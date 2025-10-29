طيران الإمارات تقلّل الاضطرابات الجوية بالذكاء الاصطناعي

قال الكابتن حسن الحمادي، النائب الأول للرئيس لعمليات الطيران في طيران الإمارات: "بينما لا يمكننا وعد ركابنا برحلات خالية تماماً من الاضطرابات الجوية، إلا أن هذه المبادرات ساهمت في خفض كبير لحوادث الاضطرابات الشديدة غير المتوقعة خلال العام الماضي، مما جعل الرحلات أكثر أماناً وراحة لعملائنا. وبينما ما زلنا في المراحل الأولى، فإننا نشهد بالفعل تحققاً للفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها هذه الأنظمة."