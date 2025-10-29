طيران الإمارات تقلّل الاضطرابات الجوية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت طيران الإمارات استراتيجية قائمة على التكنولوجيا لتقليل شدة الاضطرابات الجوية في شبكة رحلاتها. تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الفورية من مصادر متعددة لتحسين التنبؤ بالاضطرابات الجوية وتعزيز سلامة وراحة المسافرين.
من خلال المبادرات الجديدة التي أطلقتها العام الماضي، ساعد هذا النهج في تقليل حالات الاضطراب الجوي غير المتوقع، كما عزز تجربة الركاب وأطقم الطيران على متن الطائرات.
قال الكابتن حسن الحمادي، النائب الأول للرئيس لعمليات الطيران في طيران الإمارات: "بينما لا يمكننا وعد ركابنا برحلات خالية تماماً من الاضطرابات الجوية، إلا أن هذه المبادرات ساهمت في خفض كبير لحوادث الاضطرابات الشديدة غير المتوقعة خلال العام الماضي، مما جعل الرحلات أكثر أماناً وراحة لعملائنا. وبينما ما زلنا في المراحل الأولى، فإننا نشهد بالفعل تحققاً للفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها هذه الأنظمة."
وأضاف: "إن نهجنا متعدد الطبقات بالشراكة مع مزودي تقنيات التنبؤ بالطقس ومتعاونينا التقنيين، ومشاركتنا النشطة في برنامج IATA Turbulence Aware، يمكّننا أيضاً من المساهمة ببيانات ورؤى قيمة لصناعة الطيران العالمية، بينما نعمل معاً لمواجهة هذا التحدي الجوي المتزايد."
يجمع نظام الكشف عن الطقس الحالي لدى طيران الإمارات بين تقنيات SkyPath وLido mPilot من "لوفتهانزا سيستمز" وIATA Turbulence Aware كمنظومة تكاملية تقدم ابتكاراً رائداً من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وبيانات الاضطرابات الجوية الآنية التي يتم جمعها من الطائرات، بالإضافة إلى تقارير الطيارين.
تعاونت طيران الإمارات العام الماضي مع منصة SkyPath لتطوير وتحسين التنبؤات الجوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، التي يمكنها تحديد مناطق الاضطرابات التي لا تكتشفها الطرق التقليدية. تدمج منصة SkyPath تقارير الاضطرابات الجوية الفورية من آلاف الطائرات مع تحليلات متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوليد تنبؤات دقيقة، حتى في المناطق التي لا تتوافر فيها حالياً حركة جوية أو التي تشهد اضطرابات هوائية خفيفة غير مرئية.
تجمع SkyPath المعلومات من مصادر بيانات متعددة، تشمل بيانات معدل تشتت الدوامات الهوائية (EDR) لقياس الاضطرابات عالمياً، وبيانات جهاز الإرسال والاستقبال ADSB، وتقنية التسارع الخاصة بأجهزة iPad والحاصلة على براءة اختراع، والتي تترجم حركة الجهاز إلى قياسات دقيقة للاضطرابات الجوية تمنح الطيارين معلومات عملية. يضمن هذا النهج القائم على بيانات متعددة المصادر والمدعوم بالذكاء الاصطناعي تغطية عالمية ودقة تنبؤ رائدة في القطاع.
توفر الشراكة طويلة الأمد لطيران الإمارات مع "لوفتهانزا سيستمز" تطبيق خرائط ملاحية مخصصة ومتكاملة تلبي متطلبات التشغيل لدى الشركة. ومن خلال التعاون مع مصادر مثل هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، تقدم Lido mPilot تقارير طقس عالية الدقة، وبيانات حية حول الغيوم والتقلبات الجوية، بالإضافة إلى تنبؤات بالاضطرابات وتكوّن الجليد لرفع مستوى الوعي الظرفي لدى الطيارين. وتواصل طيران الإمارات تعاونها مع فريق Lido لتحسين جودة بيانات الطقس وتوسيع التغطية العالمية.
منذ انضمامها إلى برنامج IATA Turbulence Aware العام الماضي، تشارك طيران الإمارات بفعالية في تزويد البرنامج ببيانات الاضطرابات الجوية الفورية، كما تستفيد منها عبر شبكتها الواسعة الممتدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأستراليا. تُغذي هذه البيانات المنصة العالمية للاضطرابات بجمعية النقل الجوي الدولي، والتي تجمع مدخلات من شركات الطيران المشاركة حول العالم لتقديم رؤية شاملة وفورية لظروف الغلاف الجوي.
ومن خلال دمج هذه البيانات في تطبيق الخرائط الإلكترونية الخاص بحقيبة الطيران الرقمية، تمكّن طيران الإمارات طياريها من الوصول إلى تصورات حية ومباشرة للاضطرابات الجوية، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة في قمرة القيادة، ويساعد الطواقم على توقع المناطق المضطربة وتجنبها لتحسين راحة الركاب، وتعزيز السلامة التشغيلية، وتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الوقود.