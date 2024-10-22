عروض"ديوالي" الذهبية: سبائك مجانية وخصومات مذهلة

"يسرنا في ديوالي هذا العام أن نعلن عن إطلاق عرض "ديوالي الذهبي"، وهو أكبر عروضنا الاحتفالية حتى الآن. ولإضفاء مزيد من البهجة على هذه المناسبة، نقدم عرضاً خاصاً يتمثل في عدم فرض رسوم على الليرات الذهبية التي يبلغ وزنها 8 جرامات، بالإضافة إلى خصم بنسبة صفر في المائة على تبادل الذهب القديم. كما نوفر حماية مضمونة لأسعار الذهب مع إمكانية دفع دفعة مقدمة بقيمة 10 في المائة فقط. أما عشاق الألماس، فسيحظون بقيمة تبادل 100 في المائة على قطع الألماس."

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خيارات دفع مرنة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.