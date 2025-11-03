طيران الإمارات: 200 كاميرا ذكية تُنهي زمن الطوابير في مطار دبي

النظام الجديد للتعرف على الوجوه، الذي تم تطويره بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA)، يتيح للمسافرين المسجلين المرور عبر تسجيل الوصول، والجوازات، وصالات الركاب، وبوابات الصعود إلى الطائرة، بمجرد النظر إلى الكاميرا. وتقول طيران الإمارات إن التقنية تتعرف على هوية المسافر من على بعد متر واحد، مما يمكّنه من التحرك دون الحاجة للتوقف لإبراز أي مستندات.