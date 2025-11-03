طيران الإمارات: 200 كاميرا ذكية تُنهي زمن الطوابير في مطار دبي

يمكن للمسافرين عبر طيران الإمارات في دبي الآن الانتقال من تسجيل الوصول إلى البوابة من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو الهاتف، إذ بدأت الشركة في تركيب أكثر من 200 كاميرا بيومترية في المبنى رقم 3، ضمن استثمار قيمته 85 مليون درهم، بهدف تسريع حركة المسافرين وتقليص فترات الانتظار.
النظام الجديد للتعرف على الوجوه، الذي تم تطويره بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA)، يتيح للمسافرين المسجلين المرور عبر تسجيل الوصول، والجوازات، وصالات الركاب، وبوابات الصعود إلى الطائرة، بمجرد النظر إلى الكاميرا. وتقول طيران الإمارات إن التقنية تتعرف على هوية المسافر من على بعد متر واحد، مما يمكّنه من التحرك دون الحاجة للتوقف لإبراز أي مستندات.
ويمكن لأي عميل لطيران الإمارات — سواء كان مقيماً في دولة الإمارات أو زائراً — التسجيل عبر تطبيق طيران الإمارات، أو في الأكشاك الآلية، أو في منافذ تسجيل الوصول. وبمجرد التسجيل، يمكنهم استخدام المسارات البيومترية المخصصة في كل مرة يسافرون فيها من دبي أو عبرها.
قال عادل الرضا، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: "من خلال تطوير مسار القياسات الحيوية الأخير، استثمرت طيران الإمارات في مزيد من الابتكارات لتعزيز تجربة السفر لدى العملاء، مع توفير سرعة وكفاءة ودقة لافتة في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ومنذ عام 2017، نعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على تطوير معداتنا وتنفيذ أحدث التقنيات لضمان تمتع عملائنا بتجربة سفر عالمية المستوى وسلسة بالكامل".
الخطوة 1: التسجيل
سجّل عبر تطبيق طيران الإمارات أو عند منصة تسجيل الوصول. يجب أن يكون المسافر عضواً في برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات، وأن يقوم بمسح جواز سفره والموافقة على استخدام البيانات البيومترية. التسجيل متاح فقط للأفراد البالغين من العمر 18 عاماً فأكثر.
الخطوة 2: تسجيل الوصول
استخدم تقنية التعرف على الوجه في أكشاك الخدمة الذاتية بدلاً من المستندات الورقية. ستتوفر قريبًا تقنية التعرف على البيانات الحيوية لرحلات الطيران أيضًا.
الخطوة 3: الهجرة
استخدم بوابات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الذكية في المبنى رقم 3 لتجاوز مراقبة الجوازات بسهولة. تشمل الفئات المؤهلة لاستخدام البوابات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، والزوار الحاصلين على تأشيرات عند الوصول ولديهم جوازات سفر مزودة ببيانات بيومترية.
الخطوة 4: الوصول إلى الصالة
يمكن للمسافرين المؤهلين دخول صالات طيران الإمارات في الكونكورس B عبر تقنية التعرف على الوجه في خمس بوابات مخصصة.
الخطوة 5: الصعود
يمكن للمسافرين المؤهلين دخول صالات طيران الإمارات في الكونكورس B عبر تقنية التعرف على الوجه في خمس بوابات مخصصة.
إذا كان لدى المسافر سجل بيومتري مسبق لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فسيتم مطابقة بياناته تلقائياً عند التسجيل. أما الزوار الجدد، فسيتم إنشاء ملف مؤقت لهم، يُحوّل إلى سجل دائم لدى الإدارة بعد دخولهم دبي، ليُستخدم في رحلاتهم المستقبلية.