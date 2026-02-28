طيران الإمارات والعربية للطيران تعلّقان الرحلات مؤقتاً إثر توترات إقليمية

أعلنت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق عملياتها مؤقتاً من وإلى دبي حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم 1 مارس، وذلك في ظل إغلاق العديد من المجالات الجوية في المنطقة. وذكرت الشركة أنها "تراقب الوضع وتتواصل مع السلطات المعنية".