طيران الإمارات وفلاي دبي تستأنفان عدداً محدوداً من الرحلات اليوم

“نحن نستوعب العملاء الذين لديهم حجوزات سابقة كأولوية، وسيتم الاتصال مباشرة بالمسافرين الذين تم إعادة حجزهم للسفر على هذه الرحلات المحدودة من قبل طيران الإمارات. يرجى عدم الذهاب إلى المطار إلا إذا تم إبلاغكم بذلك،” قالت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها.