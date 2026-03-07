طيران الإمارات تستأنف رحلاتها بعد تعليق مؤقت

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف عملياتها بعد تعليق مؤقت للرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر. وذكرت الناقلة أن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد لرحلات بعد ظهر يوم 7 مارس، يمكنهم التوجه إلى المطار.
يشمل هذا القرار المسافرين "الترانزيت" عبر دبي، بشرط أن تكون رحلاتهم المتابعة (المتصلة) قيد التشغيل أيضاً. ويمكن للمسافرين التحقق من جدول الرحلات القادمة أو حجز المقاعد عبر الرابط: http://emirat.es/nowoperating.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تعامل سلطات دبي مع واقعة بسيطة ناتجة عن سقوط حطام بعد عملية اعتراض، حيث أكدت السلطات أنه تم احتواء الموقف دون وقوع أي إصابات.
بالنسبة للعملاء الذين لديهم حجز للسفر في الفترة ما بين 28 فبراير و31 مارس، حددت الناقلة الخيارات التالية:
إعادة الحجز: يمكن إعادة الحجز على رحلة بديلة للوجهة المقصودة للسفر في أو قبل 30 أبريل.
إذا كان الحجز عبر وكيل سفر: يجب التواصل معه مباشرة.
إذا كان الحجز مباشراً: يتم التواصل عبر http://emirat.es/support.
طلب استرداد الأموال: يمكن تقديم طلب عبر الرابط http://emirat.es/refund للحجوزات المباشرة، أو عبر وكيل السفر.
تنبيه هام: لا تزال جميع نقاط تسجيل الوصول في المدينة (City Check‑in) بمختلف أنحاء دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر. كما يُطلب من المسافرين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر الرابط http://emirat.es/managebooking لضمان استلام آخر التحديثات.