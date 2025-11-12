طيران الإمارات والاتحاد للطيران تنتقلان إلى مبنى 2 بمطار مانشستر

تنتقل الناقلتان الإماراتيتان، "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران"، إلى المبنى رقم 2 (Terminal 2) بمطار مانشستر، وفقًا لما ذكره المطار البريطاني في إشعار للمسافرين على متن هاتين الشركتين.
اعتبارًا من 12 نوفمبر، ستنتقل "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، إلى المبنى رقم 2 بمطار مانشستر، بينما ستنتقل "طيران الإمارات" التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إلى المبنى الجديد في 18 نوفمبر 2025.
انتقلت بالفعل بعض شركات الطيران الخليجية والدولية الأخرى إلى المبنى رقم 2، بما في ذلك طيران الخليج، والخطوط الجوية البريطانية، وفين إير، والخطوط الجوية التركية، وSAS، ونورس أتلانتيك إيرويز، وإير ترانسات، وآيسلندا إير، ولوجان إير، ولوكس إير، وإير لينغوس.
وقال مطار مانشستر: "ستتصل جميع شركات الطيران بالمسافرين مباشرة لتأكيد التفاصيل، وسيكون زملاؤنا في المطار متواجدين لتقديم الدعم لعمليات النقل".
توجد مكاتب تسجيل الوصول (Check-in) للمبنى رقم 2 في مطار مانشستر في الطابق العلوي من المبنى. يُعد برنامج تحول مطار مانشستر، الذي تم الإعلان عنه في عام 2015، استثمارًا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز تجربة العملاء.
تُشغّل الناقلتان الإماراتيتان رحلات مباشرة بين دبي وأبوظبي إلى المدينة البريطانية، المعروفة بتراثها الصناعي وقنواتها الساحرة.
بالإضافة إلى كونها موطنًا لاثنين من أشهر فرق كرة القدم في العالم ومسرحًا موسيقيًا أسطوريًا، تفتخر مانشستر بثقافة رياضية غنية.
منذ 6 يونيو، قدمت "طيران الإمارات" أحدث طائراتها من طراز إيرباص A380 والمجهزة بأحدث مقصوراتها، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى مانشستر.
وقالت "طيران الإمارات" في بيان سابق إنها مع تقديم طائرات A380 المُعاد تجهيزها حديثًا إلى مانشستر، وسّعت عروضها للدرجة السياحية الممتازة لتشمل ما يقرب من 5,000 مقعد أسبوعيًا من وإلى المملكة المتحدة اعتبارًا من شهر يونيو.