروض"ديوالي" الذهبية: سبائك مجانية وخصومات مذهلة
من العملات والسبائك الذهبية المجانية إلى خصم صفر في المائة على تبادل الذهب القديم، أعلن تجار المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة عن خصومات وعروض ترويجية لجذب المشترين، مع اقتراب مهرجان ديوالي.
وللاستفادة من الطلب المرتفع، وعلى الرغم من أن أسعار المعدن الأصفر وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، عرض بائعو الذهب أيضاً قيمة 100% على تبادل الماس وخطط الدفع المرنة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الثلاثاء 331.5 درهم، وجرام الذهب عيار 22 و21 و18، 307 و297 و254.75 درهم على التوالي.
تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2731.49 دولار للأونصة، بارتفاع 0.37 بالمئة.
وكشفت شركة "مالابار" للذهب والماس، وهي شركة مجوهرات مقرها دبي، عن مجموعة من المجوهرات الحصرية كجزء من موسم الأعياد.
وقال "شاملال أحمد"، المدير الإداري للعمليات الدولية في شركة المجوهرات: "سيحصل العملاء الذين يشترون المجوهرات الذهبية والماسية على ليرة ذهبية مجانية عند الشراء. بالإضافة إلى ذلك، نوفر للعملاء أيضاً فرصة استبدال مجوهراتهم القديمة عيار 22 قيراطاً التي اشتروها من أي مكان دون أي خصم وعملات ذهبية بوزن 8 جرام دون فرض أي رسوم".
وأضاف: "كما تم تخصيص منصات خاصة لشراء المجوهرات المختارة بخصومات مذهلة في مختلف صالات العرض التابعة لنا. وجميع العروض سارية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 3 نوفمبر".
تقدم شركة المجوهرات الإماراتية جويالوكاس رمز لاكشمي أو سبيكة ذهبية مجانية عيار 24 قيراطاً بوزن جرام واحد عند شراء مجوهرات من الماس والأحجار الكريمة بقيمة 5000 درهم أو مجوهرات ذهبية بقيمة 20000 درهم.
وتقدم الشركة لعملائها 500 مليجرام من سبائك الذهب عيار 24 قيراطاً عند شراء مجوهرات من الألماس والأحجار الكريمة بقيمة 3000 درهم إماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، في 29 أكتوبر، يمكن للعملاء الحصول على 200 مليجرام من الليرات الذهبية عيار 22 قيراطاً مجاناً عند شراء مجوهرات ذهبية بقيمة 3000 درهم إماراتي.
يُعرف مهرجان ديوالي باسم مهرجان الأضواء، وسيتم الاحتفال به في 31 أكتوبر و1 نوفمبر.
"يسرنا في ديوالي هذا العام أن نعلن عن إطلاق عرض "ديوالي الذهبي"، وهو أكبر عروضنا الاحتفالية حتى الآن. ولإضفاء مزيد من البهجة على هذه المناسبة، نقدم عرضاً خاصاً يتمثل في عدم فرض رسوم على الليرات الذهبية التي يبلغ وزنها 8 جرامات، بالإضافة إلى خصم بنسبة صفر في المائة على تبادل الذهب القديم. كما نوفر حماية مضمونة لأسعار الذهب مع إمكانية دفع دفعة مقدمة بقيمة 10 في المائة فقط. أما عشاق الألماس، فسيحظون بقيمة تبادل 100 في المائة على قطع الألماس."
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خيارات دفع مرنة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن لعملاء tanishq ( تنشق)، العلامة التجارية للمجوهرات من شركة (تاتا)، الحصول على خصم يصل إلى 100% على رسوم التصنيع أو الحصول على ليرة ذهبية مجانية مع عملية الشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "أديتيا سينغ"، رئيس قسم الأعمال الدولية للمجوهرات في شركة تيتان المحدودة: "توفر علامتنا التجارية قيمة ذهبية غير مسبوقة بنسبة 100% عند استبدال الذهب القديم، ما يمنح العملاء فرصة مثالية للتغلب على ارتفاع أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، خصصنا أقساماً خاصة في المتاجر لعرض منتجات بأفضل العروض. نؤمن أن هذه الحوافز ستسهم في جعل الاحتفال بالمناسبات المختلفة أكثر سهولة وأناقة."
كما تقدم مجوهرات ليالي ليرات ذهبية مجانية عند شراء بقيمة 3000 درهم أو أكثر.
قال "أنوراج سينها"، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات: "إدراكاً للطلب المرتفع خلال هذا الموسم، يقدم تجار التجزئة خصومات على الرسوم أو تقديم عروض احتفالية. تساعد هذه العروض الترويجية في جذب العملاء الذين قد يشعرون بخلاف ذلك بضائقة ارتفاع الأسعار".