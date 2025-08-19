عرض منخفض: رحلات من دبي إلى مانيلا تبدأ من 1300 درهم

إذا كنت تخطط للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد عطلتك الصيفية في الفلبين، فهذه فرصتك لحجز رحلات بأسعار معقولة. أطلقت الخطوط الجوية الفلبينية عرضها المنتظر على المقاعد المميزة، حيث تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب من دبي إلى مانيلا من 1300 درهم إماراتي.
يستمر العرض الترويجي الخاص الذي تقدمه شركة الطيران الرائدة في الفلبين حتى 31 أغسطس، لذا سيتعين على المسافرين الحجز قريبًا للاستفادة منه على النحو الأمثل.
يمكنك حجز التذاكر للسفر حتى 31 أكتوبر 2025، حيث تبدأ أسعار الدرجة الاقتصادية من 1450 درهمًا إماراتيًا، ودرجة رجال الأعمال من 3400 درهم إماراتي، وفقًا لصحيفة "فيليبينو تايمز".
في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة سيبو باسيفيك (CEB) عرضها الترويجي لشهر أغسطس، حيث عرضت تذاكر طيران بسعر 8 دراهم فقط (السعر الأساسي). وفي الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، أصبح بإمكان المسافرين من دبي حجز رحلاتهم إلى مانيلا بسعر 8 دراهم فقط (السعر الأساسي لرحلة ذهاب فقط)، باستثناء الرسوم والتكاليف الإضافية. غطت فترة السفر من 1 فبراير إلى 30 يونيو 2026.