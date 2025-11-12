طيران الإمارات والاتحاد للطيران تنتقلان إلى مبنى 2 بمطار مانشستر

اعتبارًا من 12 نوفمبر، ستنتقل "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، إلى المبنى رقم 2 بمطار مانشستر، بينما ستنتقل "طيران الإمارات" التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إلى المبنى الجديد في 18 نوفمبر 2025.