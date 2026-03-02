طيران الإمارات وفلاي دبي تستأنفان عدداً محدوداً من الرحلات اليوم

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
طيران الإمارات وفلاي دبي تستأنفان عددًا محدودًا من الرحلات
أكدت طيران الإمارات وفلاي دبي يوم الاثنين أنهما ستبدآن تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتبارًا من مساء اليوم (الاثنين).
“نحن نستوعب العملاء الذين لديهم حجوزات سابقة كأولوية، وسيتم الاتصال مباشرة بالمسافرين الذين تم إعادة حجزهم للسفر على هذه الرحلات المحدودة من قبل طيران الإمارات. يرجى عدم الذهاب إلى المطار إلا إذا تم إبلاغكم بذلك،” قالت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
أوضحت شركة الطيران أن جميع الرحلات الأخرى لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.
“تواصل طيران الإمارات مراقبة الوضع، وسنقوم بتطوير جدول عملياتنا وفقًا لذلك،” قالت.
كما أكد متحدث باسم فلاي دبي أن شركة الطيران ستشغل عددًا محدودًا من الرحلات الجوية مساء 2 مارس 2026.
فيما يلي قائمة برحلات فلاي دبي المغادرة من مطار دبي الدولي (DXB)
• FZ 8489 DXB - VKO
• FZ 8205 DXB - KZN
• FZ 8263 DXB - SVX
• FZ 8081 DXB - OVB
رحلات فلاي دبي العائدة إلى مطار دبي الدولي (DXB)
• FZ 662A HGA - DXB
• FZ 307A ISB - DXB
• FZ 326A MUX - DXB
• FZ 376A ISB - DXB
• FZ 316A SKT - DXB
في وقت سابق، قالت الاتحاد للطيران إنها قد تستأنف بعض رحلات الإجلاء.