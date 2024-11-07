عجمان: تسليم فلل "إكسكلوسيف 21" قبل الموعد المحدد
أعلنت شركة الزوراء للتطوير (المطوّر العقاري الرائد لمدينة الزوراء)، وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وشركة "سوليدير إنترناشيونال"، عن بدء تسليم مشروع "إكسكلوسيف 21" للفلل الشاطئية على شاطئ مدينة الزوراء قبل الموعد المحدد. ويُجسّد هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بتقديم مشاريع عالية الجودة، ويعكس ثقة العملاء، ويدعم سوق العقارات.
ويُعدّ "إكسكلوسيف 21" مجمعاً سكنياً فريداً يضم 21 فيلا فاخرة بتصاميم عصرية تطلّ مباشرة على شاطئ الزوراء الخلاب، بجوار المنتجع الشاطئي (بيتش ريزورت) ذي الخمس نجوم. ومع بدء انتقال السكان إلى هذه الفلل، تُقدّم لهم تجربة معيشة استثنائية تجمع بين روعة التصميم المعماري الحديث وسحر الإطلالات البحرية، لتُلبي احتياجات العائلات التي تبحث عن الهدوء والخصوصية والأناقة في آنٍ واحد.
وصرّح "جورج سعد"، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير: "يسعدنا أن نرحّب بسكاننا في "إكسكلوسيف 21"، حيث يُمثّل تسليم هذا المشروع إنجازاً كبيراً لنا، ويُعزّز التزامنا بالتصميم المُبتكر وتلبية تطلعات عملائنا. ونفخر بتحقيق التسليم قبل الموعد المحدد وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مع دمج جميع العناصر التي تُسهم في توفير جودة حياة استثنائية".
وتابع قائلاً: "إنّ نجاحنا في تسليم مشروع "إكسكلوسيف 21" قبل الموعد المحدد يُعزّز مسيرة شركة الزوراء للتطوير الحافلة بالنجاحات، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويُنعش قطاع التطوير العقاري. ويتماشى ذلك مع رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة الزوراء كوجهة شاطئية ورياضية متكاملة في الإمارات الشمالية، ومركز جذب عقاري وسياحي، ووجهة للرفاهية المجتمعية".
وأشار "سعد" إلى أهمية هذا المشروع في خدمة أهداف خطة التطوير والتوسع، وتوفير بيئة سكنية مثالية وعصرية من حيث المساحة والتصميم وأسلوب الحياة، ضمن مجمع مستدام متكامل.