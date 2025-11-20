عالم الطيران يجتمع في دبي.. رفاهية غير مسبوقة وابتكار إماراتي في أجواء المعرض

وبجوارها، حظيت طائرة كالايدوس بي 100 المخصصة للتدريب باهتمام متواصل. وهي طائرة ذات مقعدين مصممة للتدريب الأساسي والمتقدم، وتتميز بالمتانة وتكلفة التشغيل المنخفضة. رغم بساطتها مقارنة بالطائرة بي 250، إلا أنها تستخدم نفس هيكل ألياف الكربون، ويمكن استخدامها في تطوير مهارات الطيارين، والاستطلاع الخفيف، والتدريب الجوي العملي. تصميم قمرة القيادة بسيط وواضح، مما يمنح الطيارين المبتدئين رؤية ممتازة وتحكمًا سهلاً. وقال موظفو المعرض إن الطائرة تستهدف الدول التي تبحث عن طائرة تدريب موثوقة يمكنها العمل في ظروف صعبة.