طيران الإمارات والعربية للطيران تعلّقان الرحلات مؤقتاً إثر توترات إقليمية

أعلنت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق عملياتها مؤقتاً من وإلى دبي حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم 1 مارس، وذلك في ظل إغلاق العديد من المجالات الجوية في المنطقة. وذكرت الشركة أنها "تراقب الوضع وتتواصل مع السلطات المعنية".
حثت طيران الإمارات المسافرين على التحقق من الموقع الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات، وأكدت أنها تقدم المساعدة للعملاء فيما يتعلق بإعادة الحجز، أو استرداد الأموال، أو ترتيبات السفر البديلة.
كما أعلنت شركة العربية للطيران، ومقرها الإمارات، عن تعليق رحلاتها مؤقتاً من وإلى الدولة مع تصاعد التوترات في المنطقة. وتم تعليق عمليات الطيران في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC) حتى إشعار آخر.
السياق الإقليمي والأمني
الهجمات الجوية: شنت إسرائيل صباح السبت هجمات ضد إيران "بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، وفقاً لمسؤول دفاعي إسرائيلي. ولاحقاً، أطلقت إيران صواريخ باتجاه عدة دول في المنطقة.
الدفاعات الإماراتية: صرحت دولة الإمارات في وقت سابق أنها اعترضت موجتين من إطلاق الصواريخ مصدرهما إيران. كما أعربت عن تعازيها لأسرة مواطن باكستاني توفي نتيجة لهذه الهجمات.
الإدانة الرسمية: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت الدولة وعدداً من دول المنطقة، معتبرة هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
تطمين الجمهور
طمأنت السلطات في الدولة السكان والزوار بأن سلامتهم تظل أولوية قصوى، مؤكدة أن الوضع الداخلي "مستقر وتحت السيطرة".