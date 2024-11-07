عجمان: تسليم فلل "إكسكلوسيف 21" قبل الموعد المحدد

وتابع قائلاً: "إنّ نجاحنا في تسليم مشروع "إكسكلوسيف 21" قبل الموعد المحدد يُعزّز مسيرة شركة الزوراء للتطوير الحافلة بالنجاحات، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويُنعش قطاع التطوير العقاري. ويتماشى ذلك مع رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة الزوراء كوجهة شاطئية ورياضية متكاملة في الإمارات الشمالية، ومركز جذب عقاري وسياحي، ووجهة للرفاهية المجتمعية".