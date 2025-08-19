عرض منخفض: رحلات من دبي إلى مانيلا تبدأ من 1300 درهم

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة سيبو باسيفيك (CEB) عرضها الترويجي لشهر أغسطس، حيث عرضت تذاكر طيران بسعر 8 دراهم فقط (السعر الأساسي). وفي الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، أصبح بإمكان المسافرين من دبي حجز رحلاتهم إلى مانيلا بسعر 8 دراهم فقط (السعر الأساسي لرحلة ذهاب فقط)، باستثناء الرسوم والتكاليف الإضافية. غطت فترة السفر من 1 فبراير إلى 30 يونيو 2026.